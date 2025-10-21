Um diesen Pokal wird 2031 voraussichtlich in vier Ländern gespielt: neben den USA auch in Mexiko, Costa Rica und Jamaika Keystone

Die USA wollen die Fussball-Weltmeisterschaft 2031 der Frauen wie erwartet mit Partnern ausrichten. Die Zusammenarbeit erfolgt mit Mexiko, Costa Rica und Jamaika.

Keystone-SDA SDA

Schon für die Männer-WM im kommenden Sommer hat der US-Verband mit Kanada und Mexiko Co-Gastgeber. Die Bewerbung für 2031 wird mangels Konkurrenz so gut wie sicher erfolgreich sein. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte im April in seinem Grusswort beim UEFA-Kongress in Belgrad die Gastgeber für die Weltmeisterschaften 2031 und 2035 praktisch schon verkündet.

Für 2035 liegt ebenfalls nur eine gültige Bewerbung vor – aus dem Vereinigten Königreich, das Infantino mit dem englischen Begriff «Home Nations» des Fussballs umschrieb, also England, Schottland, Wales und Nordirland. Ein offizieller Entscheid über die Gastgeber soll beim FIFA-Kongress 2026 in Vancouver fallen. 2027 findet die Frauen-WM in Brasilien statt.