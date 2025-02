Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen kommt gegen den harmlosen Tabellenführer aus München nicht über ein 0:0 hinaus. An Xhaka liegt das nicht. Der Nati-Captain leitet im Spitzenspiel mehrere Top-Chancen ein, die von seinen Bayer-Offensivkollegen jedoch allesamt nicht verwertet werden.

Defensiv lässt Xhaka bis in die 81. Minute nichts anbrennen, dann verliert er den Ball für einmal im Spielaufbau und hat Glück, dass die Bayern die daraus entstehende Chance nicht nutzen können.

Dortmund Gregor Kobel

Dortmunds unterirdische Bundesliga-Form hält auch bei Tabellenschlusslicht Bochum an. Einmal mehr liegt es beim 0:2 am Samstag aber nicht an Kobel, dass der BVB den nächsten Nackenschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze einstecken muss.

Der Nati-Goalie pariert in der Startphase zweimal stark gegen Masouras, kann den Griechen in der 33. Minute aber nicht mehr am Führungstreffer hindern. Beim Assist erwischt ihn Bochums Hofmann aus spitzem Winkel – irgendwie hat man das Gefühl, dass Kobel so einen Ball in der vergangenen Saison noch gehalten hätte …

Zwei Minuten später findet sich Kobel nach einem grauenhaften Fehlpass von BVB-Verteidiger Süle plötzlich im Eins-Gegen-Eins mit Masouras und macht dort Zweiter. Schon steht's 0:2.

In der zweiten Hälfte pariert Kobel zuerst gegen Holtmann, Krauss und Sissoko, dann folgt ein brillanter Doppel-Block in einem weiteren Eins-Gegen-Eins mit Masouras, dem erneut ein grober Abwehrpatzer vorausgeht. Da wird Kobel vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Sporting ein ernstes Wörtchen mit seinen Hinterleuten zu reden haben.

Gladbach Jonas Omlin

Kommt gegen Union Berlin zum ersten Mal seit dem 3. Spieltag wieder zum Einsatz, weil Moritz Nicolas nach 20 Minuten mit einer Adduktorenverletzung vom Platz muss. Interessant: Der Schweizer übernimmt sofort die Kapitänsbinde.

Hat dann lange Zeit nichts zu tun, ausser den zweiten Treffer seiner Teamkollegen zu beklatschen. Dann gibt's plötzlich Penalty für Union, leider wählt Omlin gegen Ilic aber die falsche Ecke.

Beim Stand von 2:1 wird Gladbach dann gegen Ende hinten reingedrückt, mit einer starken Parade gegen Rothe hält der Schweizer den Fohlen aber schlussendlich den Punkt fest.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi ist nach einem Infekt wieder zurück in der Startaufstellung und hat nach zehn Minuten beim Spielaufbau vor dem 1:0 für Gladbach seine Füsse im Spiel. Macht seine Sache danach gut.

Mainz 05 Silvan Widmer

Muss gegen Heidenheim zu Beginn wieder auf der Bank Platz nehmen und kommt erst in der 78. Minute beim Stand von 2:0 ins Spiel. Hilft mit, die drei Punkte über die Zeit zu schaukeln.

Stuttgart Luca Jaquez

Wartet beim VfB weiterhin auf seine Feuertaufe. Bei der 1:2-Niederlage gegen Wolfsburg sitzt er während der gesamten Spielzeit auf der Bank.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Auch Stergiou ist gegen die Wölfe nur Zuschauer.

Stuttgart Fabian Rieder

Der einzige Schweizer im Dress der Stuttgarter, der immerhin kurz auf den Rasen darf. In der 88. Minute kommt Rieder für Karazor und schleicht sofort gefährlich in den Fünfmeterraum. Dort sieht er eine butterzarte Flanke auf sich zukommen, kann aber drei Meter vor dem leeren Tor seine Füsse nicht richtig sortieren und verpasst die Hereingabe. Ein sehr bitterer Moment für den Schweizer – es wäre das späte Ausgleichstor für das Heimteam gewesen.

Augsburg Cédric Zesiger

Mit Cédric Zesiger ist Augsburg in der aktuellen Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Diese Serie hält auch gegen RB Leipzig. Der Ex-YB-Verteidiger überzeugt beim 0:0 über 90 Minuten. Lediglich kurz vor Schluss verpasst er ein Kopfballduell und hat Glück, dass Leipzig im Anschluss nur die Latte trifft.

Frankfurt Aurèle Amenda

Sitzt erneut auf der Bank. Frankfurt schlägt Holstein Kiel ohne Amenda 3:1.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Fehlt beim 1:0-Sieg gegen St. Pauli weiterhin verletzt (Achillessehnenriss).

