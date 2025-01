Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen lässt im Meisterrennen wertvolle Punkte liegen. Die Werkself kommt gegen Leipzig aufgrund ungenutzter Chancen nicht über ein 2:2 hinaus. Xhaka leitet mit einem ungewohnten Fehlpass im Aufbauspiel die erste Chance von Leipzig ein. Keeper Hradecky entschärft den Abschluss von Simons noch. In der 29. Minute steht Xhaka dann auf der anderen Seite im Fokus. Er bedient mit einem klasse Ball in die Tiefe Wirtz, dessen Schlenzer an den Pfosten klatscht. Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Xhakas Traumpass entpuppt sich als Vorlage für einen Pfostenschuss von Wirtz. Alles in allem eine starke Partie des Nati-Captains.

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund gewinnt nach zuletzt drei Pleiten in Folge auch gegen Werder Bremen nicht. Immerhin: Beim ersten Spiel ohne den entlassenen Nuri Sahin spielt der BVB gegen Bremen 2:2. Kobel ist in den ersten Halbzeit kaum gefragt, nach dem Seitenwechsel bekommt er mehr zu tun und kassiert zwei Treffer. Bei den Gegentoren ist er chancenlos, die restliche Arbeit erledigt er gekonnt.

Gladbach Jonas Omlin

Beim 3:0-Sieg seiner Fohlen gegen Schlusslicht Bochum auf der Bank.

Gladbach Nico Elvedi

Spielt in der Innenverteidigung beim Zu-null-Sieg gegen Bochum durch. Muss nach seiner Gelben Karte in der 26. Minute mit angezogener Handbremse ran und hält auch so die Viererkette der Borussen dicht.

Mainz 05 Silvan Widmer

Hat einmal mehr nur die Rolle als Edel-Joker inne. Der Aussenverteidiger kommt in der 88. Minute auf das Feld, am 2:0 seiner Mainzer gegen Stuttgart ändert sich nichts mehr. Mainz ist in der Bundesliga weiter auf dem Vormarsch und liegt mit Rang sechs nur noch ein Platz hinter einem Champions-League-Rang.

Stuttgart Fabian Rieder

Kommt zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz in diesem Jahr. Steht ab der 72. Minute auf dem Platz und kommt wenig später im Mainzer Strafraum zum Abschluss. Der Schuss zischt aber am unteren, linken Pfosten vorbei. Er kann das zwischenzeitliche 1:1 nicht herbeiführen. In der Endabrechnung verliert Stuttgart mit 0:2 und somit das erste Spiel nach drei Siegen in Serie.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Sitzt nach seinem Mini-Einsatz in der Champions League vom vergangenen Dienstag gegen Mainz auf der Bank.

Augsburg Cédric Zesiger

Fehlt seinem Klub beim 2:1 gegen Heidenheim aufgrund einer Gelbsperre. Zwei Spiele hat Zesiger bisher für Augsburg bestritten. Diese waren offenbar ganz nach dem Gusto seines Leihnehmers. Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg berichtet, besitzt der FCA eine Kaufoption über 4 Millionen Euro. Stand jetzt werde der Bundesligist diese Option ziehen.

Frankfurt Aurèle Amenda

Nach seiner Verletzung im November ist der Innenverteidiger zurück im Kader. Beim 2:2 seiner Frankfurter gegen Hoffenheim vorerst nur Reservist.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Spielt in den Plänen der Freiburger seit geraumer Zeit keine Rolle. Zuletzt stand er Ende November im Kader des Bundesliga-Zehnten.

Freiburg Johan Manzambi

Kommt gegen das grosse FC Bayern zum Handkuss. Der 19-jährige Genfer kommt in der 77. Minute zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz. Am Resultat von 1:2 ändert sich aber nichts mehr.

