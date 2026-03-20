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Frei und Dzemaili adeln Nati-Star «Fehlende Anerkennung begleitet Remo Freuler schon die ganze Karriere»

Syl Battistuzzi

20.3.2026

«Unglaublich wichtig»: Alex Frei adelt Nati-Routinier Remo Freuler

«Unglaublich wichtig»: Alex Frei adelt Nati-Routinier Remo Freuler

19.03.2026

Remo Freuler gehört seit Jahren zu den konstantesten Kräften der Nati – und erhält doch oft weniger Aufmerksamkeit als andere. Alex Frei und Blerim Dzemaili erklären, weshalb der Mittelfeldspieler für den SFV und Bologna so wertvoll ist.

Syl Battistuzzi

20.03.2026, 07:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Remo Freuler hat sich seit seinem Nati-Debüt vor fast zehn Jahren vom Spätstarter zur festen Grösse entwickelt und bringt es inzwischen auf 84 Länderspiele.
  • Alex Frei und Blerim Dzemaili bezeichnen Freuler im blue Sport Studio als unterschätzten, aber enorm wichtigen Leader, der auf Klub- wie Nationalteam-Ebene konstant Leistung bringt und oft zu wenig Anerkennung erhält.
  • Besonders in Italien hat sich Freuler einen Top-Ruf erarbeitet, ist bei Bologna nach Verletzungspause als Schlüsselfigur spürbar und steht kurz davor, Rekordschweizer der Serie A zu werden.
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Als Remo Freuler vor fast genau 10 Jahren sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gibt, ist der Hinwiler bereits 24 Jahre alt. Während der zentrale Mittelfeldspieler bei der WM 2018 unter Trainer Vladimir Petkovic noch keine Minute absolvieren darf, ist Freuler bei der EM 2021 Stammkraft. Bei Murat Yakin ist er im Zentrum ebenfalls gesetzt. Inzwischen hat der 33-Jährige bereits 84 Länderspiele (11 Tore) auf dem Buckel.

Ob Freuler einer der meistunterschätzten Nati-Spieler sei, werden die Ex-Internationalen Alex Frei und Blerim Dzemaili im blue Sport Studio gefragt. «Er ist einfach unglaublich wichtig», meint Frei. Die fehlende Anerkennung habe Freuler «die ganze Karriere lang begleitet», resümiert er. «Verkannt bei GC, dann wurde er zu Winterthur abgegeben. Dann haben wir ihn zum FC Luzern geholt (2014). Für eine Summe, die heute im Fussball absolut lächerlich ist – weit unter 100'000 Franken», staunt Frei – einst beim FCL Sportchef – und führt aus: «Und er hat dann so eine Karriere gemacht.» 

«Er wechselt, weil er ein wichtiger Spieler ist»

Nach dem Kapitel in der Innerschweiz wagte Freuler 2016 den Sprung zu Atalanta Bergamo. Danach spielte er noch bei Nottingham Forest, aktuell steht er bei Bologna unter Vertrag. 

Als Entdecker von Freuler will sich Frei nicht feiern lassen. Dem Rekord-Torschützen der Nati imponiert bei Freuler, dass «er immer spielt. Er wechselt, spielt, geht wieder weg, spielt wieder, kommt wieder zurück und spielt wieder. Er muss nicht wechseln, weil er nicht spielt oder sich ausleihen lassen muss. Er wechselt, weil er ein wichtiger Spieler ist», hält Frei fest. 

Remo Freuler: Eine fixe Grösse im Nationalteam.
Remo Freuler: Eine fixe Grösse im Nationalteam.
Imago

«Es ist klar, dass Granit (Xhaka) von der Persönlichkeit her in der Nationalmannschaft die dominante Figur ist. Ich glaube aber, dass sie intern fest wissen, was sie an Remo haben», betont der 46-jährige Baselbieter.

Auf dem Weg zur Rekordmarke

Nicht nur beim SFV, auch auf Klubebene hinterlässt Freuler seine Spuren. Vor allem in der Serie A hat sich der laufstarke Musterprofi einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Noch neun Liga-Spiele fehlen ihm, um einen gewissen Stephan Lichtsteiner einzuholen und alleiniger Rekordschweizer in der höchsten Liga Italiens zu werden. Aktuell hat er 293 Einsätze für Atalanta und Bergamo absolviert. Die Nummer 3, Blerim Dzemaili (280), hat er in dieser Saison überholt. 

Für Dzemaili ist Freuler ein europäischer Top-Spieler. Er findet, in der Deutschschweiz sei der Fokus zu sehr auf der Premier League und der Bundesliga, während Italien und Spanien etwas unter dem Radar laufen. Dabei sei Freuler «ein Leader, ein Captain.»

«Bologna hatte in dieser Saison wirklich Mühe. Sie mussten ein paar Monate unten durch und haben viele Spiele verloren. Und warum? Weil Remo wegen einer Verletzung (Schlüsselbeinbruch) gefehlt hat. Remo ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft», hebt Dzemaili Freulers Bedeutung für den Serie-A-Klub hervor.

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