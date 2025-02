Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Xhaka und Leverkusen finden in Wolfsburg kein Rezept. Weder für einen Sieg noch für ein Tor. Der Nati-Captain schnuppert beim 0:0 gegen den VfL zweimal an einem Treffer. In der 43. Minute kommt er an der Strafraumgrenze zu einem Abschluss. Ebenso in der 50. Minute. Beide Geschosse fliegen jedoch über das Tor. So erleidet der Meister im Rennen um die Schale einen Dämpfer. Der Rückstand auf Leader Bayern wächst auf acht Punkte an. Am kommenden Samstag kann der «Ausrutscher» gegen Wolfsburg kompensiert werden, dann steht in Leverkusen das Gipfeltreffen gegen Bayern München an.

Dortmund Gregor Kobel

Gregor Kobel kann wenig dafür, dass es beim BVB derzeit so überhaupt nicht läuft. Beim Heimspiel gegen Stuttgart kassiert Schwarzgelb ein 1:2. Bei den Gegentoren ist Kobel ohne Chance. In der Tabelle verliert Dortmund allmählich den Anschluss an die vorderen Plätze. Der Rückstand auf Rang 4 beträgt mittlerweile sechs Punkte.

Gladbach Jonas Omlin

Beim 1:1 gegen Frankfurt einmal mehr Zuschauer.

Gladbach Nico Elvedi

Auch Elvedi fungiert am Samstagabend als Zuschauer. Der Innenverteidiger fehlt den Borussen aufgrund eines Infekts.

Mainz 05 Silvan Widmer

Widmer ist zurück in der Startaufstellung! Nach dem Spiel gegen Heidenheim im September steht der Verteidiger gegen Augsburg zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf. Mit der Nullnummer gegen den FCA verpassen die Mainzer einen Vereinsrekord. Mit einem sechsten Heimsieg in Folge hätten es Widmer und Team in die Geschichtsbücher des Klubs geschafft. Widmer rennt auf seiner rechten Seite auf und ab. Gemessene Geschwindigkeit: 32,81 km/h – Mainzer Topwert des Spiels. Am kommenden Wochenende dürfte der Captain womöglich wieder auf der Bank Platz nehmen, weil Anthony Caci nach seiner Gelbsperre wieder einsatzbereit ist.

Stuttgart Luca Jaquez

Wartet beim VfB noch auf seine Feuertaufe. Beim 2:1-Sieg gegen Dortmund sitzt er auf der Bank.

Stuttgart Fabian Rieder

Auf der Bank nimmt auch Rieder Platz.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou steht als einziger vom Schweizer Trio der Stuttgarter auf dem Platz – und das von Beginn weg. In der 61. Minute ist der ehemalige Espe am 2:0 beteiligt. Er spielt den Ball zentral vor dem gegnerischen Strafraum auf halbrechts zu Jamie Leweling, der mit seiner Flanke den Kopf von Torschütze Julian Chabot findet. Ein wenig später lenkt er einen Abschluss von Gittens gefährlich ab – Torwart Nübel packt den Big-Save aus und verhindert den Dortmunder Anschluss.

Augsburg Cédric Zesiger

Zesiger ist nach seiner Gelbsperre zurück in der Augsburger Startelf. Mit dem Innenverteidiger ist der FCA nach wie vor ungeschlagen. Gegen Mainz gibt es einen Punkt (0:0). Sieht in der Nachspielzeit in der 1. Hälfte die Gelbe Karte und hat nach 77 Minuten Feierabend.

Frankfurt Aurèle Amenda

Beim 1:1 gegen Gladbach auf der Bank. Frankfurt bleibt in der Bundesliga auf dem dritten Platz. Der Rückstand auf Leverkusen beträgt sieben und auf Leader Bayern 15 Punkte.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Fehlt beim 1:0-Sieg gegen Heidenheim weiterhin verletzt (Achillessehnenriss).

