  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frauen Vallotto, Terchoun und Xhemaili treffen im Ausland

SDA

3.11.2025 - 08:20

Erstes Tor in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg: Smilla Vallotto
Erstes Tor in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg: Smilla Vallotto
Keystone

Die Übersicht von Keystone-SDA zum aktuellen Geschehen in der Schweiz und der Blick auf die Leistungen der Nati-Spielerinnen in den ausländischen Ligen.

Keystone-SDA

03.11.2025, 08:20

Women's Super League

DAS SPIEL DER WOCHE. Im Stade de Genève trafen sich am Samstag zwei Teams, die Ambitionen auf den Meistertitel hegen. Und sowohl Servette-Chênois als auch der FC Basel erarbeiteten sich in einer animiert geführten Partie Chancen dafür, dieses Prestigeduell für sich zu entscheiden. Die beste bot sich Ghoutia Habiba Karchouni in der 67. Minute. Doch die Algerierin, die diesen Sommer von Inter Mailand an den Genfersee gewechselt ist, sah ihren Versuch vom Penaltypunkt an den linken Pfosten klatschen.

DAS TOR DER RUNDE. Trotz gewichtigen Abgängen im Sommer und verletzungsbedingten Ausfällen von Leistungsträgerinnen kommen die Young Boys offensichtlich immer besser in Fahrt – und zeigen beachtliche Spielfreude. Im Heimspiel gegen Luzern war die 54. Minute angebrochen, als Linksverteidigerin Wibke Meister aus dem Halbfeld zum rechten Pfosten flankte. Dort hätte Lisa Josten mit einer risikoreichen Direktabnahme versuchen können, ein spektakuläres Tor zu erzielen. Doch die Deutsche bewies Übersicht und legte den Ball für Sturmpartnerin Maja Jelcic auf, sodass die von Inter Mailand ausgeliehene Bosnierin für ihr drittes Saisontor quasi nur noch den Fuss hinhalten musste.

RANGLISTEN-SITUATION. Trotz Punkteteilung gegen den FCB ist Servette-Chênois nach wie vor Leader. Allerdings sind die Grasshoppers als erste Verfolgerinnen dank eines 1:0-Erfolgs gegen Aarau, das erstmals ohne den kürzlich entlassenen Cheftrainer Olivier Häusermann antrat, wieder auf vier Punkte herangerückt. Dahinter folgen die Young Boys, die sich nach durchzogenem Saisonstart der Spitzengruppe angenähert haben. Allerdings liegen hinter den Meisterinnen mit Zürich, St. Gallen und Basel drei Teams innert zwei Punkten. Danach erfolgt eine kleine Zäsur zu Rapperswil-Jona und Luzern. Aarau (3 Punkte) und Thun (1) sind nach neun Runden weiter abgeschlagen.

SO GEHT ES WEITER. Nun geht der Ligabetrieb bereits wieder in eine kurze, einwöchige Pause. Am nächsten Wochenende werden die Achtelfinals im Schweizer Cup ausgetragen. Zwei Duelle stechen dabei besonders ins Auge: Im Berner Wankdorf kommt es bereits am Freitagabend zur Neuauflage des letztjährigen Playoff-Finals zwischen YB und GC. Und am Samstag haben mit Aarau und Thun die beiden Kellerkinder der Super League im Direktduell die Chance auf ein rares Erfolgserlebnis.

Schweizerinnen in ausländischen Ligen

DEUTSCHLAND. Seit ihrem Wechsel im Sommer von Hammarby nach Wolfsburg hat Smilla Vallotto bei den Wölfinnen noch keine grossen Stricke zerrissen. Gerade einmal 74 Minuten stand die Genferin in fünf Einsätzen für den VfL auf dem Feld, fehlte zwischenzeitlich krank. An diesem Samstag erlebte die Mittelfeldspielerin aber ihr bisheriges Highlight. In der 87. Minute wurde sie im Heimspiel gegen Hoffenheim beim Stand von 1:1 eingewechselt. Vier Minuten später kam Vallotto an der Strafraumgrenze an den Ball und sicherte Wolfsburg mit ihrem ersten Bundesliga-Treffer mittels präzisem Weitschuss spät den Sieg.

