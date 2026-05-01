Vor einem Jahr stieg Venedig aus der Serie A ab – nun kann der Klub über den Aufstieg jubeln Keystone

Venedig sichert sich am zweitletzten Spieltag der Serie B die Rückkehr in die höchste italienische Liga – nur ein Jahr nach dem Abstieg.

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Ein 2:2 gegen Spezia, die Mannschaft mit dem Schweizer Alessandro Romano, reicht dem Team von Trainer Giovanni Stroppa. Dies, weil Monza als aktuell drittplatziertes Team 2:3 gegen Mantova verlor und Venedig am letzten Spieltag damit punktemässig nicht mehr einholen kann.

Spezia wendet hingegen den direkten Abstieg aus der Serie B zumindest vorläufig ab. Romano, der von der AS Roma an Spezia ausgeliehen wurde, stand bis zur 80. Minute auf dem Platz, der Ausgleich zu Gunsten von Spezia fiel in der 90. Minute.

Die letzten drei Teams der Serie B steigen direkt ab, während Platz 16 und 17 den vierten Absteiger unter sich ausmachen. Mit einem Sieg am letzten Spieltag könnte Spezia den Sprung auf den 17. Platz schaffen und den direkten Abstieg abwenden. Dafür ist die Mannschaft aber auch auf die anderen Teams angewiesen.