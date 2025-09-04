  1. Privatkunden
Besuch von Kosovo-Verbandsboss Verliert die Nati jetzt auch noch Hajdari?

Jan Arnet

4.9.2025

Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi (Mitte) konnte Leon Avdullahu (rechts) bereits von einem Nationenwechsel überzeugen. Nimmt er jetzt auch Albian Hajdari (links) ins Visier?
Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi (Mitte) konnte Leon Avdullahu (rechts) bereits von einem Nationenwechsel überzeugen. Nimmt er jetzt auch Albian Hajdari (links) ins Visier?
Facebook

Nach Leon Avdullahu und Eman Kospo könnte die Schweizer Nati mit Albian Hajdari innert Kürze das dritte Talent verlieren. Beim SFV macht man sich allerdings «keine Sorgen».

Jan Arnet

04.09.2025, 09:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Es ist das grosse Thema vor dem Start der WM-Qualifikation: Ex-U21-Nati-Spieler Leon Avdullahu hat sich für einen Nationenwechsel entschieden und läuft künftig für Kosovo auf.
  • Zuvor hatte mit Eman Kospo bereits ein anderes vielversprechendes Talent dem SFV einen Korb gegeben.
  • Muss die Nati jetzt auch um Albian Hajdari kämpfen? «Wir machen uns keine Sorgen», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami.
Mehr anzeigen

Der Fall Leon Avdullahu schlägt hohe Wellen. Warum entscheidet sich ein hoffnungsvolles Talent gegen die Schweiz, nachdem der Mittelfeldspieler schon über 20 Spiele in den Junioren-Auswahlen der Nati absolviert hat? Es sei ein Entscheid des Herzens gewesen, erklärt Avdullahu. Vor ihm hatte schon Eman Kospo einen Nationenwechsel vollzogen, der Fiorentina-Profi läuft lieber für Bosnien als für die Schweiz auf.

Und jetzt könnte es innert weniger Wochen gleich zum dritten Abgang kommen. Der kosovarische Journalist Arlind Sadiku schrieb am Samstag nach Albian Hajdaris Debüt bei Hoffenheim auf X, dass sich Hajdari und seine Familie mit Agim Ademi, dem Präsidenten des kosovarischen Fussballverbands, getroffen habe. Fotos in den sozialen Medien bestätigen dies.

Laut «20 Minuten» war es allerdings kein Treffen, um mit Hajdari explizit einen Nationenwechsel zu besprechen. Der Präsident soll Hajdari lediglich einen Besuch abgestattet haben und war auch wegen Avdullahu vor Ort.

Avdullahu sagte der Nati ab. «Mein Herz hat mir gesagt, dass ich für mein Land, den Kosovo, spielen soll»

Avdullahu sagte der Nati ab«Mein Herz hat mir gesagt, dass ich für mein Land, den Kosovo, spielen soll»

Trotzdem sollten beim SFV die Alarmglocken läuten. Schliesslich hiess es schon im Juni, als Ademi Avdullahu in Basel besuchte, dass er ihm lediglich zum Bundesliga-Transfer gratulieren wollte. Nun entschied sich der Ex-Basler, künftig für Kosovo aufzulaufen.

Tami macht sich keine Sorgen

Nati-Direktor Pierluigi Tami wurde Anfang Woche an einer Medienkonferenz auch auf Hajdari angesprochen. Dieser hat in dieser Saison wegen langen Vertragsverhandlungen erst wenige Minuten gespielt und fehlte deswegen auch im Aufgebot von Murat Yakin für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation.

«Ich mache mir keine Sorgen um Hajdari», stellt Tami klar. Schliesslich sei der Verteidiger auch schon zweimal bei der Nati gewesen und kam im März auch schon zu einem Einsatz. Weil das aber in einem Testspiel war, könnte der 22-Jährige die Nation noch wechseln.

«Dann muss man getrennte Wege gehen». So erklärt Nati-Direktor Tami das verlorene Tauziehen um Avdullahu

«Dann muss man getrennte Wege gehen»So erklärt Nati-Direktor Tami das verlorene Tauziehen um Avdullahu

«Hajdari hätte eigentlich schon ein Pflichtspiel für uns bestritten, in der Nations League wollte ihn Yakin gegen Spanien in die Startelf setzen, aber weil er angeschlagen war, konnte er nicht spielen», sagt Tami. Theoretisch könnte Hajdari noch wechseln, «aber ich denke, er hat seine Entscheidung schon getroffen. Nach diesem Zusammenzug werden wird mit ihm Kontakt aufnehmen und die Zukunft planen».

Videos aus dem Ressort

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

