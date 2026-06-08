Robin van Persie ist nicht mehr Trainer von Feyenoord Rotterdam. Bild: Keystone

Robin van Persie ist nicht mehr Trainer von Feyenoord Rotterdam. Der frühere niederländische Internationale wird gemäss einer Medienmitteilung des Vereins freigestellt.

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Der 42-jährige Van Persie hatte beim Meisterschaftszweiten der letzten Saison, bei dem der Schweizer Verteidiger Jordan Lotomba tätig ist, die Verantwortung für die Mannschaft im Februar vergangenen Jahres übernommen. Van Persies Vertrag hätte auch für die kommende Saison Gültigkeit gehabt.

Es sei eine «schwierige Entscheidung» gewesen, den früheren Weltklasse-Angreifer zu entlassen, gab Feyenoords Technischer Direktor Devy Rigaux offen zu. «Er verdient Anerkennung dafür, dass er eine schwierige Saison letztlich auf dem zweiten Platz beendet hat», unterstrich Rigaux. Eine «gründliche» Analyse habe aber zur Schlussfolgerung geführt, «dass es für uns besser ist, die nächste Saison mit einem neuen Cheftrainer zu beginnen».