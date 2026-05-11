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Challenge League Vaduz und Aarau vertagen die Entscheidung

SDA

11.5.2026 - 22:25

Innenverteidiger David Acquah (ganz rechts) lässt Aarau in Vaduz jubeln
Innenverteidiger David Acquah (ganz rechts) lässt Aarau in Vaduz jubeln
Keystone

In der Fussball-Meisterschaft der Challenge League vertagen Leader Vaduz und Verfolger Aarau die Aufstiegs-Entscheidung in die letzte Runde. Aarau gewinnt in Vaduz 2:1 und führt erstmals seit November wieder die Tabelle an.

Keystone-SDA

11.05.2026, 22:25

Mit einem Heimsieg wären die Liechtensteiner zum vierten Mal nach 2008, 2014 und 2021 in die Super League aufgestiegen. Die vielversprechende Ausgangslage verspielten die Vaduzer: 1:1 stand es nach zwei späten Goals in der ersten Halbzeit bis weit in die Nachspielzeit. In der Nachspielzeit liess sich Vaduz aber auskontern: Verteidiger David Acquah erzielte in der 94. Minute mit einem perfekten Kopfball das «Lucky-Punch-Tor».

Aarau verdiente sich am Ende vor 5874 Zuschauern im ausverkauften Rheinpark den Auswärtssieg. Sie gestalteten die zweite Halbzeit überlegen und trafen zuvor schon die Latte.

Noch ist für den FC Vaduz nicht alles verloren. Die Liechtensteiner gastieren am Freitag in Wil (7.) und haben die vermeintlich etwas leichtere Aufgabe zu lösen als Aarau, das Yverdon (3.) empfängt. Aarau führt in der Tabelle einen Punkt vor Vaduz. Bei Punktgleichheit würde die Tordifferenz für Vaduz sprechen.

Eine Entscheidung fiel am Montag: Die AC Bellinzona verlor das Heimspiel gegen Wil mit 2:4 und kann den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Der Rückstand auf Stade Nyonnais (9.) beträgt vor der Schlussrunde immer noch sechs Punkte. Damit verkommt zur Randnotiz, dass Bellinzona als einziger Klub der Swiss Football League die Lizenz für die nächste Saison in erster Instanz nicht erhalten hat (aus finanziellen Gründen).

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