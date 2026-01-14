Sadio Mané trifft auf seinen ehemaligen Liverpool-Teamkollegen Mohamed Salah. Imago

Der Afrika-Cup geht in die entscheidende Phase: Zwei Halbfinals stehen an, die von historischer Rivalität, modernen Ambitionen und der tiefen Seele des afrikanischen Fussballs erzählen.

Der Afrika-Cup geht in seine entscheidende Phase, mit zwei Halbfinalspielen, die das Beste des afrikanischen Fussballs in Bezug auf Geschichte, Qualität und Identität repräsentieren.

Àgypten gegen Senegal lässt eine moderne Rivalität zwischen Tradition, Kontinuität und neuen Protagonisten wieder aufleben, während Nigeria gegen Marokko Kraft, Talent und Ehrgeiz – getragen vom Faktor Heimrasen – einander gegenüberstellt.

Vier Nationalmannschaften mit unterschiedlichen Wegen und Spielstilen kämpfen um den Einzug ins Finale und unterstreichen damit die Reife und den Reiz eines Turniers, das zunehmend ins Zentrum der weltweiten Fussballbühne rückt. Mehr anzeigen

Der Afrika-Cup erreicht seine würdigste Phase – mit zwei Halbfinals, die von Geschichte, Stolz und der fussballerischen Identität des Kontinents erzählen.

Begegnungen, die weit mehr sind als blosse Spiele: Es sind Kapitel tiefer Rivalitäten und nationaler Ambitionen, die über das reine sportliche Ergebnis hinausgehen.

Mohamed Salah möchte seinen ersten afrikanischen Nationen-Pokal gewinnen. Imago

Ägypten – Senegal, eine Rivalität, die nicht erlischt

Wenn Ägypten und Senegal aufeinandertreffen, ist die Erinnerung an das CAN-Finale 2021 allgegenwärtig. Für die Pharaonen, Rekordsieger des Turniers, hat dieses Halbfinale den Charakter einer Revanche – nicht nur wegen der damaligen Niederlage im Elfmeterschiessen in Kamerun, sondern auch wegen der anschliessenden Enttäuschung in den WM-Playoffs. Damals wurden sie von den Löwen der Teranga um den letzten verfügbaren Platz für die Weltmeisterschaft 2022 gebracht.

Ägyptens Weg

Ägypten geht mit bemerkenswerter Kontinuität in diese Partie: Ein Grossteil der Mannschaft, die 2022 gegen Senegal antrat, ist weiterhin zusammengeblieben.

In diesem Turnier erreichten die Pharaonen das Halbfinale dank knapper Siege gegen Simbabwe und Südafrika in den ersten beiden Spielen, ehe sie sich im letzten Gruppenspiel mit einem torlosen 0:0 gegen Angola begnügten.

In der K.-o.-Phase setzten sich die Nordafrikaner nach Verlängerung gegen ein zähes Benin durch, bevor sie mit einem 3:2-Erfolg den amtierenden Titelträger und einen der Giganten des afrikanischen Fussballs, die Elfenbeinküste, aus dem Wettbewerb warfen.

Omar Marmoush ist in Topform. Der Senegal ist gewarnt. Imago

Der Weg des Senegal

Die Löwen der Teranga beherrschten die Gruppenphase: Einem klaren 3:0 gegen Botswana folgte ein Unentschieden gegen den Kongo, ehe sie sich mit einem weiteren deutlichen 3:0 gegen Benin durchsetzten. In der K.-o.-Phase zeigten sie anschliessend Charakter und Reife, drehten die Partie im Achtelfinal gegen Sudan und siegten mit 3:1. Im Viertelfinal setzten sie sich knapp gegen Mali durch – in einem Duell, das taktisch geprägt war und weniger von Spektakel lebte.

Dieser Weg ermöglichte es Senegal, die Serie von Spielen ohne Niederlage beim Afrika-Cup auf sechzehn auszubauen. Aus statistischer Sicht gilt auch das Ausscheiden gegen die Elfenbeinküste in der letzten Turnierausgabe als Unentschieden, da es erst im Elfmeterschiessen zustande kam. Ein Wert, der die Stabilität und die Konstanz einer Nationalmannschaft unterstreicht, die sich längst dauerhaft an der Spitze des afrikanischen Fussballs etabliert hat.

Ibrahim Mbaye, der junge Diamant der Löwen von Teranga. Keystone

Nicht nur Mané gegen Salah

Das Duell ruft unweigerlich auch die legendäre Auseinandersetzung zwischen den ehemaligen Liverpool-Teamkollegen Sadio Mané und Mohamed Salah in Erinnerung – Sinnbild einer Rivalität, die eine ganze Ära geprägt hat.

Heute jedoch steht auf ägyptischer Seite Omar Marmoush im Rampenlicht, der vor allem im Viertelfinal gegen die Elefanten mit starken Leistungen glänzte.