VfL Bochum Noah Loosli

Sitzt bei der 0:3-Niederlage gegen Gladbach auf der Bank. Seinen letzten Einsatz hatte Loosli im August, als Bochum im Pokal gegen das unterklassige Regensburg verlor.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Manchester City findet in der Liga allmählich zurück in die Spur. Gegen Chelsea gewinnt der Meister mit 3:1, Akanji spielt in der Verteidigung durch und spielt stark. Er lässt gegen Cole Palmer und Co. wenig bis gar nichts zu und stösst mit den Citizens die Blues vom Champions-League-Platz.

Newcastle Fabian Schär

Spielt beim 3:1-Sieg gegen Southampton durch. Mit einem Monsterball in der 81. Minute vom eigenen Halbfeld in die Gefahrenzone leitet er das zwischenzeitliche 3:0 der Magpies ein. Southampton klärt den Ball nur ungenügend, das runde Leder bleibt in den Füssen der Gäste und zappelt nach kurzer Ballstafette im Netz. Schär strahlt Ruhe und Sicherheit aus, hat in der 83. Minute etwas Glück, dass Southampton-Spieler Fernandes im Offside steht, als dieser das (später aberkannte) Tor erzielt. Schär lässt einen langen Ball durch und vergisst seinen Gegenspieler im Rücken.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Geniesst in Lecce einen ruhigen Abend. Hat wenig bis nichts zu tun und seine Vordermänner erledigen ihre Jobs souverän. Inter gewinnt mit 4:0 und bleibt an Leader Napoli dran. Sommer seinerseits hält das elfte Mal in der Saison die Null.

AC Milan Noah Okafor

Sitzt bei der AC über die volle Spielzeit auf der Bank. Die Mailänder erkämpfen sich gegen Parma einen Sieg in extremis. Milan dreht in der Nachspielzeit ein 1:2 zu einem 3:2.

Bologna Michel Aebischer

Fehlt den Italienern nach wie vor verletzt.

Bologna Dan Ndoye

Wirbelt beim 1:1 gegen Empoli über 90 Minuten auf der linken Seite. Hat beim Ausgleichtreffer in der 44. Minute seinen Fuss im Spiel. Er legt den Ball auf Kollege Lykogiannis auf, dessen Flankenball per Volley von Dominguez im Netz untergebracht wird. Ndoye spielt solide, nicht mehr, nicht weniger.

Bologna Remo Freuler

Wie Ndoye spielt auch Freuler bei Bologna durch. Er spielt ein Spiel, wie es Freuler spielt: Kampfbetont und mit einigen wichtigen Ballgewinnen.

Empoli Nicolas Haas

Fehlt beim Spiel gegen seine Landsmänner Freuler und Ndyoe verletzt.

Parma Simon Sohm

Erlebt in Mailand einen ganz bitteren Abend. In der 89. Minute schaut es bis für den gelb verwarnten Sohm und Parma gegen die Rossoneri rosig aus. Parma führt mit 2:1, dann schlägt Milan in der Nachspielzeit gleich doppelt zu und gewinnt. Sohm zeigt defensiv wie offensiv eine gute Partie, kann die Niederlage letzten Endes nicht verhindern.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Fehlt Betis beim späten 1:0-Sieg gegen Mallorca aufgrund einer Verletzung.

Sevilla Djibril Sow

«Zweifelsohne der Beste im Mittelfeld», schreibt das Online-Portal «onefootball» über den Nati-Crack. Bereitet gegen Espanyol in der 61. Minute das Tor zum 1:1-Endstand vor.

Sevilla Ruben Vargas

Auch Vargas hat beim Ausgleichstreffer der Andalusier entscheidend seine Füsse im Spiel. Er legt den Ball auf Djibril Sow auf und dient quasi als Vor-Vorbereiter des Treffers. Zuvor verbucht Vargas die erste Torchance von Sevilla. Er dribbelt sich, wirbelig wie er ist, auf der linken Seite durch und zieht in die Mitte. Sein Geschoss landet knapp neben dem Tor. Wird in der 83. Minute ausgewechselt. Dritter Einsatz für Vargas, in dem er einmal mehr eine starke Leistung zeigt.