Freiburg Johan Manzambi

Nach zuletzt zwei Teileinsätzen gegen Bochum und Bayern sitzt er gegen Heidenheim nur auf der Bank.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Gegen Leyton Orient entkommt der englische Meister im Cup haarscharf einer Niederlage. Lange liegen die Citizens zurück, Neuzugang Khusanov trifft in der 56. Minute zum Ausgleich, ehe De Bruyne in der Schlussviertelstunde das Tor zum 2:1-Endstand macht. Akanji sitzt auf der Bank.

Newcastle Fabian Schär

Kommt im FA-Cup in der 55. Minute beim Stand von 2:2 auf den Platz. Gegen Birmingham schiessen die Magpies in der 82. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Spielt am Montagabend gegen Fiorentina.

Napoli Noah Okafor

Der neue Napoli-Stürmer kommt gegen Udinese zu einem Mini-Einsatz. Bei seinem Debüt spielt er ab der 87. Minute. Ihm bleibt zu wenig Zeit, sich aufzudrängen.

Bologna Michel Aebischer

Ist nach seiner Verletzungspause mittlerweile zurück, sitzt gegen Lecce wie die zwei Spiele zuvor aber auf der Bank.

Bologna Dan Ndoye

Wirbelt von Beginn weg auf der rechten Seite. «Der am wenigsten schlechte», schreibt «Tutto Mercato Web» über die Offensivreihe der Norditaliener. Fällt beim 0:0 gegen Lecce weder auf noch ab und spielt durch.

Bologna Remo Freuler

Hat in der 83. Minute gelbverwarnt Feierabend. Spielt im Mittelfeld gewohnt solide.

Empoli Nicolas Haas

Fehlt Empoli bei der 0:2-Heimniederlage gegen die AC Milan verletzt.

Parma Simon Sohm

Parma bleibt mit dem 1:2 gegen Cagliari im Tabellenkeller gefangen. Sohm spielt durch, setzt offensiv aber wenige Akzente. In der Rückwärtsbewegung solide.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Nach dem Pausentee mit von der Partie. Kommt bei den spanischen Medien nach der 2:3-Niederlage gegen Celta Vigo nicht gut weg. Dort heisst es, dass er bei schnellen Vorstössen des Gegners nicht nachkommt. Nach 23 Spieltagen liegt Betis in La Liga auf dem 11. Platz.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla hat gegen Barcelona das Nachsehen. In der 60. Minute wird Sow von Fermin Lopez abgeräumt. Zunächst zeigt der Schiedsrichter für das Foul-Spiel am Nati-Spieler die Gelbe Karte. Nach VAR-Konsultation nimmt der Unparteiische seine Entscheidung zurück und zeigt Lopez Rot. Sow kann weiterspielen, wird in der 63. Minute aber ausgewechselt.

Sevilla Ruben Vargas

Erzielt seinen ersten Treffer für Sevilla – und das gegen das grosse Barcelona. Vargas trifft in der 8. Minute nur wenige Sekunden nach Barças Führungstreffer zum Ausgleich. Ist einer der auffälligsten Akteure der Andalusier. Mit gewohnt viel Zug nach vorne, leitet er kurz vor dem Pausenpfiff um ein Haar das 2:1 für Sevilla ein, als Lukebakio per Fallrückzieher an Szczesny scheitert. Die Freude der Andalusier an Vargas' Ausgleichstreffer nimmt nach dem Seitenwechsel ein Ende. Barça gewinnt am Ende mit 1:4.

Real Valladolid Eray Cömert

Bei Valladolid zum vierten Mal in Folge nicht im Kader. Gegen Rayo Vallecano setzt es für das Schlusslicht eine 0:1-Niederlage ab.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Beim 1:4 gegen PSG auf der Bank.