Senegal kann seinerseits auf eine äusserst konkurrenzfähige Mannschaft zählen, möglicherweise die kompletteste ihrer Geschichte. Ein Kader, der Erfahrung und Talent vereint, mit etablierten Führungsspielern wie Kapitän Kalidou Koulibaly und jungen Hoffnungsträgern wie dem 17-jährigen Ibrahim Mbaye vom PSG, der in den letzten Tagen zum jüngsten Torschützen des Afrika-Cups in diesem Jahrhundert avancierte.

Die defensive Stabilität Ägyptens ist eine Gewissheit, ebenso die Fähigkeit, einen Vorsprung zu verwalten. Viel wird jedoch von der offensiven Durchschlagskraft von Salah, Marmoush und Ashour abhängen.

Senegal präsentiert unter dem neuen Trainer Pape Thiaw jedoch einen noch kompletteren Fussball – einen Ansatz, der die individuellen Qualitäten jedes Spielers zur Geltung bringt und die Löwen der Teranga auch mental zu einer stabilen Mannschaft geformt hat.

Alles deutet somit auf ein intensives und ausgeglichenes Duell hin, das dem gerecht wird, was mittlerweile als echter moderner Klassiker des afrikanischen Fussballs gilt.

Das zweite Halbfinale: Nigeria – Marokko

Nigeria gegen Marokko ist ein Halbfinale auf allerhöchstem Niveau – eines, das dem schönsten Moment des Afrika-Cups in jeder Hinsicht gerecht wird. Die Super Eagles treffen auf Gastgeber Marokko, ein Team, das von vielen als die kompletteste Mannschaft dieses Turniers angesehen wird. Es ist ein Duell zweier unterschiedlicher, aber gleichermassen ehrgeiziger Visionen des modernen afrikanischen Fussballs, die hier frontal aufeinandertreffen.

Ibrahim Diaz war wiederholt entscheidend für seine marokkanische Mannschaft. Imago

Eine Demonstration der Stärke

Nigeria beeindruckte im Viertelfinal mit einer souveränen Vorstellung gegen das bis dahin ungeschlagene Algerien. Die Dominanz war derart erdrückend, dass selbst der gegnerische Trainer – der ehemalige Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic – nicht zögerte, die Überlegenheit Nigerias anzuerkennen.

Die Mannschaft von Éric Chelle kontrollierte die Partie von der ersten bis zur letzten Minute und liess während über 80 Minuten keinen einzigen Abschluss zu. Dabei stützte sie sich auf eine brandgefährliche Offensive mit Lookman, Akor Adams und Osimhen, fand ihre entscheidenden Lösungen aber auch über die Flügel, wo die Aussenverteidiger immer wieder wichtige Akzente setzten.

Victor Osimhen hat seine Mannschaft zu einem wahren Torrausch getrieben (3). Imago

Zwischen Talent und Druck

Eine grosse Hürde stellt jedoch Marokko dar, getragen vom Rückhalt des eigenen Publikums. Die Löwen vom Atlas haben bereits unter Beweis gestellt, dass sie hochkarätige Offensiven neutralisieren können – wie beim 2:0-Erfolg gegen Kamerun – und sie dürfen auf einen Brahim Díaz zählen, der sich in bestechender Form präsentiert, fünf Treffer in Serie erzielt und sich bereits einen Platz in der Geschichte des Afrika-Cups gesichert hat.

Das Fehlen des nigerianischen Kapitäns Wilfred Ndidi könnte interessante Räume öffnen, auch wenn sein Vertreter Raphael Onyedika verlässliche Alternativen bietet.

In einem Umfeld voller Erwartungen und Leidenschaft deutet alles auf ein intensives und ausgeglichenes Halbfinale hin – eines, das den grossen Nächten des afrikanischen Fussballs in jeder Hinsicht gerecht wird.

Zwei Spiele, die man nicht verpassen sollte

Wie auch immer diese Halbfinals enden: Sie sind Ausdruck eines afrikanischen Fussballs, der immer reifer, tiefgründiger und stolzer wird.

Ägypten, Rekordsieger mit sieben Afrika-Cup-Titeln, träumt davon, auf den Thron zurückzukehren und Mohamed Salah endlich jene Trophäe zu schenken, die ihm in seiner Karriere noch fehlt.

Senegal bringt die Stabilität und Reife einer Nationalmannschaft mit, die das Siegen gelernt hat und in der Lage ist, Kontinuität, mentale Stärke und einen neuen Reichtum an technischen Lösungen zu vereinen.

Nigeria und Marokko hingegen verfolgen mit ihrer Kraft, ihrem Talent und ihrer Popularität einen Traum, der gleichermassen von Gegenwart und Zukunft erzählt. Vier Nationen, vier unterschiedliche Identitäten und eine gemeinsame Sprache: jene des afrikanischen Fussballs, der begeistert, verbindet und vor den Augen der Welt weiter wächst.