Real Valladolid Eray Cömert

Steht beim Schlusslicht gegen Leader Real nicht im Kader. Valladolid verliert zuhause mit 0:3.

Valladolid – Real Madrid 0:3 LALIGA // 21. Runde // Saison 24/25 25.01.2025

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Nur zweite Wahl hinter Keeper Radoslaw Majecki.

AS Monaco Denis Zakaria

Beim 3:2 gegen Rennens der Antreiber auf dem Platz. Oder: «Der Boss von A bis Z», wie «maxifoot» schreibt. Erobert dutzende Bälle im Mittelfeld und leitet gekonnt die Gegenangriffe ein. In der 56. Minute schnappt er sich dank starkem Pressing den Ball und fällt danach zu Boden. Der Ball bleibt im Besitz der Monegassen und landet im Tor. Zakaria muss danach verletzt ausgewechselt werden. Am Tag darauf gibt der Nati-Spieler Entwarnung: «Nicht Schlimmes», schreibt er auf Instagram und führt fort: «Wir sehen uns in Mailand.»

AS Monaco Breel Embolo

Embolo drückt gegen Rennens die Bank. Monaco stösst dank des 3:2-Sieges auf Rang drei vor.

Marseille Ulisses Garcia

71 Prozent Ballbesitz genügen Marseille letztendlich nicht, einen Sieg einzutüten. Ganz im Gegenteil: Gegen Nizza verlieren Garcia und Co. 0:2. Der Linksverteidiger schaut dem Geschehen von der Bank aus zu.

Toulouse Vincent Sierro

Toulouse muss nach wie vor auf den verletzten Sierro verzichten.

Montpellier Becir Omeragic

Montpellier ist in einem in dieser Saison noch nie dagewesenen Hoch. Der abstiegsgefährdete Klub gewinnt das zweite Spiel in Serie und gibt die Rote Laterne an Le Havre ab. Beim 2:1-Sieg gegen Toulouse spielt Omeragic im zentralen Mittelfeld. Hat in der 89. Minute Feierabend.

Montpellier Gabriel Barès

Bares sitzt gegen Toulouse auf der Bank.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Edimilson feiert mit Brest einen Mini-Sieg gegen das frischgebackene Schlusslicht Le Havre. Beim 1:0 steht er ab der 84. Minute auf dem Platz und bringt den Sieg über die Runden.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Verliert mit Benfica gegen Casa Pia 1:3. Soll beim Stand von 1:2 in der 81. Minute die Wende noch herbeiführen, doch das passiert nicht. Benfica erleidet in der Liga die vierte Saisonpleite. Der Rückstand auf Leader Sporting wächst von drei auf sechs Punkte an.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Fehlt Feyenoord weiter verletzt.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Sammelte die vergangenen Spiele wacker Gelbe Karten und fehlt bei der 1:4-Niederlage gegen Zwolle aufgrund einer Gelbsperre.

Brügge Ardon Jashari

Vollgepacktes Programm für Jashari und Co. Am Dienstag spielten die Belgier bei Juve 0:0-Unentschieden, am Samstag ist die Punkteausbeute gegen Kortrijk dieselbe – mit dem Unterschied, das beide Teams ein Tor schiessen. Jashari hält die Zügel im Mittelfeld 90 Minuten lang in den Händen, in der 5. Minute der Nachspielzeit wegen Reklamierens mit Gelb verwarnt. Am Mittwoch wartet mit Manchester City der nächste Brocken auf Brügge – bei diesem Spiel geht es bei beiden Teams um den Einzug in die Knock-Out-Playoffs. Brügge würde ein Remis zum Weiterkommen reichen.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Zweiter Treffer in Folge für Zeqiri. Der Stürmer tütet dank seines Penaltytreffers in der 3. Minute den 1:0-Sieg gegen Dender ein. Lüttich macht in der Tabelle einen Sprung auf Platz sechs.

