Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Nach zuletzt zwei Remis in Folge findet Leverkusen gegen Augsburg zum Siegen zurück. Xhaka verteilt die Bälle beim 2:0-Erfolg wie gewohnt mit viel Übersicht, hat seine Füsse bei den Toren aber nicht im Spiel.

Augsburg Cédric Zesiger

Wie die gesamte Augsburg-Abwehr wirkt Zesiger gegen Leverkusens Offensivpower ziemlich überfordert. Beim ersten Gegentor macht er im Stellungsspiel nicht die beste Figur.

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund schlägt Hoffenheim nach einem Last-Minute-Tor 3:2 und macht einen grossen Schritt im Rennen um die Europacup-Plätze. Die Champions League ist auf einmal nur noch drei Punkte entfernt. Kobel spielt solid, hält was es zu halten gibt, bei den Gegentoren ist er machtlos.

Gladbach Jonas Omlin

Nächster Rückschlag für Gladbach im Kampf um die europäischen Plätze. Die Fohlen verlieren beim Abstiegskandidaten Kiel mit 3:4 und rutschen auf Rang 9 ab. Omlin sieht besonders beim dritten Gegentor gar nicht gut aus, als er den Ball nach einem Aufsetzer passieren lässt. Der Goalie kann sich aber das eine oder andere Mal auch auszeichnen und starke Paraden zeigen.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi verpasst das Spiel in Kiel wegen einer Innenbandzerrung im Knie.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz bleibt zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg. Auswärts gegen Leader Bayern München darf man aber auch mal verlieren ... Widmer wird bei der 0:3-Pleite erst kurz vor Schluss eingewechselt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Bei der 0:1-Niederlage gegen Heidenheim steht Stergiou zum vierten Mal in Folge in der Startelf, wird aber schon kurz nach der Pause beim Stand von 0:0 aus taktischen Gründen ausgewechselt. Nur ein Sieg aus den letzten zehn Ligaspielen – so wird es für den amtierenden Vizemeister schwierig, sich über die Bundesliga noch für den Europacup zu qualifizieren. Aber Stuttgart steht im Pokalfinale und wird am 24. Mai gegen Drittligist Bielefeld grosser Favorit sein.

Stuttgart Fabian Rieder

Nach schwierigen Wochen im Frühjahr hat sich Rieder in die Mannschaft zurückgekämpft. Mit einem starken Freistoss zwingt er den Heidenheim-Goalie in der zweiten Halbzeit zu einer Parade. Auch sonst hat Rieder die eine oder andere gute Aktion, ehe er in der 69. Minute ausgewechselt wird.

Stuttgart Luca Jaquez

Jaquez kommt nicht zum Einsatz.

Frankfurt Aurèle Amenda

Frankfurt fegt Leipzig mit 4:0 vom Platz und macht einen grossen Schritt Richtung Champions League. Amenda wird in der Schlussphase eingewechselt.

Freiburg Johan Manzambi

Trotz starker Auftritte in den letzten Wochen muss Manzambi gegen Wolfsburg vorerst auf der Bank Platz nehmen. Als er in der 72. Minute ins Spiel kommt, steht's schon 1:0 für Freiburg – und dabei bleibt's bis zum Schluss. Weil Leipzig verliert, klettert Freiburg auf Platz 4, der zur Champions League berechtigt. Drei Spieltage vor Schluss ist der grosse Traum zum Greifen nah.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ein Achillessehnenriss setzt ihn derzeit ausser Gefecht.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League / FA Cup

Manchester City Manuel Akanji

Manchester City schlägt Nottingham 2:0 und erreicht damit den Final im FA Cup. Akanji, der erst kürzlich sein Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause gab, sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle hat gegen Ipswich alles im Griff und siegt 3:0. Schär und seine Abwehrkollegen werden von den Gästen kaum gefordert. Newcastle verteidigt damit seinen Platz auf Rang 3.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Was ist bloss mit Inter los? Letzte Woche die Pleite gegen Bologna und das Aus in der Coppa Italia gegen Stadtrivale Milan – und jetzt verlieren die Nerazzurri erneut. Das Spiel gegen die AS Roma geht mit 0:1 verloren. Sommer wird beim Gegentor aus kurzer Distanz zwischen den Beinen erwischt. Damit muss Inter die Tabellenführung an Napoli abgeben.

