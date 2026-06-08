  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Schwierige Entscheidung» Van Persie bei Feyenoord entlassen

SDA

8.6.2026 - 06:00

Robin van Persie ist nicht mehr Trainer von Feyenoord Rotterdam.
Robin van Persie ist nicht mehr Trainer von Feyenoord Rotterdam.
Bild: Keystone

Robin van Persie ist nicht mehr Trainer von Feyenoord Rotterdam. Der frühere niederländische Internationale wird gemäss einer Medienmitteilung des Vereins freigestellt.

Keystone-SDA

08.06.2026, 06:00

08.06.2026, 07:27

Der 42-jährige Van Persie hatte beim Meisterschaftszweiten der letzten Saison, bei dem der Schweizer Verteidiger Jordan Lotomba tätig ist, die Verantwortung für die Mannschaft im Februar vergangenen Jahres übernommen. Van Persies Vertrag hätte auch für die kommende Saison Gültigkeit gehabt.

Es sei eine «schwierige Entscheidung» gewesen, den früheren Weltklasse-Angreifer zu entlassen, gab Feyenoords Technischer Direktor Devy Rigaux offen zu. «Er verdient Anerkennung dafür, dass er eine schwierige Saison letztlich auf dem zweiten Platz beendet hat», unterstrich Rigaux. Eine «gründliche» Analyse habe aber zur Schlussfolgerung geführt, «dass es für uns besser ist, die nächste Saison mit einem neuen Cheftrainer zu beginnen».

Meistgelesen

Trump hat ein 166-Milliarden-Dollar-Problem – und macht es immer grösser
Trump bricht Interview nach kritischen Fragen ab
Verschweigt das Weisse Haus Erkrankungen Trumps?
So bereiten sich Europas künftige Könige und Königinnen auf den Thron vor
Schweiz nicht auf Kollaps der Atlantikströmung vorbereitet

Videos aus dem Ressort

Alain Sutter, wer ist besser – Chapuisat oder Embolo?

Alain Sutter, wer ist besser – Chapuisat oder Embolo?

03.06.2026

Vegas im Playoff-Final nach verrücktem Spiel wieder vorne

Vegas im Playoff-Final nach verrücktem Spiel wieder vorne

07.06.2026

Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen»

Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen»

07.06.2026

Alain Sutter, wer ist besser – Chapuisat oder Embolo?

Alain Sutter, wer ist besser – Chapuisat oder Embolo?

Vegas im Playoff-Final nach verrücktem Spiel wieder vorne

Vegas im Playoff-Final nach verrücktem Spiel wieder vorne

Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen»

Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Arzt gibt Entwarnung. Christian Eriksen bricht bei Testspiel auf dem Platz zusammen

Arzt gibt EntwarnungChristian Eriksen bricht bei Testspiel auf dem Platz zusammen

Schweiz gegen Australien. Die WM-Hauptprobe mit vier Herausforderungen

Schweiz gegen AustralienDie WM-Hauptprobe mit vier Herausforderungen

Transfer-Ticker. Iraola übernimmt Liverpool ++ Martinez Trainer von Leverkusen ++ Rose zum AFC Bournemouth

Transfer-TickerIraola übernimmt Liverpool ++ Martinez Trainer von Leverkusen ++ Rose zum AFC Bournemouth