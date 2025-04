Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Nach einem unnötigen Ballverlust in der Startphase hat Xhaka Glück, dass Heidenheim nicht profitieren kann. Später kann der Nati-Captain bei einer Ecke des Gegners nicht klären und hätte auch da das Gegentor auf seine Kappe nehmen müssen. Aber erneut kann Heidenheim nicht reüssieren. Am Ende siegt Leverkusen dank eines Last-Minute-Treffers noch 1:0 – Xhaka leitet das Tor mit einem klugen Pass ein.

Mainz 05 Silvan Widmer

Rückschlag für Mainz im Kampf um die Champions-League-Plätze. Gegen Schlusslich Holstein Kiel gibt's zuhause nur ein 1:1. Widmer sitzt dabei 90 Minuten lang auf der Bank.

Gladbach Nico Elvedi

Auch Gladbach ärgert sich am Wochenende über verschenkte Punkte. Gegen St. Pauli geben die Fohlen kurz vor Schluss noch den Sieg aus der Hand und spielen nur 1:1. Elvedi hat in der 1. Halbzeit Glück, dass er keinen Penalty verschuldet hat. Nach einem Freistoss-Entscheid bittet der VAR den Schiedsrichter zum Monitor, weil das vermeintliche Foul im Strafraum passierte. Doch der Unparteiische erkennt, dass es gar kein Foul von Elvedi war.

Gladbach Jonas Omlin

Er fällt mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich aus.

Stuttgart Luca Jaquez

Letzte Woche gab er sein Bundesliga-Debüt, als er in der Schlussphase eingewechselt wurde. Nun steht der 21-Jährige zum ersten Mal in der Startelf. Und Jaquez feiert beim 4:0-Auswärtssieg gegen Bochum einen starken Einstand. «Luca hat ein sehr gutes Debüt gegeben», sagt Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem Spiel. Auch Captain Atakan Karazor lobt: «Wir haben sehr wenig zugelassen, dafür war auch Luca verantwortlich.» Einziger Wermutstropfen: Nach 73 Minuten muss Jaquez angeschlagen ausgewechselt werden. Es soll aber keine ernsthafte Verletzung vorliegen.

Stuttgart Fabian Rieder

Zuletzt stand Rieder in der Bundesliga zweimal nicht im Aufgebot. Gegen Bochum darf der 23-Jährige endlich wieder einmal von Beginn an ran. Rieder weiss zu überzeugen, hat bei einem Pfostenknaller auch Pech. Ein Skorerpunkt bleibt ihm verwehrt, dennoch kann der Berner zufrieden sein mit seinem Auftritt. Nach 83 Minuten hat er Feierabend.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Nach seiner Roten Karte gegen Kiel am 8. März darf Stergiou endlich wieder ran und macht auf der rechten Abwehrseite ein hervorragendes Spiel. Mit einer sackstarken Vorarbeit liefert er in der Schlussphase den Assist zum 4:0-Schlussresultat.

Frankfurt Aurèle Amenda

Frankfurt verliert in Bremen 0:2. Amenda kommt nicht zum Einsatz.

Augsburg Cédric Zesiger

Seine ersten Wochen in Augsburg waren herausragend. Nun muss Zesiger beim neuen Klub erstmals eine ganz bittere Pille schlucken: Bei der 1:3-Niederlage gegen Bayern München fliegt Zesiger beim Stand vom 1:1 mit Gelb-Rot vom Platz. Es ist ein sehr harter Entscheid, Zesiger bringt sich mit einer unkontrollierten Ballannahme aber selbst in Bedrängnis. Davor kann er Musiala beim zwischenzeitlichen 1:1 nicht aufhalten. Ein gebrauchter Freitagabend für den Innenverteidiger.

Zesiger fliegt gegen Bayern vom Platz 07.04.2025

Dortmund Gregor Kobel

Rettet Dortmund gegen Freiburg gleich zweimal mit einer Glanztat vor dem Gegentreffer. Auch dank Kobel gibt's für den BVB letztlich einen komfortablen 4:1-Auswärtssieg, mit dem Dortmund den Champions-League-Plätzen wieder näher kommt. Beim Gegentor kurz vor Schluss bleibt Kobel ohne Abwehrchance.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ein Achillessehnenriss setzt ihn derzeit ausser Gefecht.

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi kommt gegen Dortmund nicht zum Einsatz.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

ManCity spielt im Derby gegen United 0:0. Akanji fehlt noch immer verletzt.

Newcastle Fabian Schär

Schär will mit Newcastle am Montagabend einen grossen Schritt Richtung Champions-League-Plätze machen. Ein Sieg bei Leicester City ist Pflicht.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Wie schon in der Vorwoche glänzt Sommer mit mehreren Traumparaden. Gegen Parma reicht es dennoch nicht zum Sieg, weil Inter eine 2:0-Führung noch aus der Hand gibt. Bei den Gegentoren ist Sommer machtlos.