Freiburg Johan Manzambi

Startet auf der Bank und beendet das Spiel auch dort. Gegen St. Pauli gibt es einmal mehr keine Einsatzminuten für Manzambi.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Unter der Woche zieht sich Akanji in der Champions-League-Partie gegen Real Madrid eine Adduktorenverletzung zu, die sich nach Untersuchungen als schwerwiegender herausstellt als zunächst angenommen.

Akanji steht am Samstag gegen die Tottenham Hotspur deshalb nicht auf dem Platz. Stattdessen wird er am selben Tag operiert und soll nun «acht bis zehn Wochen ausfallen».

Eine ganz bittere Pille für den Nati-Verteidiger, der dadurch auch auf die Testspiele der Schweiz gegen Nordirland (21. März in Belfast) und Luxemburg (25. März in St. Gallen) verzichten muss.

Manchester City – Real Madrid 2:3 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 11.02.2025

Newcastle Fabian Schär

Mit Fabian Schär steht im Etihad aber dennoch ein Schweizer auf dem Platz. Allerdings im Dress der Gäste aus Newcastle – und die kommen gegen ManCity so richtig unter die Räder.

Bei der 0:4-Klatsche trägt Schär keine klare Mitschuld an einzelnen Treffern, ist aber – wie seine Kollegen auch – immer wieder mit dem Tempo des Heimteams überfordert. Es ist eine empfindliche Niederlage für die Nordengländer im Kampf um die Champions-League-Plätze.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Sommer zeigt im Derby d'Italia gegen Juventus Turin einen guten Auftritt. In der Startphase pariert er stark gegen González und Conceição, kann dann beim Führungstreffer des Letzteren aus kurzer Distanz in der 74. Minute aber nichts mehr machen.

Hätten seine Offensivkollegen ihre Chancen besser genutzt, wäre für Inter definitiv mehr drin gelegen. So verlieren die Nerazzurri in Turin 0:1.

Napoli Noah Okafor

Nach seinem Mini-Einsatz gegen Udinese erhält Okafor bei seinem neuen Verein keine weiteren Minuten. Beim 2:2 gegen Lazio sitzt der Schweizer während des gesamten Spiels auf der Bank.

Bologna Dan Ndoye

Der Schweizer Offensiv-Star schiesst seine Farben am Freitagabend gegen Torino beinahe im Alleingang zu einem 3:2-Sieg. Der 24-Jährige versenkt nach einem Tempoanfall in der 20. Minute eiskalt aus spitzem Winkel von rechts und übernimmt in der 70. Minute die Verantwortung vom Punkt.

Mit dem Penalty, den er eiskalt unten links zum 2:2 verwertet, leitet Ndoye die Wende ein. Am Ende tütet Bologna dank eines Torino-Eigentors in der 90. Minute den Sieg ein.

Bologna Michel Aebischer

Ist nach seiner Verletzungspause mittlerweile zurück, sitzt gegen Torino wie die drei Spiele zuvor aber auf der Bank. Ab der 87. erhält er noch ein paar Minuten, fällt aber nicht mehr auf.

Bologna Remo Freuler

Spielt wie gewohnt über 90 Minuten durch. Freuler hat in dieser Saison für Bologna in der Serie A gerade einmal 33 Minuten verpasst. Der Ballgewinn vor dem 1:0 geht auf ihn zurück, bei den Gegentoren trifft ihn keine grössere Schuld.

Empoli Nicolas Haas

Fehlt Empoli weiterhin mit einer Knieverletzung. Das einzig gute daran: Haas trägt keine Schuld an der 0:3-Niederlage gegen Udinese.

Parma Simon Sohm

Parma kann von der Empoli-Niederlage nicht profitieren, verliert seinerseits 0:1 gegen die AS Roma. Damit bleiben Sohm und Co. auf einem Abstiegsplatz gefangen. Der Schweizer spielt über 90 Minuten durch, kann aber keine wirklichen Akzente setzen.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez spielt gegen Real Sociedad über 90 Minuten durch und hat hinten nicht viel zu tun. Real Betis sieht sich nach zwei Roten Karten gegen das baskische Team am Ende nur neun Spielern gegenüber. Es resultiert ein klarer 3:0-Erfolg.

Sevilla Djibril Sow

Sow spielt beim 4:0-Sieg von Sevilla gegen Real Valladolid über 90 Minuten durch, fällt dabei weder auf noch ab. An den Toren ist er nicht beteiligt.