Vor einer Woche träumte Inter noch vom Triple, jetzt drohen die Mailänder komplett leer auszugehen. Folgt in der Champions League die Wende? Da kommt es am Mittwoch in Barcelona zum Halbfinal-Hinspiel (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Napoli Noah Okafor

Nach dem nächsten Ausrutscher von Inter lebt der Meistertraum von Napoli! Die Süditaliener erfüllen ihre Pflicht gegen Torino mit einem 2:0-Sieg und grüssen neu von der Tabellenspitze. Okafor kommt nicht zum Einsatz.

Bologna Remo Freuler

Bologna spielt am Montagabend auswärts gegen Udinese und will Platz 4 mit einem Sieg zurückerobern.

Bologna Dan Ndoye

Bologna spielt am Montagabend auswärts gegen Udinese und will Platz 4 mit einem Sieg zurückerobern.

Bologna Michel Aebischer

Bologna spielt am Montagabend auswärts gegen Udinese und will Platz 4 mit einem Sieg zurückerobern.

Empoli Nicolas Haas

Haas fehlt Empoli weiter wegen einer schweren Knieverletzung. Seine Teamkollegen verlieren auswärts gegen die AC Fiorentina 1:2

Parma Simon Sohm

Parma spielt am Montagabend gegen Lazio Rom.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Die Verletzung scheint auskuriert, am Donnerstag stand Rodriguez beim 5:1-Sieg gegen Valladolid wieder in der Betis-Startelf und wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

Real Valladolid Eray Cömert

Nach der 1:5-Klatsche gegen Betis ist der Abstieg für Valladolid endgültig besiegelt. Cömert, zuletzt oft nur zweite Wahl, darf mal wieder von Beginn weg ran und spielt durch. Die gesamte Valladolid-Abwehr ist an diesem Abend komplett überfordert.

Sevilla Djibril Sow

Auch Sevilla spielte bereits am Donnerstag und musste sich Osasuna mit 0:1 geschlagen geben (Sow nach 79 Minuten ausgewechselt). Die Andalusier müssen langsam aufpassen, dass sie nicht noch in den Abstiegsgkampf geraten. Der Vorsprung auf Platz 18 beträgt noch fünf Punkte.

Sevilla Ruben Vargas

Ruben Vargas fällt verletzungsbedingt aus.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco spielt bei Abstiegskandidat Le Havre nur 1:1 und rutscht auf Rang 4 ab. Köhn wird nur selten gefordert. Beim Gegentreffer wird er aus kurzer Distanz von einem Kopfball überwindet und hat keine Abwehrchance.

AS Monaco Breel Embolo

An Embolo liegt es nicht, dass die Monegassen zwei Punkte liegen lassen. Der Nati-Stürmer macht Dampf im Sturmzentrum und hat einige gute Szenen, die Teamkollegen können seine Vorlagen aber nicht verwerten.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria spielt als Captain durch und macht seine Sache ordentlich, ohne gross auf- oder abzufallen.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille behauptet sich mit einem 4:1-Sieg gegen Stade Brest auf Rang 2. Garcia hat beim ersten und letzten Treffer seine Füsse mit im Spiel und holt sich entsprechend gute Noten ab. Nach 76 Minuten hat er Feierabend.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Edimilson kommt auf Seiten von Stade Brest nicht zum Einsatz.

Montpellier Becir Omeragic

Nach elf Niederlagen in Serie holt Montpellier endlich wieder einmal einen Punkt. Die Freude hält sich aber in Grenzen, denn nun steht der Abstieg aus der Ligue 1 auch rechnerisch fest. Omeragic spielt beim 0:0 gegen Stade Reims durch.

