Sohm trifft bei Fiorentina-Premiere Viel Lob für Jashari nach Milan-Debüt: «Er wird die Fans begeistern»

Jan Arnet

10.8.2025

Ardon Jashari spielt zum ersten Mal im Milan-Dress.
Ardon Jashari spielt zum ersten Mal im Milan-Dress.
imago

Ardon Jashari läuft am Samstag zum ersten Mal im Milan-Trikot auf – und kann überzeugen. Auch Simon Sohm gibt ein erfolgreiches Debüt für seinen neuen Arbeitgeber. Granit Xhaka ist bei Sunderland erneut Captain.

Jan Arnet

10.08.2025, 09:59

10.08.2025, 10:01

Kurz vor dem Saisonstart in den europäischen Top-Ligen testen die Teams noch einmal durch. Einige Schweizer Nati-Spieler kommen dabei zu ihren Debüts beim neuen Verein.

Ardon Jashari etwa läuft zum ersten Mal für die AC Milan auf. Beim 1:1 gegen Leeds United (mit Isaac Schmidt) steht der 23-Jährige gleich in der Startelf und darf 60 Minuten lang ran. Jashari kann überzeugen, die «Gazzetta dello Sport» gibt ihm die Note 7 von 10 – kein anderer Milan-Spieler erhält eine bessere Note.

«Ein Debüt, das man nicht so schnell vergisst», heisst es in der Zeitung. «Wenn der erste Eindruck stimmt, wird er die Fans begeistern.» Noah Okafor darf bei Milan durchspielen, bleibt aber ohne Torerfolg.

Modric als Mentor?. Das erwartet Nati-Star Ardon Jashari in Mailand

Modric als Mentor?Das erwartet Nati-Star Ardon Jashari in Mailand

Begeistern kann auch Simon Sohm die Fiorentina-Fans bei seinem Debüt. Der 24-Jährige, der von Parma nach Florenz wechselte, steht beim Test gegen Manchester United schon nach wenigen Minuten bei einem Eckball goldrichtig und schiebt ein zum 1:0. Nach 90 Minuten steht es 1:1, das folgende Penaltyschiessen entscheidet dann ManUtd für sich.

Weiter auf seinen ersten Torerfolg beim neuen Arbeitgeber warten muss Dan Ndoye. Im dritten Testspiel für Nottingham steht Ndoye zum dritten Mal in der Startelf, wie zuvor gegen Birmingham (0:1) und Fiorentina (0:0) gelingt den Engländern aber auch gegen Saudi-Klub Al-Qadsiah kein Tor. Das Spiel endet 0:0.

Xhaka erneut Captain – Muheim mit Eigentor

Bereits zu seinem zweiten Einsatz beim neuen Klub kommt Granit Xhaka. Und wie schon bei seinem Debüt für Sunderland trägt der Nati-Captain auch gegen Augsburg die Binde. Sunderland gewinnt die Partie mit 1:0 und scheint bereit für den Saisonstart. Am nächsten Wochenende folgt für den Premier-League-Aufsteiger das erste Pflichtspiel gegen West Ham.

Ex-FCB-Profi Leon Avdullahu kommt in seinem zweiten Einsatz für Hoffenheim gegen den FC Metz zu einem 8:0-Erfolg. Avdullahu überzeugt im Mittelfeld und wird nach 62 Minuten beim Stand von 6:0 ausgewechselt.

Weniger Erfolg hat Miro Muheim, der bei der 0:2-Niederlage des HSV gegen Mallorca ins eigene Tor trifft. Zu einem Schweizer Aufeinandertreffen kommt es bei Bologna gegen Stuttgart. Remo Freulers Italiener setzen sich gegen Luca Jaquez' Stuttgarter durch.

Videos aus dem Ressort

Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen»

Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen»

Andreas Böni, blue Chefredaktor, schätzt den Wechsel von Ardon Jashari zur AC Milan ein und erklärt, wieso er in der Nati bald eine wichtigere Rolle einnehmen wird.

06.08.2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