FRANKREICH. Meriame Terchoun ist die einzige Schweizerin, die in Frankreichs Première Ligue aktiv ist. Und an diesem Wochenende konnte die Zürcherin in Diensten Dijons erstmals in dieser Saison jubeln. Beim 2:1-Auswärtssieg der Burgunderinnen in Nantes traf die 30-Jährige kurz nach der Pause zum 1:1. Dank des zweiten Saisonsieges kletterte Dijon in der Tabelle auf Rang 7.

NIEDERLANDE. PSV Eindhoven bleibt in der Eredivisie an der Spitze dran, mit einem Punkt Rückstand auf das punktgleiche Leaderduo Twente Enschede und Ajax Amsterdam. Entscheidenden Anteil am guten Saisonstart von PSV mit fünf Siegen aus sechs Partien hat zweifelsohne Riola Xhemaili. Am Sonntag traf die Solothurnerin beim 2:0-Erfolg gegen Alkmaar nach 26 Minuten zur Führung. Den zweiten Treffer durch Renate Jansen legte sie auf. Mit schon acht Saisontreffern führt die 22-Jährige die Torschützenliste der höchsten niederländischen Liga an.

NORWEGEN. Naina Inauen gehört bei Valerenga in Norwegens Toppserien zu den Leistungsträgerinnen. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin, die zwar schon mehrmals bei einem Zusammenzug des Schweizer Nationalteams dabei gewesen ist, aber nach wie vor auf ihr Debüt in Rot-Weiss wartet, kam in bisher 23 von 25 Ligapartien zum Einsatz. In den letzten beiden Saisons hat der Verein aus der Hauptstadt Oslo jeweils den Meistertitel gewonnen. Entsprechend waren Inauen und ihre Teamkolleginnen erneut mit dem Ziel in die Saison gestartet, zum dritten Mal in Serie den Meisterpokal in die Höhe zu stemmen. Daraus wird nun aber nichts. Zwar gewann Valerenga am Sonntag 2:0 gegen LSK Kvinner, da Leader Brann Bergen am Samstag aber bereits 2:1 gegen Rosenborg Trondheim gewonnen hatte, kann Valerenga bei zwei verbleibenden Runden mit sieben Punkten Rückstand nicht mehr vorbeiziehen. Für Brann Bergen ist es der zweite Meistertitel in der Klubgeschichte nach 2022.

SPANIEN. Barcelona war in dieser Saison in der Meisterschaft bislang makellos. Am Sonntagabend kam jedoch in der neunten Runde der erste Tolggen ins Reinheft der Katalaninnen. Mit Sydney Schertenleib in der Startaufstellung verlor Barcelona 0:1 bei Real Sociedad. Edna Imade traf nach 37 Minuten vom Penaltypunkt. Schertenleib wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

Die Zahl der Woche

Der FC St. Gallen nahm das erste Spiel nach der Nationalmannschaftspause zum Anlass, im grossen Stadion zum Family Day einzuladen. Ein attraktives Rahmenprogramm sollte die Fans dazu animieren, den Samstag beim Fussball zu verbringen. Zwar blieben die Ostschweizerinnen gegen den FC Zürich ohne Chance und mussten sich mit 1:3 geschlagen geben. Als Olivia Edelmann in der Nachspielzeit der Ehrentreffer gelang und ihr 4690 Menschen zujubelten, herrschte aber doch eine spezielle Atmosphäre.

Meistgelesen

Konkurswelle rollt über die Schweiz – diese Regionen trifft es am härtesten
Zürcher Traditionsrestaurant schliesst – Inhaber schiesst gegen Gemeinderat
Trump spricht über Skandal um Andrew +++ Neue Details zu US-Atomwaffen-Tests

Videos aus dem Ressort

Barcelona - Elche 3:1

Barcelona - Elche 3:1

LALIGA | 11. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

YB – Basel 0:0

YB – Basel 0:0

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

Luzern – GC 6:0

Luzern – GC 6:0

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

Barcelona - Elche 3:1

Barcelona - Elche 3:1

YB – Basel 0:0

YB – Basel 0:0

Luzern – GC 6:0

Luzern – GC 6:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Italien. Bologna siegt, Freuler verletzt

ItalienBologna siegt, Freuler verletzt

Belgien. Marc Giger trifft doppelt

BelgienMarc Giger trifft doppelt

Real Madrid. Mbappé mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet

Real MadridMbappé mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet