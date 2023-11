Union Berlin nach neunter Liga-Niederlage am Stück am Tabellenende - Gallery Urs Fischer findet den Rank mit Union Berlin nach wie vor nicht Bild: Keystone Granit Xhaka macht Unions Aissa Laidouni das Leben schwer Bild: Keystone Union Berlin nach neunter Liga-Niederlage am Stück am Tabellenende - Gallery Urs Fischer findet den Rank mit Union Berlin nach wie vor nicht Bild: Keystone Granit Xhaka macht Unions Aissa Laidouni das Leben schwer Bild: Keystone

Union Berlin geht in der Bundesliga zum neunten Mal in Folge als Verlierer vom Platz und als Tabellenletzter in die Länderspielpause.

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer unterlag beim ungeschlagenen Leader Bayer Leverkusen 0:4.

Einmal mehr brillierte bei den in dieser Saison in allen Wettbewerben noch ungeschlagenen Leverkusenern der Aussenverteidiger Alejandro Grimaldo als Torschütze. Der im Sommer ablösefrei von Benfica Lissabon gekommene spanische Flanken und Freistoss-Spezialist zirkelte den Ball in der 23. Minute von ausserhalb des Strafraums wunderschön zur Führung in den entfernten Torwinkel.

Es war bereits der sechste Ligatreffer des Spaniers, der sich im Team von Trainer Xabi Alonso als Neuzugang ähnlich nahtlos eingefunden hat wie der Schweizer Mittelfeld-Stabilisator Granit Xhaka. Zwei der drei weiteren Tore erzielten mit Odilon Kossounou und Jonathan Tah in der zweiten Halbzeit zwei andere Verteidiger, den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nathan Tella.

Für den von den Fans und der Klubführung noch nicht fallengelassenen Urs Fischer sieht es nach 13 Nullern aus den letzten 14 Pflichtspielen und der neunten Liga-Niederlage am Stück immer düsterer aus. Nach dem steilen Aufstieg aus der 2. Liga in die Champions League liegt die Mannschaft des Schweizer Trainers in der Tabelle nun an letzter Stelle.

Nach einer so langen Niederlagenserie hat in der ganzen Bundesliga-Historie erst ein Klub noch den Klassenerhalt geschafft (VfB Stuttgart 2013/14). Seit 419 Minuten ist Union in der Meisterschaft ohne eigenen Torerfolg. Einziges Erfolgserlebnis seit Ende August ist das 1:1 bei Napoli vor vier Tagen in der Champions League.

Kurztelegramme und Rangliste:

Bayer Leverkusen – Union Berlin 4:0 (1:0). – Tore: 23. Grimaldo 1:0. 57. Kossounou 2:0. 73. Tah 3:0. 83. Tella 4:0. – Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Weitere Spiele vom Sonntag: Werder Bremen – Eintracht Frankfurt (17.30). RB Leipzig – SC Freiburg (19.30).

Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 11/31 (34:10). 2. Bayern München 11/29 (42:9). 3. VfB Stuttgart 11/24 (29:14). 4. Borussia Dortmund 11/21 (21:17). 5. RB Leipzig 10/20 (25:9). 6. Hoffenheim 11/19 (23:20). 7. Eintracht Frankfurt 10/17 (15:9). 8. SC Freiburg 10/14 (13:19). 9. Borussia Mönchengladbach 11/13 (23:23). 10. Augsburg 11/13 (20:23). 11. Wolfsburg 11/13 (15:20). 12. Werder Bremen 10/10 (16:20). 13. Heidenheim 11/10 (17:26). 14. Bochum 11/9 (11:25). 15. Darmstadt 98 11/8 (14:32). 16. Mainz 05 11/7 (11:24). 17. 1. FC Köln 11/6 (9:23). 18. Union Berlin 11/6 (11:26).

sda