AS Monaco Denis Zakaria

Wie Nati-Kollege Vargas trifft auch Denis Zakaria gegen einen Topklub. Der Monaco-Captain erzielt das zwischenzeitliche 1:1. In der 17. Minute erwischt er PSG-Keeper Donnarumma am nahen Pfosten. Nach dem Seitenwechsel beginnt das Pariser Schaulaufen. Kvaratskhelia und der zweifache Dembélé stellen auf 1:4 aus Sicht der Monegassen.

AS Monaco Breel Embolo

Steht gegen PSG in der Startaufstellung, sieht gegen den Leader aber nicht viel Land. In der 84. Minute ohne eine einzige Chance ausgewechselt. Monaco rutscht in der Ligue 1 auf Rang 4 ab.

Marseille Ulisses Garcia

Sitzt beim 2:0 gegen Angers über die volle Spielzeit auf der Bank.

Toulouse Vincent Sierro

Ist nach einer Wadenverletzung zurück im Kader. Sitzt gegen Toulouse erst auf der Bank und spielt nach dem Seitenwechsel. Als die Tore fallen, steht Sierro auf dem Platz. Gegen Auxerre gerät Toulouse zweimal in Rückstand und kehrt jedes Mal wieder zurück. Am Ende resultiert ein 2:2. «Ein guter Punkt auswärts», resümiert Sierro nach seiner Rückkehr bei «DAZN». Er selbst sei noch nicht bei 100 Prozent, fühle sich aber immer besser.

Montpellier Becir Omeragic

Omeragic steht als Abwehrchef gegen Strasbourg auf dem Platz. In der 62. Minute wird er verletzt ausgewechselt, eine Meniskusverletzung, berichtet «RTS». Nach dem 0:2 rutscht Montpellier auf den letzten Platz ab.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Brest fährt gegen Nantes einen 2:0-Auswärtssieg ein. Fernandes ist Zuschauer und bleibt auf der Auswechselbank.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica gewinnt gegen Moreirense 3:2, Amdouni kommt nicht zum Zug.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Fehlt nach wie vor verletzt. Feyenoord steht nach dem 3:0-Sieg gegen Sparta Rotterdam am kommenden Mittwoch in der Champions League der AC Milan gegenüber.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Hat gegen Ajax mit 0:2 das Nachsehen. Zieht bis zu seiner Auswechslung in der 77. Minute die Fäden im Mittelfeld.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Auch in Bulgrien läuft der Ligabetrieb wieder, jedoch ohne Duah. Der Stürmer fehlt beim Sieg gegen Levski Sofia wegen einer Muskelzerrung.

Brügge Ardon Jashari

Steht beim 1:0-Sieg gegen Leuven nicht im Kader. Am Mittwoch steht er mit Brügge in der Königsklasse dem italienischen Spitzenklub Atalanta gegenüber.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Assist zum Führungstreffer von Lüttich. Nach 90 Minuten ist seine Vorlage nichts weiter als ein schöner Eintrag in der Statistik. Lüttich verliert gegen Westerlo 2:4. Zeqiri spielt bis zur 70. Minute.

KAA Gent Franck Surdez

Beim torreichen 3:3 gegen Mechelen nur auf der Bank.

Midtjylland Kevin Mbabu

Die dänische Liga ist noch im Winterschlaf. Für Mbabu gilt es am Donnerstag in der Europa League wieder ernst.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Beim Auftakt in die Bundesliga kommt Leader Graz nicht über ein 2:2 gegen Verfolger Austria Wien hinaus. Wüthrich spielt in der Viererkette durch.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Lorient behauptet sich weiterhin an der Spitze der Ligue 2. Gegen Amiens kassiert Mvogo einen frühen Gegentreffer. Seine Vordermänner wandeln den Rückstand aber noch in ein 3:1 um. Beim Gegentor ist Mvogo chancenlos.

