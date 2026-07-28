Die Affäre um die Begnadigung von US-Stürmer Folarin Balogun an der WM wird immer brisanter. Jetzt gerät auch der Wettmarkt ins Visier: Auf die Aufhebung der Rot-Sperre wurden Hunderttausende Dollar gesetzt.

Folarin Balogun ist weiter ein heiss diskutiertes Gesprächsthema – auch wenn er selbst gar nicht viel dafür kann.

Darum geht’s Die Aufhebung der Rot-Sperre gegen US-Spieler Folarin Balogun nach einem Gespräch zwischen Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino bleibt ein heissdiskutiertes Thema.

Die Kopenhagener Gruppe stuft mehrere WM-Vorgänge als auffällig ein. Besonders ein ungewöhnlicher Wettmarkt zu Baloguns möglichem Einsatz trotz Rot-Sperre wirft Fragen auf.

Ob Insiderwissen für finanzielle Vorteile genutzt wurde, ist bislang nicht belegt. Die FIFA hält an ihrer Einschätzung fest, dass es keine verdächtigen Wettmuster oder Hinweise auf Manipulation gab. Zusammenfassung erstellt mit

Die umstrittene Aufhebung der Rot-Sperre gegen US-Nationalspieler Folarin Balogun an der WM beschäftigt inzwischen nicht mehr nur den Fussball. Auch Fachleute, die weltweit Wettmärkte und mögliche Manipulationen im Sport beobachten, haben den Fall unter die Lupe genommen. Im Zentrum steht eine ungewöhnliche Wette, die bereits kurz nach Baloguns Platzverweis angeboten wurde.

Auslöser der Kontroverse war ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino während der WM. Trump soll sich dafür eingesetzt haben, dass Balogun trotz seiner Roten Karte im Achtelfinal wieder spielberechtigt wird. Und tatsächlich wurde die Sperre in der Folge von der FIFA aufgehoben.

Obwohl die Weltmeisterschaft längst beendet ist, sorgt die Entscheidung weiter für Diskussionen. Vor allem für Infantino könnte der Fall mit Blick auf seine Wiederwahl im kommenden Frühjahr politisch heikel werden. Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness hat vor einigen Tagen angekündigt, wegen des Balogun-Falls eine formelle Beschwerde bei der FIFA einzureichen.

Verdächtige Wetten auf Balogun-Einsatz

Zusätzliche Brisanz erhält die Affäre durch Erkenntnisse der Kopenhagener Gruppe. Das unabhängige Netzwerk wurde im Rahmen einer Initiative des Europarats gegründet und untersucht mögliche Manipulationen im Sport. In seinem jüngsten Bericht stufte es sieben Vorgänge rund um die WM als auffällig ein und sprach dafür eine «Gelbe Karte» aus – ein Hinweis auf erhöhte Aufmerksamkeit, nicht jedoch auf nachgewiesene Manipulationen.

Damit steht die Einschätzung teilweise im Widerspruch zur FIFA. Deren Integritätskommission erklärte nach Abschluss des Turniers, sie habe keine verdächtigen Wettmuster oder Hinweise auf Spielmanipulation festgestellt.

Welche Fälle die Kopenhagener Gruppe genau untersucht hat, ist bislang nicht vollständig bekannt. Der umfassende Bericht wurde noch nicht veröffentlicht. Recherchen der «New York Times» zeigen jedoch, dass auch Aktivitäten auf der Plattform Polymarket eine Rolle spielen. Dort handeln Nutzer mit Kryptowährungen auf bestimmte Ereignisse.

Besonders ins Auge fiel dabei eine Wette mit der Frage, ob Balogun im Achtelfinal gegen Belgien auflaufen werde. Sie wurde am 2. Juli veröffentlicht – knapp zwölf Stunden nach seiner Roten Karte im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina. Nach geltendem Reglement hätte der US-Stürmer mindestens eine Partie pausieren müssen.

Wettquote lag bei 200

Laut der «New York Times» erwähnt die Kopenhagener Gruppe, dass für keinen der übrigen Spieler, die während des Turniers des Feldes verwiesen wurden, vergleichbare Wettmärkte eingerichtet worden seien. Insgesamt gab es bei der WM 17 Platzverweise, davon 15 direkte Rote Karten.

Während die Wette geöffnet war, wurden Einsätze von rund einer halben Million US-Dollar registriert. Über mehrere Tage lag die geschätzte Wahrscheinlichkeit eines Balogun-Einsatzes bei lediglich rund 0,5 Prozent. Die Wettquote lag also bei rund 200 – etwa so hoch wie bei einem Meistertipp in der Super League auf den FC Vaduz. Erst nachdem Medien am 5. Juli über die ausgesetzte Sperre des US-Stürmers berichteten, schoss der Wert innerhalb kurzer Zeit auf nahezu 100 Prozent.

Ob hinter diesem ungewöhnlichen Verlauf tatsächlich nur Zufall steckt oder einzelne Personen vorzeitig von den Vorgängen wussten und daraus finanziellen Nutzen ziehen konnten, ist bislang offen. Derartige Fragen sind angesichts möglicher Insiderinformationen besonders brisant.

Die FIFA sieht derzeit dennoch keinen Anlass für weitere Untersuchungen. Auf Fragen zum Bericht der Kopenhagener Gruppe erklärte der Weltverband, er halte an den Ergebnissen seiner Integrity Task Force fest. Diese habe zusammen mit verschiedenen unabhängigen Experten sämtliche verfügbaren Wettüberwachungsberichte sowie weitere relevante Informationen ausgewertet und keine Hinweise auf verdächtige Wettaktivitäten oder Manipulation gefunden.