Sevilla Ruben Vargas

Dafür ist das Vargas. Nach seinem Blitz-Tor gegen Barcelona in der Vorwoche gelingt dem Schweizer beim Spiel gegen Real Valladolid ein Blitz-Assist. In der 4. Minute zieht er vom linken Flügel nach innen und findet mit seiner Flanke Mitspieler Juanlu Sánchez, der zum 1:0 für die Gäste trifft.

Danach hat er noch zwei Gelegenheiten, einen eigenen Treffer zu erzielen, trifft aber bei der ersten den Ball nicht richtig und setzt die Kugel in der zweiten Halbzeit einmal knapp über den Kasten.

Osasuna – Real Madrid 1:1

Real Valladolid Eray Cömert

Auf der Gegenseite sitzt Eray Cömert während 90 Minuten auf der Bank.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Ist auch beim 7:1-Sieg gegen Nantes wieder Bankdrücker.

AS Monaco Denis Zakaria

Dafür spielt Zakaria wie gewohnt über die volle Distanz. Beim frühen Gegentreffer trifft ihn keine Schuld. Mit einem schönen Steckpass steht er später am Ursprung des vorentscheidenden 3:1. Dank des Sieges bleibt Monaco zwei Punkte vor Lille auf einem Champions-League-Platz.

AS Monaco Breel Embolo

Nach seinem schwachen Auftritt gegen PSG – als er noch 84 Minuten auf dem Feld stand – kommt Embolo gegen Nantes gar nicht zum Einsatz. Ob das an seinen aktuellen Leistungen oder am klaren Sieg und dem Schongedanken in Bezug auf das anstehende Champions-League-Playoff-Rückspiel gegen Benfica liegt, wird sich zeigen (Hinspiel 0:1). Wir hoffen Letzteres.

Marseille Ulisses Garcia

Sitzt beim 5:1 gegen Saint-Étienne über die volle Spielzeit auf der Bank.

Toulouse Vincent Sierro

Nach seiner Wadenverletzung steht Sierro gegen PSG wieder in der Startaufstellung. Der Schweizer ist aber offenbar noch nicht ganz fit und wird in der 70. Minute beim späteren Endstand von 0:1 ausgewechselt. Beim Gegentreffer nach einem Eckball macht er keinen Fehler. Für die Torgefahr gegen vorne sind andere zuständig.

Montpellier Becir Omeragic

In der Vorwoche verletzt sich der ehemalige FCZler am Meniskus und fällt mindestens zwei Monate aus.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Fernandes darf gegen Auxerre von Beginn weg ran und spielt über die volle Distanz. Beim ersten Gegentor kommt Fernandes etwas zu spät, ansonsten macht er keine grossen Fehler, kann sich aber auch nicht wirklich ins Offensivspiel mit einschalten. Die Partie endet 2:2.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Seine schöne, flache Hereingabe von rechts in der 55. Minute findet mit Bruma einen erfolgreichen Abnehmer. Es ist Amdounis zweiter Assist in der portugiesischen Liga in der laufenden Saison, damit steht er aktuell bei einer Torbeteiligung alle 91 Minuten (5 Treffer, 2 Vorlagen).

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Fehlt nach wie vor verletzt. Feyenoord spielt gegen Breda 0:0 und sieht sich am Dienstag mit dem Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen die AC Milan konfrontiert.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Fortuna Sittard bestreitet die nächste Partie am 23. Februar gegen AZ Alkmaar.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Kwadwo Duah fällt aktuell mit einer Muskelverletzung aus.

Brügge Ardon Jashari

Beeindruckt beim 2:2 gegen St. Truiden mit gefährlichen Bällen in die Spitze und scheitert in der 20. Minute mit einem guten Abschluss am gegnerischen Goalie. Wird nach 61 Minuten abgelöst, am Dienstag wartet das Playoff-Rückspiel gegen Atalanta in der Champions League.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Darf von Beginn weg ran, wird aber nach einem Auftritt ohne Glanzmomente in der 65. Minute ausgewechselt.

KAA Gent Franck Surdez

Erhält beim 3:2-Sieg gegen Beerschot keine Einsatzminuten.

Midtjylland Kevin Mbabu

Midtjylland gelingt ein siegreicher Wiedereinstieg in die dänische Liga nach der Winterpause. Gegen Lyngby siegt das Team von Mbabu mit 1:0. Der Schweizer wird erst kurz vor Schluss für die letzten Minuten eingewechselt. Am Donnerstag sind die Dänen bei Real Sociedad in der Europa League zu Gast.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Sturm Graz geht gegen den Wolfsberger AC 0:3 unter. Wüthrich hatte sicherlich schon bessere Auftritte. Vor dem 0:1 kommt er seinem Mitspieler in die Queere, was zum entscheidenden Ballverlust führt, vor dem zweiten Gegentreffer lässt er sich dann etwas zu einfach ausspielen.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Lorient behauptet sich weiterhin an der Spitze der Ligue 2. Beim 1:0-Sieg gegen Troyes hält Mvogo seinen Kasten über 90 Minuten sauber.

