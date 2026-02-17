  1. Privatkunden
Super League Verteidiger Comenencia fehlt dem FC Zürich rund vier Wochen

SDA

17.2.2026 - 15:35

Livano Comenencia verletzte sich am Wochenende gegen Luzern am Oberschenkel
Livano Comenencia verletzte sich am Wochenende gegen Luzern am Oberschenkel
Keystone

Der FC Zürich muss rund vier Wochen ohne Livano Comenencia auskommen.

Keystone-SDA

17.02.2026, 15:35

Wie der Klub mitteilte, zog sich der 22-jährige Nationalverteidiger Curaçaos am Samstag im Heimspiel gegen Luzern eine nicht näher definierte Oberschenkelverletzung zu.

Comenencia wechselte auf diese Saison aus dem Nachwuchs von Juventus Turin zum FCZ. Beim aktuellen Neunten der Super League gehört er seither meist zum Stammpersonal. Mit Curaçao qualifizierte er sich für die WM im kommendem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko.