Parma Simon Sohm

Sohm steht bei Parma wie eigentlich immer in der Startelf. Etwas bitter für ihn: Erst nach Sohms Auswechslung in der 54. Minute kommt Parma richtig in Fahrt und holt gegen den Leader noch einen 0:2-Rückstand auf.

Napoli Noah Okafor

Napoli hat am Montagabend die Chance, mit einem Sieg in Bologna bis auf einen Punkt an Leader Inter heranzukommen.

Bologna Michel Aebischer

Spielt am Montag gegen Napoli.

Bologna Dan Ndoye

Spielt am Montag gegen Napoli.

Bologna Remo Freuler

Spielt am Montag gegen Napoli.

Empoli Nicolas Haas

Haas fällt noch immer verletzt aus. Empoli steckt nach 31 Runden mitten im Abstiegskampf.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis holt auswärts gegen Leader Barcelona ein 1:1. Rodriguez ist dabei aber nur Zuschauer, er sitzt bis zum Spielende auf der Bank.

Barcelona – Betis 1:1 LALIGA // 30. Runde // Saison 24/25 05.04.2025

Sevilla Ruben Vargas

Bitterer Sonntag für Vargas: Er verletzt sich gegen Atlético Madrid schon in der Startphase und kann das Spielfeld nur mit Hilfe von Betreuern verlassen. Ersten Untersuchungen zufolge hat er sich eine Zerrung am Kniebeuger an der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur zugezogen. Es droht das Saisonende.

Ruben Vargas verletzt sich im Spiel gegen Atletico Madrid 06.04.2025

Seine Kollegen geben dann noch eine 1:0-Führung aus der Hand, Atlético siegt dank eines Treffers in der Nachspielzeit 2:1.

Sevilla – Atlético Madrid 1:2 LALIGA // 30. Runde // Saison 24/25 06.04.2025

Sevilla Djibril Sow

Sow spielt im Mittelfeld durch und zeigt einer ordentliche Partie.

Real Valladolid Eray Cömert

Lange wird es nicht mehr dauern, bis der Abstieg von Real Valladolid feststeht. Gegen Getafe gehen Cömert und Co. 0:4 unter und bleiben abgeschlagen am Tabellenende. Cömert gehört bei den Gegentoren nicht zu den Hauptschuldigen, wird nach einer Stunde aber dennoch ausgewechselt.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco verliert bei Brest 1:2. Köhn, der seinen Stammplatz im Tor erst kürzlich zurückerobern konnte, sieht schon beim ersten Gegentreffer nicht sonderlich gut aus. Das 2:1 muss er dann definitiv auf seine Kappe nehmen. Köhn lässt einen vermeintlich harmlosen Schuss aus 20 Metern passieren.

Köhn patzt gegen Brest 07.04.2025

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria verwertet einen Penalty zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Es ist das fünfte Saisontor für den 28-Jährigen.

AS Monaco Breel Embolo

Den Penalty rausgeholt hat Embolo. Sein Kopfball landet am Arm eines Gegenspielers. Später bereitet der Nati-Stürmer eine weitere Top-Chance für Monaco vor, ehe er in der 86. Minute gelbverwarnt ausgewechselt wird.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Edimilson kommt bei Brest nicht zum Einsatz.

Marseille Ulisses Garcia

Nach drei Pleiten in Folge kehrt Marseille zum Siegen zurück und schlägt Toulouse 3:2. Garcia wird in der Schlussphase eingewechselt.

Toulouse Vincent Sierro

Sierro ist weiter in Torlaune. Gegen Marseille markiert er seinen vierten Treffer aus den letzten sechs Ligaspielen. Auch in der Nati hat der Mittelfeldspieler ja erst kürzlich getroffen. Toulouse verliert die Partie dennoch mit 2:3 und muss schauen, dass man nicht noch in den Abstiegskampf gerät.

Montpellier Becir Omeragic

Für Montpellier gibt's die neunte Niederlage in Serie. Der Abstieg ist so gut wie besiegelt. Omeragic fällt schon seit zwei Monaten mit einer Meniskusverletzung aus.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica fährt gegen Porto (4:1) schon den neunten Liga-Sieg in Folge ein. Amdouni schmort dabei 90 Minuten lang auf der Bank.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Jordan Lotomba fehlt weiterhin verletzt. Sein Team schlägt Alkmaar 1:0.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Fortuna Sittard holt gegen Twente ein 1:1. Fosso spielt im zentralen Mittelfeld durch.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Ludogorets spielt am Montagabend gegen ZSKA Sofia. Die letzten Spiele verpasst Duah mit einer Muskelzerrung.

Brügge Ardon Jashari

Jashari schiesst sein 4. Tor für Brügge. Der 22-jährige Mittelfeldspieler erzielt beim 3:2-Sieg bei Royal Antwerpen das sehenswerte 2:0. Nach einer starken Einzelaktion platziert er den Abschluss perfekt ins untere Eck.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Er kommt beim 0:1 gegen Charleroi nur zu einem Kurzeinsatz.

