Schock für Tihomir Pejin: Zwei maskierte Männer attackierten den kroatischen VAR-Schiedsrichter am Freitagmorgen mit Schlagstöcken. Der 43-Jährige kam ohne schwere Verletzungen davon – weshalb er angegriffen wurde, ist noch unklar.

Darum geht’s VAR-Schiedsrichter Tihomir Pejin wurde am Freitagmorgen in Osijek beim Joggen von zwei maskierten Männern mit Schlagstöcken angegriffen. Die Täter flohen, nachdem ein Autofahrer hupte und Nachbarn alarmierte.

Der 43-Jährige wurde medizinisch versorgt, erlitt aber keine schweren Verletzungen. Das Motiv für den Angriff ist unklar, die Behörden ermitteln.

Der kroatische Fussballverband HNS verurteilte die Attacke scharf und sicherte Pejin seine volle Unterstützung zu. Er fordert die Behörden auf, die Täter zu identifizieren und rechtlich zu verfolgen. Zusammenfassung erstellt mit

Am Freitagmorgen wurde in Osijek Tihomir Pejin angegriffen, wie «24sata» berichtet. Der 43-Jährige hat eine lange Schiedsrichterkarriere hinter sich und ist mittlerweile noch als VAR-Schiri aktiv. Pejin wurde auf seiner Jogging-Tour von zwei maskierten Männern mit Schlagstöcken angegriffen, heisst es im Bericht.

Der Angriff dauerte nur wenige Sekunden, da ein Auto auf der Strasse auftauchte – dessen Fahrer hupte und alarmierte die Nachbarn, woraufhin die Angreifer flohen. Pejin wurde zur medizinischen Versorgung in eine lokale Klinik gebracht. Die Behörden untersuchen den Vorfall.

Pejin bestätigte gegenüber «24sata» den Angriff, dass er von Unbekannten angegriffen worden sei. Er habe jedoch keine schweren Verletzungen davongetragen. «Ich weiss nicht, warum ich angegriffen wurde. Ich hoffe, die Polizei wird die Täter finden», so Pejin, der hauptberuflich als Direktor des Flughafens arbeitet.

Der kroatische Fussballverband (HNS) hat den Angriff in einer Stellungnahme scharf verurteilt und bekundete seine uneingeschränkte Unterstützung für Pejin. Es gebe «keine Rechtfertigung für körperliche Angriffe». Man fordere die Behörden auf, die Täter zu identifizieren und entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten.

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