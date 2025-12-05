Marc Schneider und der FC Vaduz marschieren weiter in der Challenge League Keystone

Vaduz baut seine Siegesserie in der Challenge League aus. Das 1:0 in der 16. Runde gegen Xamax ist der achte Sieg in Folge, womit die Liechtensteiner das Zweitplatzierte Aarau unter Zugzwang setzen.

Keystone-SDA SDA

Zum fünften Mal in Serie gewann Vaduz mit nur einem Tor Unterschied, zum dritten Mal nacheinander hiess es am Ende 1:0. Gegen Neuchâtel Xamax markierte Marcel Monsberger den entscheidenden Treffer erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Aarau kann mit einem Sieg am Sonntag in Yverdon nach Punkten mit dem Leader gleichziehen.

Telegramme und Tabelle:

Etoile Carouge – Wil 0:0. – 511 Zuschauer. – SR Anex. – Bemerkungen: 75. Gelb-Rote Karte gegen Bohon Diet (Wil).

Vaduz – Neuchâtel Xamax FCS 1:0 (0:0). – 1400 Zuschauer. – SR Qovanaj. – Tor: 95. Monsberger 1:0.

Samstag: Bellinzona – Stade Nyonnais 18.00. Stade Lausanne-Ouchy – Rapperswil-Jona 18.00. – Sonntag: Yverdon – Aarau 14.00.

1. Vaduz 16/39 (34:14). 2. Aarau 15/36 (29:17). 3. Yverdon 15/30 (33:18). 4. Neuchâtel Xamax FCS 15/21 (24:21). 5. Stade Lausanne-Ouchy 14/20 (23:20). 6. Stade Nyonnais 15/17 (19:22). 7. Rapperswil-Jona 15/16 (17:22). 8. Etoile Carouge 16/13 (12:21). 9. Wil 16/13 (13:28). 10. Bellinzona 15/7 (11:32).