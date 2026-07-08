Ruben Vargas (Siegtorschütze): Ich wusste nicht einmal, ob ich überhaupt würde spielen können. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Ich habe mich vor dem Penalty sehr sicher gefühlt. Dass ich nun sogar den entscheidenden Versuch verwerten konnte, ist einfach nur geil.

Murat Yakin (Trainer): Ich freue mich für alle. Spieler, Staff, auch für die Fans. Endlich konnten wir diesen Fluch mit den Penaltys ablegen. Gregor Kobel spielt ein fantastisches Turnier, das hat er auch heute wieder gezeigt. Ich glaube nicht, dass Sie meinen Matchplan wissen wollen. Aber solange es aufgeht, hast du natürlich recht. Es war ein grosser Kampf, und ich denke, wir haben es verdient, dass es zu unseren Gunsten ausging.

Gregor Kobel (Torhüter): Ich brauche noch ein paar Minuten, um alles sacken zu lassen. Ins WM-Viertelfinal zu kommen, ist eine Riesenleistung. Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich und für alle. Es ist ein Riesenprivileg, so etwas erleben zu können. Ich war im ganzen Spiel ziemlich entspannt, hatte ein Supergefühl. Es war ein sehr schwieriges Spiel, ein richtiges Auswärtsspiel mit all den Fans. Ich bin etwas sprachlos, was wir heute erlebt haben.