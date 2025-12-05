  1. Privatkunden
Challenge League Vaduz gewinnt zum achten Mal in Folge

SDA

5.12.2025 - 23:07

Marc Schneider und der FC Vaduz marschieren weiter in der Challenge League
Marc Schneider und der FC Vaduz marschieren weiter in der Challenge League
Keystone

Vaduz baut seine Siegesserie in der Challenge League aus. Das 1:0 in der 16. Runde gegen Xamax ist der achte Sieg in Folge, womit die Liechtensteiner das Zweitplatzierte Aarau unter Zugzwang setzen.

Keystone-SDA

05.12.2025, 23:07

Zum fünften Mal in Serie gewann Vaduz mit nur einem Tor Unterschied, zum dritten Mal nacheinander hiess es am Ende 1:0. Gegen Neuchâtel Xamax markierte Marcel Monsberger den entscheidenden Treffer erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Aarau kann mit einem Sieg am Sonntag in Yverdon nach Punkten mit dem Leader gleichziehen.

Telegramme und Tabelle:

Etoile Carouge – Wil 0:0. – 511 Zuschauer. – SR Anex. – Bemerkungen: 75. Gelb-Rote Karte gegen Bohon Diet (Wil).

Vaduz – Neuchâtel Xamax FCS 1:0 (0:0). – 1400 Zuschauer. – SR Qovanaj. – Tor: 95. Monsberger 1:0.

Samstag: Bellinzona – Stade Nyonnais 18.00. Stade Lausanne-Ouchy – Rapperswil-Jona 18.00. – Sonntag: Yverdon – Aarau 14.00.

1. Vaduz 16/39 (34:14). 2. Aarau 15/36 (29:17). 3. Yverdon 15/30 (33:18). 4. Neuchâtel Xamax FCS 15/21 (24:21). 5. Stade Lausanne-Ouchy 14/20 (23:20). 6. Stade Nyonnais 15/17 (19:22). 7. Rapperswil-Jona 15/16 (17:22). 8. Etoile Carouge 16/13 (12:21). 9. Wil 16/13 (13:28). 10. Bellinzona 15/7 (11:32).

Videos aus dem Ressort

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Challenge League | 16. Runde | Saison 25/26

05.12.2025

Carouge – Wil 0:0

Carouge – Wil 0:0

Challenge League | 16. Runde | Saison 25/26

05.12.2025

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»
05.12.2025

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

05.12.2025

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Carouge – Wil 0:0

Carouge – Wil 0:0

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

Mehr Videos

