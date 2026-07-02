Der bei Athletic Bilbao tätige 29-Jährige ist nach dem 3:0-Sieg im Sechzehntelfinal gegen Österreich seit nunmehr 519 Minuten an einer WM-Endrunde unbezwungen geblieben. Den bisherigen Rekord hielt der Italiener Walter Zenga, der bei der WM 1990 im eigenen Land 517 Minuten kein Gegentor kassierte.

Simon musste sich an einer WM letztmals 2022 im letzten Vorrundenspiel bei der 1:2-Niederlage gegen Japan durch Ao Tanaka (51.) bezwingen lassen. Zwar schieden die Spanier danach im Achtelfinal gegen Marokko aus, allerdings fielen vor dem Penaltyschiessen keine Tore.