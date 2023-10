Johan Vasquez im Kopfballduell mit Jamal Musiala. IMAGO/Agencia-MexSport

Julian Nagelsmann hat mit der deutschen Nationalmannschaft zum Anschluss der USA-Reise den angestrebten zweiten Sieg verpasst.

Deutschland kommt im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann in Philadelphia zu einem 2:2 gegen Mexiko. Nachdem Antonio Rüdiger die Deutschen in der 25. Minute in Führung gebracht hatte, geriet die DFB-Auswahl bis zur 47. Minute nach zwei Gegentreffern durch Uriel Antuna (37.) und Erick Sanchez (47.) in Rückstand.

In einer intensiv geführten Partie, in der die Mexikaner den vierfachen Weltmeister mit ihrem hohen Tempo immer wieder zu überfordern versuchten, gelang Niclas Füllkrug schliesslich nur vier Minuten später der erneute Ausgleich, als er einen Abpraller verwerten konnte. Für den Stürmer von Borussia Dortmund war es im siebten Länderspieleinsatz in diesem Jahr bereits der sechste Treffer.

Niclas Füllkrug trifft auch gegen Mexiko Keystone

Auch wenn Nagelsmann nach dem Unentschieden statistisch nicht gleich erfolgreich startet wie seine beiden Vorgänger Joachim Löw und Hansi Flick, die ihre ersten beiden Partien als Nationaltrainer beide gewonnen hatten, wird die DFB-Delegation nach den turbulenten letzten Monaten zufrieden aus den USA abreisen. Mexiko blieb derweil zum siebten Mal in Folge ungeschlagen.

sda