Greuter Fürth Noah Loosli

Nach seinem starken Debüt für Fürth gelingt Loosli am Samstag bei der 0:2-Niederlage gegen Elversberg nicht alles. Beim ersten Treffer, der über seine Seite fällt, zeigt er nicht das beste Stellungsspiel. Kurz darauf legt er beinahe das 0:2 auf – zum Glück für den Schweizer trifft Elversberg-Angreifer Aslani nach seinem gescheiterten Befreiungsschlag das Tor aus bester Position nicht.

Beim 0:2 hat er dann weniger Glück. Seine Kopfballabwehr fliegt nicht weit genug und wird direkt per Volley verwertet. Das ist bitter.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der HSV verpasst nach einem 1:1 gegen Regensburg den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga.

Muheim sieht sich beim 0:1 am langen Pfosten mit zwei Gegenspielern konfrontiert. Versucht deshalb den Raum zu decken, aber verpasst die Kugel ganz knapp, den Schuss kann er nicht mehr blocken. Wirklich seine Schuld ist das nicht.

Offensiv setzt er einige Akzente. Kurz vor der Pause sorgt er mit einer gut getretenen Ecke für viel Torgefahr und scheitert kurze Zeit später mit einem Abschluss am gegnerischen Torwart. Er spielt über 90 Minuten durch.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Hefti ist auf der rechten Seite der Abwehr eingeteilt und spielt ebenfalls von Beginn weg. Beim Gegenstoss vor dem 0:1 kann er ein wichtiges Zuspiel nicht unterbinden. Beim 0:2 trifft ihn keine Schuld, gegen vorne bleibt der St.Galler blass. Wird in der 58. Minute ausgewechselt.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Weil Köln und der HSV patzen, hätte Kaiserslautern die Tabellenführung der 2. Bundesliga mit einem Sieg gegen Hannover übernehmen können. Elvedi spielt dabei über 90 Minuten durch und lässt keinen Gegentreffer zu. Weil aber auch seine Jungs vorne erfolglos bleiben, endet die Partie 0:0.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Der KSC verliert gegen Schalke 1:2. Hunziker fehlt nach wie vor wegen einer Hüftverletzung. Seinen letzten Einsatz bestritt er am 1. Dezember beim 1:3 gegen den HSV.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Schalke 04 verschafft sich mit dem Sieg gegen den KSC etwas Luft und rückt ins Tabellenmittelfeld vor. Gantenbein wird beim Stand von 2:1 in der 69. Minute eingewechselt. In der 87. Minute sieht er die Gelbe Karte, hält hinten aber den Laden dicht.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Steht gegen Nürnberg in der Startformation, kann aber die 0:2-Pleite nicht verhindern. Zwar hält die Ulmer Defensive trotz Unterzahl lange stand, kurz vor Schluss fallen dann aber doch noch zwei Gegentreffer. Keller wird in der 91. Minute zugunsten eines letzten offensiven Aufbäumens ausgewechselt.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Wie schon bei Hull City aktuell auch bei Köln die Nummer 2. Wartet noch auf seinen ersten Einsatz mit den Geissböcken.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Gewinnt mit den Queen Park Rangers gegen Derby County mit 4:0. Beim ersten Tor ist er für den Assist zuständig, die anderen Treffer finden ohne seine Beteiligung statt. Wird in der 73. Minute ausgewechselt.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Schmidt trifft mit Leeds United am Montag um 21.00 Uhr auf Sunderland.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Kommt nur für neun Minuten zum Einsatz und kann an der 1:4-Niederlage gegen Partizan nichts ändern.

NK Osijek Petar Pusic

Steht gegen Rijeka während 57. Minuten auf dem Platz. Kann keinen Treffer kreieren oder erzielen – die Partie geht aus Sicht von NK Osijek mit 0:2 verloren.

NK Osijek Kemal Ademi

Wird in der 81. Minute eingewechselt, aber kann nichts mehr am Resultat ändern.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Trifft mit Cluj am Montag auf Unirea Slobozia.

Al-Nasr Haris Seferovic

Spielt mit Al-Nasr am Montag auswärts bei Persepolis.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Geniesst mit Al-Qadsiah ein spielfreies Wochenende.

Boca Juniors Lucas Blondel

Fehlte zuletzt wegen einer Verletzung und stand auch beim 1:0-Sieg gegen Banfield noch nicht wieder im Kader.