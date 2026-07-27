Nach der Absage von Wunschkandidat Pep Guardiola sollte es in Italien eigentlich Andrea Pirlo richten. Doch nun scheint der Deal geplatzt – weil der Weltmeister von 2006 Kontakte nach Russland hat.

Darum geht’s Andrea Pirlo wird wohl doch nicht Italiens Nationaltrainer. Nach Berichten über eine Einigung scheiterte der Deal wegen Kritik an seinen geschäftlichen Verbindungen nach Russland.

Pirlo betont, seine Tätigkeiten bei United FC Dubai und als Markenbotschafter von Fonbet seien rein kommerziell und hätten keine politische Bedeutung.

Italiens Trainersuche bleibt damit offen, nachdem Guardiola und Ancelotti abgesagt hatten. Zudem droht Paolo Maldini mit einem Rücktritt als Technischer Direktor, falls Pirlo nicht verpflichtet wird. Zusammenfassung erstellt mit

Wer soll Italiens Nationalmannschaft zurück zum Erfolg führen? Pep Guardiola wird es nicht sein. Der katalanische Starcoach galt lange als Wunschkandidat der Italiener, doch Guardiola will nach seinen zehn erfolgreichen Jahren bei Manchester City erst mal eine Pause einlegen. Und auch von Carlo Ancelotti gab es eine Absage.

Am Freitag schien die Suche des Italienischen Fussballverbandes (FIGC) dann endlich beendet. Medienberichten zufolge hatte Andrea Pirlo mit dem neuen Technischen Direktor Paolo Maldini und Berater Leonardo eine Einigung erzielt. Nur noch Vertragsdetails seien zu klären, berichtete etwa auch Transferexperte Fabrizio Romano. Ebendieser Romano verkündet am Montagvormittag die Wende: Pirlo wird doch nicht neuer Italien-Trainer.

Mehrere italienische Zeitungen berichteten schon am Sonntag, dass es im FIGC wegen verschiedener Russland-Kontakte von Pirlo Bedenken gebe. Auch aus der italienischen Politik kam Kritik.

Bei Verein mit russischem Eigentümer unter Vertrag

Der einstige Mittelfeldstar trainiert derzeit für ein Millionengehalt den Verein United FC Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der dem russischen Milliardär Sergej Lomakin gehört.

Zudem ist Pirlo globaler Markenbotschafter des russischen Wettanbieters Fonbet. Vor einigen Wochen war er zu einer Autogrammstunde in Moskau, was angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht nur in Italien für Aufregung sorgte.

Pirlo nimmt Stellung

In einem längeren Statement nimmt Pirlo nun selbst Stellung. «Nachdem ich gestern Abend erfahren habe, dass ich nicht mehr als Kandidat für den Trainerposten der italienischen Nationalmannschaft im Gespräch bin, halte ich es für notwendig, einige Aspekte zu klären», schreibt der 47-Jährige.

Und weiter: «Die berufliche Zusammenarbeit, die Gegenstand der jüngsten Kontroverse ist, entstand im Rahmen meiner Tätigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ist ausschliesslich kommerzieller und sportlicher Natur.»

Seine Verbindung zu Fonbet habe keinerlei politische Bedeutung. «Mir werden Überzeugungen unterstellt, die ich nie geäussert habe und die mir fremd sind», so Pirlo.

Maldini droht mit Rücktritt

Italiens neuer Verbandspräsident Giovanni Malago soll nun aber zum definitiven Schluss gekommen sein, dass Pirlo nicht der richtige Mann für die Squadra Azzurra sei. Und so spitzt sich das Chaos nun erst recht zu. Denn Paolo Maldini droht, als Technischer Direktor zurückzutreten, falls Pirlo nicht Nationaltrainer wird. Dann geht die Suche wieder von vorne los.