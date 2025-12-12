  1. Privatkunden
Deutschland Union Berlin überrascht RB Leipzig

SDA

12.12.2025 - 22:35

Union Berlin feiert den Überraschungssieg gegen Leipzig
Union Berlin feiert den Überraschungssieg gegen Leipzig
Keystone

Der 1. FC Union Berlin beendet seine Krise nach drei Pflichtspielniederlagen ausgerechnet gegen RB Leipzig, den ersten Verfolger der Bayern. Union gewinnt das letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres gegen Leipzig mit 3:1.

Keystone-SDA

12.12.2025, 22:35

Der Ex-Leipziger Oliver Burke (57. Minute) brachte Union vor 22'012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei in Führung. Eine Minute später glich der gerade eingewechselte Tidiam Gomis für die Gäste aus. Ilyas Ansah traf dann zum 2:1 (64.). Während die Leipziger in der Schlussphase nicht mehr richtig gefährlich wurden, erzielte Unions Tim Skarke in der Nachspielzeit das entscheidende 3:1.

Damit hält auch die Flutlichtserie von Union Berlin: Seit September 2019 hat Union kein Heimspiel an einem Freitagabend verloren. Bislang holten die Berliner sieben Siege und zwei Unentschieden. Leipzig verlor zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison.

