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Deutschland Vanessa Bernauer wird Sportdirektorin beim VfL Wolfsburg

SDA

29.5.2026 - 11:21

Für das Schweizer Nationalteam bestritt Vanessa Bernauer 92 Länderspiele, nun kehrt sie als Sportdirektorin zum VfL Wolfsburg zurück
Für das Schweizer Nationalteam bestritt Vanessa Bernauer 92 Länderspiele, nun kehrt sie als Sportdirektorin zum VfL Wolfsburg zurück
Keystone

Vanessa Bernauer, die Sportkoordinatorin der Frauen des FC Zürich, wechselt in die deutsche Frauen-Bundesliga. Sie wird ab Juli neue Sportdirektorin beim VfL Wolfsburg.

Keystone-SDA

29.05.2026, 11:21

Für Bernauer ist es eine Rückkehr. Während ihrer Aktivzeit spielte die langjährige Schweizer Internationale von 2014 bis 2018 für den VfL und wurde mit dem Klub zweimal deutscher Meisterin und viermal Cupsiegerin.

Seit September 2024 war die 38-jährige Zürcherin als Sportkoordinatorin für den FCZ tätig und feierte 2025 den Cupsieg. Zuvor wurde sie mit dem Klub als Spielerin viermal Schweizer Meisterin und einmal Cupsiegerin.

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