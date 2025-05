Jamie Vardy verlässt Leicester mit seinem 200. Treffer für den Klub Keystone

Jamie Vardy verabschiedet sich bei Leicester mit einem Gänsehautmoment: In seinem 500. und letztem Spiel erzielt der 38-Jährige seinen 200. Treffer für den Klub.

In der 28. Minute traf Vardy nach schöner Vorarbeit zum 1:0 und liess das King Power Stadium erbeben. Zwar ging es im Duell mit Ipswich, das wie Leicester als Absteiger feststand, um nichts mehr, doch der Stürmer wollte sich unbedingt mit einem weiteren Meilenstein verabschieden. Die Partie endete 2:0. Vardy wurde in der 80. Minute unter riesigem Applaus und mit Spalier stehenden Mitspielern ausgewechselt.

Vardy spielte lange als Amateur, ehe er 2012 vom Fünftligisten Fleetwood Town zum Zweitligisten Leicester City wechselte. Mit den «Foxes» erlebte er vier Jahre später nicht nur den sensationellen Meistertitel, sondern war mit 24 Treffern massgeblich am historischen Triumph beteiligt. Zwischen 2015 und 2018 kam der Angreifer zudem zu 26 Einsätzen für die Nationalmannschaft und erzielte dabei sieben Treffer.

Auch nach dem Abstieg 2023 hielt Vardy Leicester die Treue und half, den Klub in der Saison darauf in die höchste Spielklasse Englands zurückzuführen. In dieser Saison erzielte er in 35 Partien neun Tore, konnte den erneuten Abstieg aber nicht verhindern.

Bereits im April hatte Vardy seinen Abschied angekündigt. Er wolle seine Profikarriere fortsetzen, liess der Engländer verlauten. Wo, ist noch offen.