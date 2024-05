Fabian Schär fehlt Newcastle für die restlichen Saisonspiele. Imago

Fabian Schär musste kürzlich bei Newcastle verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun ist klar: Der Abwehrspieler fällt für die restlichen Saisonspiele aus. Ist gar die EM für ihn in Gefahr?

Syl Battistuzzi

Die zweite Halbzeit beim 5:1-Erfolg von Newcastle United am Samstag gegen Sheffield musste Innenverteidiger Fabian Schär von aussen betrachten. Der Schweizer Nationalspieler hatte in der ersten Halbzeit einen Schlag abbekommen und wurde zur Pause ausgewechselt.

Nun ist die Diagnose da. «Fabian wird mit einem kleinen Problem an der Achillessehne eine Zeit lang ausfallen. Er wird morgen nicht zur Verfügung stehen und ich bezweifle, dass wir ihn in dieser Saison noch einmal sehen werden», so Trainer Eddie Howe.

Der 32-Jährige wird also voraussichtlich die letzten vier Saison-Spiele seines Klubs verletzungsbedingt verpassen. Besteht die Gefahr, dass Murat Yakin für die EM-Endrunde auf den Routinier verzichten muss, falls die Genesung nicht nach Wunsch verlaufen sollte? Zwischen dem letzten Saisonspiel von Newcastle am 19. Mai und der ersten EM-Partie der Schweiz am 15. Juni liegen 27 Tage.

Schär kämpft zusammen mit Gladbachs Nico Elvedi um den Platz im Abwehrzentrum neben dem gesetzten Manuel Akanji. Die Verletzung wird seine Karten sicher nicht verbessern.