Toulouse Vincent Sierro

Sierro spielt beim 0:0 gegen Nantes durch. Ein wichtiger Punkt für Toulouse im Kampf gegen den Abstieg.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica feiert einen 6:0-Kantersieg. Amdouni trifft in der 26. Minute zum 3:0. In der 68. Minute wird er beim Stand von 4:0 ausgewechselt.

Ferencvaros Stefan Gartenmann

Gartenmann trifft gegen MTK Budapest per Kopf zum 1:0. Dank des 3:2-Siegs bleibt Ferencvaros an der Tabellenspitze.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Feyenoord gewinnt 4:0, muss jedoch weiterhin ohne Lotomba auskommen, der wegen eines Unterschenkelbruchs fehlt.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Beim 1:0-Sieg gegen Willem II Tilburg spielt Fosso wie gewohnt durch.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Duah trifft beim Sieg gegen Cherno More Varna zum 2:0-Endstand. Ludogorets steht mit 16 Punkten Vorsprung auf Platz eins.

Brügge Ardon Jashari

Brügge verliert unter der Woche gegen Union Saint-Gilloise 0:1 und kommt am Sonntag gegen den gleichen Gegner nicht über ein 0:0 hinaus. Damit hat es Brügge verpasst, die Tabellenspitze zurückzuerobern.

KAA Gent Franck Surdez

Surdez steht bei der 0:1-Niederlage gegen Anderlecht nicht im Kader.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Zeqiri fällt weiterhin verletzt aus.

Midtjylland Kevin Mbabu

Nach abgesessener Gelbsperre ist Mbabu zurück. Midtjylland feiert einen 5:0-Sieg und bleibt Leader Kopenhagen dicht auf den Fersen.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Sturm Graz verliert gegen Austria Wien 0:1 und ist nun nur noch Tabellenzweiter hinter den siegreichen Gästen. Beide Teams haben 33 Punkte auf dem Konto.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Mvogo hält seinen Kasten beim 4:0-Sieg gegen SM Caen sauber. Lorient sichert sich mit diesem Erfolg den Wiederaufstieg.

Greuther Fürth Noah Loosli

Loosli verliert mit Greuther Fürth 0:1 gegen Ulm. Der 28-Jährige spielt in der Dreierkette über die volle Distanz.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Hunziker wird beim 2:1-Sieg gegen den HSV in der 85. Minute eingewechselt.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der HSV lässt erneut Punkte liegen und verpasst es deshalb, auf Platz eins vorzurücken. Muheim fehlt wegen eines Muskelfaserrisses.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Hefti spielt beim 1:2 gegen den Karlsruher SC durch.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Gantenbein wird bei Schalke in der 70. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Nach seiner Einwechslung schiesst Kaiserslautern noch das 2:1.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Kaiserslautern kann seine Negativserie beenden. Elvedi steht wieder in der Startelf und absolviert 90 Minuten.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Ulm feiert einen 1:0-Sieg gegen Greuther Fürth. Keller spielt die vollen 90 Minuten.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Leader Köln verliert gegen Hannover 96 mit 0:1 und hat nach 31 Runden nur einen Punkt Vorsprung auf den HSV. Schmied kommt nicht zum Einsatz.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Racioppi steht bei Köln nicht im Kader.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Frey wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt, kann die 0:5-Niederlage jedoch nicht verhindern.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Schmidt steigt mit Leeds in die Premier League auf. Die Frage ist nur noch, ob als Tabellenerster oder -zweiter. Mit einem Sieg gegen Bristol City würden sie am dannzumal punktgleichen Burnley vorbeiziehen.

Boca Juniors Lucas Blondel

Die Boca Juniors verlieren 1:2 gegen River Plate. Blondel bleibt über 90 Minuten ohne Einsatz.