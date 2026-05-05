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Liechtensteiner Cup Vaduz müht sich zum 52. Cupsieg

SDA

5.5.2026 - 22:06

Marc Schneider führt Vaduz zum 52. Cupsieg in Liechtenstein
Marc Schneider führt Vaduz zum 52. Cupsieg in Liechtenstein
Keystone

Der FC Vaduz gewinnt zum 52. Mal den Liechtensteiner Cup und sichert sich damit die Teilnahme an der Qualifikation für die Conference League.

Keystone-SDA

05.05.2026, 22:06

05.05.2026, 22:32

Der Leader der Challenge League setzte sich am Dienstag im heimischen Rheinpark im Final gegen die USV Eschen-Mauren aus der 1. Liga 4:3 durch.

Der 79. Cupfinal war nicht die erwartet klare Angelegenheit. Vaduz gab – wie schon vor 14 Jahren – einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Damals unterlag der Favorit der USV Eschen-Mauren im Penaltyschiessen und verpasste zum bisher letzten Mal den Cupsieg. Nun konnte das Team von Marc Schneider das gleiche Schicksal abwenden. Mats Hammerich (66.) und Brian Beyer (77.) sorgten nach dem Ausgleich des Aussenseiters für die Entscheidung.

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