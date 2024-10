Fehlt Nationaltrainer Murat Yakin in den Oktober-Spielen: Ruben Vargas. Keystone

Der Bundesligist Augsburg muss gemäss Trainer Jess Thorup «einige Wochen» ohne den Schweizer Internationalen Ruben Vargas auskommen.

Der Offensivspieler erlitt am Dienstag im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk.

Vargas müsse nicht operiert werden, aber rund zwei Wochen lang eine spezielle Stiefelschiene tragen, so Thorup. Erst danach könne er wieder anfangen zu trainieren.

#Thorup vor #FCABMG: "Ruben #Vargas hat sich im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und wird uns in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen!"



Come back stronger, Ruben!



🔴 Livestream: https://t.co/UXu6s6ONUj pic.twitter.com/O7dsrSZil9 — FC Augsburg (@FCAugsburg) October 2, 2024

Damit wird Vargas mit der Schweizer Nationalmannschaft auch die anstehenden Nations-League-Spiele am 12. Oktober in Serbien und drei Tage später in St. Gallen gegen Dänemark verpassen.