KAA Gent Franck Surdez

Fehlt bei der Nullnummer gegen OH Leuven im Kader.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Kassiert gegen Clermont in der 12. Minute ein Ei. Er verschätzt sich bei einem Kopfball von Jacquet. Der Aufpraller gleitet ihm über seine Häde. Weil die Feldspieler ihre Aufgabe erledigen, ist der Fauxpass aber schnell vergessen. In der Nachspielzeit hechtet er mit perfektem Timing aus dem Tor und verhindert den Last-Minute-Ausgleich des Gegners. Lorient gewinnt 3:2 und bleibt Leader.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Läuft beim HSV. Die Hamburger gewinnen das Spektakel-Spiel gegen die Hertha 3:2. Muheim und Co. führen in der 72. Minute noch 2:0, dann schlagen die Berliner innert acht Minuten zurück. Der entscheidende Treffer fällt in der 84. Minute. Muheim spielt durch, sieht tief in der Nachspielzeit wegen eines Foulspiels die Gelbe Karte und thront mit dem HSV weiter auf dem 1. Platz.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Kommt in der 86. Minute für Mittelfeldspieler Meffert und bringt mit dem HSV den 3:2-Sieg gegen die Hertha über die volle Spielzeit.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Spielt in der Dreierkette durch und ist stets mit Abwehrarbeit beschäftigt. Erledigt seinen Job gut und gewinnt mit Lautern gegen Fürth 4:2. Der Rückstand auf Leader HSV beträgt weiter zwei Punkte.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Fehlt dem KSC verletzt.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Karlsruhe verzichtet wie so oft auf die Dienste Rupps. In der Liga bestritt er bisher noch keine einzige Sekunde. Bei der 2:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf fehlt er im Kader. Der KSC rutscht auf Rang acht ab und liegt fünf Punkte hinter der Tabellenspitze.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Schalke ist seit Dezember ohne Niederlage. Gegen Nürnberg gewinnt Königsblau 3:1. Alle Tore fallen in der 1. Halbzeit. Gantenbein ist Joker und kommt in der 89. Minute für einen Mini-Einsatz rein.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Wirbelt bei der 5:1-Machtdemonstration gegen Regensburg auf der linken Aussenbahn durch. Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen das Schlusslicht. Keller bleibt ohne Torbeteiligung.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Die Queens Park Rangers verlieren zuhause gegen Sheffield Wednesday 0:2. Frey steht in der Startaufstellung. Für ein Tor reicht es aber nicht, wie das Resultat vermuten lässt. Nach 70 Minuten hat er seinen Dienst getan.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Spielt am Montagabend mit Leader Leeds gegen das drittplatzierte Burnley – ein Spiel, das viel Spannung verspricht.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Nicht Teil des Kaders von Hull City. Dennoch dürfte er sich über den 3:0-Sieg gegen Sheffield United gefreut haben. Sein Klub befindet sich nach dem Dreier oberhalb der Abstiegsplätze.

NK Osijek Petar Pusic

Sitzt beim 2:2 gegen Sibenik auf der Bank.

NK Osijek Kemal Ademi

Ademi leistet Pusic auf der Auswechselbank Gesellschaft.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Bleibt mit Cluj nach dem 0:0 gegen Verfolger Dinamo Bukarest auf dem Leaderthron. Spielt in der Innenverteidigung durch.

Al-Wasl Haris Seferovic

Gewinnt mit Al-Wasl den Viertelfinal im Presidents Cup. Steht beim 2:0 gegen Kalba grösstenteils auf dem Platz, wird erst kurz vor dem Schlusspfiff ausgewechselt.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Spielt am Montagabend gegen Leader Al-Hilal.

Boca Juniors Lucas Blondel

Gibt in der Partie gegen die Argentinos Juniors (0:0) in der 81. Minute sein Pflichtspiel-Debüt nach seiner langen Verletzungspause. Es ist Blondels erste Liga-Partie seit April 2024.