Greuter Fürth Noah Loosli

Eine Woche nach seinem Super-Debüt bei Fürth (Siegtreffer gegen Paderborn) steht Loosli auch beim 2:1 gegen Regensburg in der Startelf. Loosli spielt durch, sieht in der 64. Minute wegen eines Foulspiels die Gelbe Karte.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der HSV läuft weiter heiss und gewinnt bei Muheims Rückkehr nach seiner Gelbsperre in extremis. In der 4. Minute der Nachspielzeit tüten die Hamburger gegen Münster den 2:1-Sieg ein. In der 3. Minute kommt Muheim nach einem Eckball zu einer Abschlussmöglichkeit an der Strafraumgrenze. Der Ball fliegt am Pfosten vorbei. Nicht vorbei fliegt sein Schuss dann in der 88. Minute – aber er fliegt auch nicht ins Tor, weil Pfostenschuss. Der HSV bleibt mit zwei Punkten Rückstand direkter Verfolger von Köln.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Steht nach seinem starken Auftritt als Muheim-Ersatz auf der linken Abwehrseite in der Startelf. Hat beim Ausgleichstreffer gegen Münster seinen rechten Fuss im Spiel. Legt kurz vor dem Pausenpfiff den Ball auf Jonas Meffert zurück, der eine wunderbare Flanke zu Torschütze Davie Selke schlägt.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Die Bundesliga-Träume bei Kaiserslautern leben. Gegen die Hertha setzt sich der letztjährige Pokal-Finalist mit 1:0 durch und bleibt in der Tabelle – punktgleich mit dem HSV – auf dem dritten Platz.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Der KSC verliert gegen Braunschweig 0:2. Hunziker fehlt nach wie vor wegen einer Hüftverletzung. Seinen letzten Einsatz bestritt er am 1. Dezember beim 1:3 gegen den HSV.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Schalke kommt nicht vom Fleck. Gegen Spitzenreiter Köln haben die Königsblauen das Nachsehen. Gantenbein soll in der 62. Minute beim Stand von 0:1 die Wende einleiten. Dazu kommt es aber nicht, es bleibt beim Resultat.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Spielt gegen Paderborn durch, verliert 0:2 und rutscht wieder auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Wie bei Hull City aktuell auch bei Köln die Nummer 2. Wartet noch auf seinen ersten Einsatz bei den Geissböcken.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Ist mit seinem Verein im FA-Cup bereits ausgeschieden und hat deswegen ein fussballfreies Wochenende.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Kommt zu seinem zweiten Startelfeinsatz beim Leader der Championship. Gegen Millwall spielt er in der FA-Cup-Partie durch. Zu weiteren Einsätzen im Cup wird Schmidt jedoch nicht mehr kommen. Leeds verliert 0:2.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Beim 0:2 gegen Napredak ab der 81. Minute auf dem Platz. Zu wenig Zeit für ihn, noch den Unterschied zu machen.

NK Osijek Petar Pusic

Steht in der Schlussviertelstunde auf dem Rasen. Am 0:1 gegen Gorica ändert sich nichts mehr.

NK Osijek Kemal Ademi

Steht bei den Kroaten nicht im Kader.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Wie immer in der Innenverteidigung gesetzt. Das Titelrennen in Rumänien ist hauchdünn. Cluj liegt nach dem 2:2 gegen Poli Isasi an dritter Stelle, ein Punkt hinter Leader FCSB.

Al-Nasr Haris Seferovic

Erzielt unter der Woche mit einem Doppelpack gegen Dhofar in der Gulf Club Champions League seine ersten Tore für seinen neuen Arbeitgeber. Am Sonntag bleibt er gegen Baniyas während 90 Minuten ohne Tor.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Spielt auf dem linken Flügel bis zur 79. Minute. Bleibt nach dem 2:0-Sieg Ronaldo und Co. auf den Fersen. Al-Qadsiah liegt punktgleich mit Al-Nassr auf Rang vier, acht Punkte hinter Leader Al-Ittihad

Boca Juniors Lucas Blondel

Fehlt Boca bei der 0:2-Niederlage im Derby gegen den Racing Club wegen einer Verletzung.