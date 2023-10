Tabakovic mit Hacken-Zaubertor ++ Verletzungs-Schock bei Kobel ++ Sommer weiter im Hoch

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🔥 Diese Schweizer haben überzeugt

Hertha Berlin Doppeltorschütze Haris Tabakovic

Am Samstag schiesst Haris Tabakovic gegen Paderborn in der 11. Minute das 1:0, in der 54. trifft er brillant mit der Hacke zum 3:1-Endstand. Der 29-Jährige hat in elf Spielen neun Treffer erzielt und führt damit die Torschützenliste in der 2. Bundesliga an.

Inter Mailand Zu-Null-Sieg Yann Sommer

Yann Sommer spielt mit Inter Mailand in der 10. Runde der Serie A zum siebten Mal zu null. Dank dem 1:0-Heimsieg gegen José Mourinhos AS Roma bleibt Inter Leader. Der einzige Treffer für die deutlich überlegenen Mailänder, die zweimal die Torumrandung treffen, erzielt Marcus Thuram in der 81. Minute. Die einzige Römer-Chance vereitelt Sommer in der 66. Minute mit einer sehenswerten Flugeinlage.

Inter – Roma 1:0 Serie A, 10. Spieltag, Saison 23/24 29.10.2023

Bayer Leverkusen Regisseur Granit Xhaka

Bayer Leverkusen schlägt am Sonntag Freiburg 2:1 und führt damit die Tabelle auch nach dem 9. Spieltag mit zwei Punkten Vorsprung auf Bayern München an. Am hellsten leuchtet zwar der Stern von Teamkollege Florian Wirtz, der einen Traumtreffer erzielt und das zweite vorbereitet, aber auch Xhaka hat grossen Anteil am Leverkusener Höhenflug.

Bologna Assist Michel Aebischer

In der 3. Minute spielt Aebischer einen herrlichen 50-Meter-Pass, den Teamkollege Joshua Zirkzee brillant mitnimmt, den Goalie umkurvt und zur 1:0-Führung trifft. Die Partie auswärts bei Sassuolo endet 1:1, aktuell ist Bologna Tabellensiebter.

Aebischer mit 50-Meter-Assist 30.10.2023

🙄 Das war wohl nichts

Sturm Graz Pechvogel Gregory Wüthrich

Sturm Graz kassiert gegen Austria Wien die erste Bundesliga-Pleite der Saison. Wüthrich ist dabei der grosse Pechvogel des Spiels. In der 33. Minute lenkt der 28-jährige Innenverteidiger einen Schuss unhaltbar ab, es bleibt das einzige Tor der Partie. Trotz der Niederlage führt Sturm Graz die Tabelle weiter vor Serienmeister RB Salzburg an, der Vorsprung beträgt nunmehr aber nur noch einen Punkt.

Burnley Ausgewechselt Zeki Amdouni

Im zehnten Spiel verliert Burnley zum achten Mal – nur Sheffield United ist noch schlechter in die Saison gestartet. Gegen Bournemouth (1:2) wird Amdouni bereits in der Halbzeit ausgewechselt, da steht es noch 1:1. Der 22-Jährige hat in der Premier League erst einen Treffer erzielt, das war am 18. September.

Norwich City Es läuft nicht Christian Fassnacht

Norwich City hinkt den eigenen Erwartungen weit hinterher und ist nach 14 Runden nur Tabellen-17. Die Bilanz im Oktober: Vier Niederlagen und ein Remis. Gegen den AFC Sunderland steht Fassnacht zwar wieder einmal in der Startelf, kann seinem Team bei der 1:3-Niederlage aber nicht helfen. In der 11. Minute wird er verwarnt, in der 62. ausgewechselt.

✍️ Weitere Spieler im Fokus

Dortmund Verletzt ausgewechselt Gregor Kobel

Dortmund spielt 3:3 gegen Frankfurt, damit endet die Siegesserie der Borussen in der Bundesliga nach fünf Spielen. Für Kobel endet die Partie bereits in der 26. Minute beim Stand von 0:2. Knapp zehn Minuten zuvor hatte er den Ellbogen von Teamkollege Schlotterbeck ins Gesicht bekommen.

Für Gregor Kobel endet die Partie gegen Frankfurt frühzeitig. Imago

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt nach der Partie: «Ihm war ein bisschen schwindelig durch den Kontakt. Er hat sich nicht so sicher gefühlt.» Er gibt aber auch Entwarnung: «Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig dramatisch ist. Es wird nicht so lange dauern.» Viel Zeit, sich zu erholen, bleibt nicht. Am Mittwoch empfängt Dortmund in der 2. Runde des DFB-Pokals Hoffenheim, am kommenden Samstag gastiert Bayern München im Signal Iduna Park.

Newcastle Elfer rausgeholt Fabian Schär

Newcastle spielt 2:2 gegen Wolverhampton. Bei den Gegentoren steht Schär nicht im Fokus, dafür beim Führungstreffer zum 2:1. Der Nati-Verteidiger wird kurz vor der Pause im gegnerischen Sechzehner gefällt und holt den Elfmeter raus.

Mainz 05 Noch kein Einsatz Silvan Widmer

Captain Silvan Widmer, der mehrere Monate verletzungsbedingt ausfiel, steht bei Schlusslicht Mainz 05 zum dritten Mal im Kader. Zum Einsatz kommt er aber auch beim 2:2 im Kellerduell gegen den VfL Bochum noch nicht.