KAA Gent Franck Surdez

Gent geht gegen Union SG 0:3 unter. Franck Surdez steht nicht im Kader.

Midtjylland Kevin Mbabu

Midtjylland unterliegt Randers mit 1:2. Mbabu spielt als Rechtsverteidiger durch.

Burgos CF (La Liga 2) Gabriel Barès

Burgos schlägt Huesca 2:1 – Barès bleibt ohne Einsatz.

Orange County (2. Liga USA) Lyam MacKinnon

Darf gegen LV Lights eine knappe halbe Stunde ran, bleibt bei der 1:2-Pleite aber ohne Tor.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

2:0-Sieg für Wüthrich und Sturm Graz gegen Rapid Wien. Damit behaupten sich die Grazer an der Tabellenspitze.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Lorient schägt Pau FC diskussionslos mit 5:0. Mvogo erlebt einen ruhigen Samstag.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Drittes Zu-Null-Spiel in Folge für den HSV, der nach dem 3:0-Sieg in Nürnberg die Tabellenführung übernimmt. Muheim spielt 81 Minuten lang, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Hefti wird in der Schlussphase für Muheim eingewechselt.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Rückschlag für Kaiserslautern im Aufstiegsrennen. Nach dem 0:2 in Magdeburg rutscht der 1. FCK auf Platz 4 ab.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Beim 1:0-Sieg gegen Hannover kommt er zu einem Kurzeinsatz.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Mit einem 2:1-Sieg gegen Ulm verschafft sich Schalke Luft im Abstiegskampf. Gantenbein fliegt in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Darf beim 1:2 gegen Schalke durchspielen, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

Greuther Fürth Noah Loosli

Spielt bei der 0:1-Pleite gegen Damstadt durch und sieht in der Schlussphase Gelb.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Bittere 0:1-Pleite gegen Hertha BSC. Damit muss Köln die Tabellenführung an Hamburg abgeben. Schmied spielt durch und bleibt beim Gegentor ohne Schuld.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Weiterhin ohne Einsatzminuten bei Köln – steht dennoch im Kader.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Nicht im Aufgebot beim 0:0 gegen Cardiff.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Erstmals überhaupt in diesem Jahr darf Schmidt in der Liga spielen. Beim 1:1 gegen Luton wird er kurz vor Schluss eingewechselt.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Kommt bei der 1:2-Niederlage gegen die New York Red Bulls erst kurz vor Spielende in die Partie.

St. Louis CITY Roman Bürki

Fehlt weiterhin mit Handbruch – viertes Spiel in Folge nicht im Kader. Seine Kollegen von St. Louis verlieren gegen Kansas City 0:2.

Seattle Stefan Frei

Seattles Captain kassiert gegen San Diego drei Gegentore, das Spiel geht 0:3 verloren.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Zuletzt hat Stojilkovic viermal in Folge getroffen, nun bleibt er ohne Torerfolg. OFK Belgrad verliert das Derby gegen Roter Stern mit 1:3.

NK Osijek Petar Pusic

Pusic spielt bei der 1:4-Pleite gegen HNK Sibenik durch.

NK Osijek Kemal Ademi

Er wird gegen Sibenik erst in der Schlussphase eingewechselt und kann die Wende auch nicht mehr herbeiführen.

DL Yingbo (China) Cephas Malele

Er spielt gegen CD Rongcheng 45 Minuten, bleibt aber ohne Treffer.

Chengdu Rongcheng (China) Ming-Yang Yang

45 Minuten Einsatzzeit gegen DL Yingbo. Sein Team gewinnt 2:0.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Steht bei der 0:1-Niederlage gegen Steaua Bukarest nicht im Kader.

Toronto Maxime Dominguez

Neuer Verein für den Genfer: Dominguez spielt bis Ende Jahr bei Toronto und feierte am Wochenende sein MLS-Debüt – und das gleich gegen Lionel Messi. Das Spiel gegen Inter Miami endet 1:1. Messi trifft, Dominguez in seinen 17 Minuten nicht.

Al-Nasr Haris Seferovic

Er kommt gegen Al-Wahda knapp eine Stunde lang zum Zug, ein Tor will dem Ex-Nati-Stürmer aber nicht gelingen. Die Partie endet 2:2.

Otelul Galati Martin Angha

Angha kämpft mit Galati in Rumänien gegen den Abstieg. Beim 1:0-Sieg gegen ACSM Poli Iasi kommt er nicht zum Einsatz.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Spielt 86 Minuten lang beim 1:1 gegen Al-Ettifaq, bleibt ohne Torerfolg.

Boca Juniors Lucas Blondel

Startelfeinsatz für Boca Juniors, wird nach 63 Minuten ausgewechselt. 1:0-Sieg gegen Barracas.