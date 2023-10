Das sagt Nagelsmann zur Kritik an Deutschlands USA-Reise 09.10.2023

Die USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft steht weiter in der Kritik. Ex-Profi Matthäus sieht den Trip vor allem mit Blick auf die Heim-EM kritisch. Trainer Julian Nagelsmann sieht dagegen auch Vorteile.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Deutschlands Nationalmannschaft befindet sich seit Montag auf USA-Reise, wo die Mannschaft von Neo-Coach Julian Nagelsmann zwei Testspiele bestreiten wird.

Die Ansetzung der Spiele in der USA löst viele kritische Reaktionen aus, allen voran Bayern-Coach Thomas Tuchel hält nicht mit Kritik zurück.

Nagelsmann versteht die Kritik, sagt aber auch: «Generell atmosphärisch, ist ein Trainingslager im Ausland immer gut, weil man einfach im positiven Fall aufeinander hängt.» Mehr anzeigen

Der ehemalige Weltmeister und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält die USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft acht Monate vor der Heim-EM für «unglücklich». Der 62-Jährige kritisierte vor allem die grosse Entfernung der Spielorte zu Deutschland. «Wenn ich im kommenden Jahr eine Europameisterschaft in Deutschland habe, spiele ich doch in deutschen Stadien und nicht am anderen Ende der Welt», schrieb Matthäus am Montag in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky.

Der ehemalige Bundesliga-Profi schrieb, Tests gegen europäische Gegner wären aus seiner Sicht die bessere Variante gewesen. «Als Verantwortlicher hätte ich die letzten Länderspiele vor der EM in den deutschen EM-Stadien austragen lassen, um vor Ort Atmosphäre zu schaffen und die Fans und die Mannschaft jetzt schon zu vereinen.» Dass auch die Partie gegen Österreich im November auswärts stattfinde, sei daher «unglücklich». Ein weiterer Test ist im November in Berlin gegen die Türkei geplant.

Auch die Reisestrapazen und die kurze Zeitspanne zwischen dem zweiten Testspiel gegen Mexiko und dem nächsten Bundesliga-Spieltag sieht Matthäus als Problem. «Wer diese Reise und diese Ansetzungen geplant hat, der hat den Spielern und den Bundesligavereinen keinen Gefallen getan», schrieb er. Die Zeit zur Regeneration sei «einfach zu kurz. Ich hoffe, dass der DFB aus diesen Fehlern lernt.»

Tuchel: «Ich weiss nicht, ob sich mir das erschliesst»

Die Nationalmannschaft mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann ist am Montag in die USA gereist, wo Testspiele gegen die USA und Mexiko anstehen. Auch zahlreiche Bundesliga-Vertreter hatten Kritik an der gut eineinhalb Wochen langen Tour geäussert.

Allen voran Bayern-Coach Thomas Tuchel machte klar: «Vor einer EM in Deutschland in Amerika gegen Mexiko zu spielen – ich weiss nicht, ob sich mir das erschliesst. Ich weiss auch nicht, ob mir das jemand so schlüssig erklären kann, dass ich es verstehe.»

Der 50-Jährige strich die enorme Belastung für die Spieler heraus. «Die deutschen Nationalspieler kommen am Donnerstag zurück und sitzen am Freitag im Flieger nach Mainz, sitzen am Montag im Flieger nach Istanbul, kommen am Mittwoch wieder zurück», sagte Tuchel mit Blick auf die Partien seines Teams nach der Länderspielpause.

«Das ist am Ende der Belastbarkeit. Da wird ihnen kein Trainer auf diesem Niveau etwas anderes sagen», klagte Tuchel weiter. «Nur werden wir immer danach gefragt, da ist alles entschieden. Es fragt nie jemand nach, bevor man was entscheidet. Und wahrscheinlich wissen sie unsere Meinung und wollen sie nicht hören.»

Nagelsmann verteidigt «Trainingslager»

Julian Nagelsmann sieht dagegen auch Vorteile. «Generell atmosphärisch, ist ein Trainingslager im Ausland immer gut, weil man einfach im positiven Fall aufeinander hängt und Zeit hat, miteinander zu sprechen, Zeit hat, sich kennenzulernen», sagt der 36-Jährige vor seinem Debüt an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft und fordert: «Demnach sollte man die Zeit nutzen und positiv damit umgehen. Wenngleich, wie schon erwähnt, ich die Kritik natürlich schon verstehen kann.»

dpa/lbe