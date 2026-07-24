Van Bommel spielte von 2006 bis 2011 für Bayern München und wurde dort zu einem der Führungsspieler in der Zeit des Umbruchs. Als Trainer arbeitete der frühere Mittelfeldspieler für die PSV Eindhoven, den VfL Wolfsburg sowie Royal Antwerpen. Seit Sommer 2024 war Van Bommel vereinslos. Sein grösster Erfolg an der Seitenlinie ist der Gewinn des belgischen Doubles mit Royal Antwerpen.

In Belgien folgt Van Bommel auf Garcia. Der 62-jährige Franzose führte das Team um die Routiniers Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku zwar bis in den WM-Viertelfinal, schied dort aber nach der 1:2-Niederlage gegen den späteren Weltmeister Spanien aus. Daraufhin trennte sich der Verband von Garcia.