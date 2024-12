Albian Hajdari erhält nach dem 2:1 die Glückwünsche von Renato Steffen Keystone

Der FC Lugano feiert im fünften Ligaspiel der Conference League den vierten Sieg und steht mindestens in den Sechzehntelfinals. Bei Legia Warschau gewinnen die Tessiner mit 2:1.

sda SDA

Der Leader der Super League zeigte beim Vierten der polnischen Meisterschaft einen Steigerungslauf, der dank den Toren von Mattia Bottani (40.) und Albian Hajdari (74.) mit drei Punkten belohnt wurde. Damit ist das Team von Mattia Croci-Torti bereits nach dem vorletzten Match der Ligaphase nicht mehr aus den Top 24 der Conference League zu verdrängen.

Die Chancen für einen direkten Achtelfinal-Einzug als eines der Top-8-Teams stehen sehr gut. In der letzten Runde geht es am kommenden Donnerstag in Thun gegen Paphos, den Leader der zypriotischen Liga. Ein Sieg reicht auf jeden Fall für die Achtelfinals. Ein Platz unter den besten 16 eines Europacups wäre eine Premiere in der Geschichte des FC Lugano.

Nur in der ersten Stunde, in der Legia Warschau zeigte, weshalb es in den ersten vier Partien ohne Punktverlust geblieben war, bekundete Lugano Mühe. Die Gastgeber überzeugten in jener Phase mit Pressing und zielstrebigen Angriffen, wovon einer durch den Japaner Ryoya Morishita zum 1:0 verwertet wurde. Danach kam Lugano immer besser ins Spiel und machte aus seinem Ballbesitz Zählbares. Zuerst traf Bottani mit dem Kopf nach Eckball von Anto Grgic. Auch der zweite Tessiner Treffer entstand nach einer Standardsituation von Grgic, Hajdari traf im Nachschuss.

Legia Warschau konnte nicht mehr reagieren. Lugano stand in der Schlussviertelstunde dem dritten Tor näher als Legia dem zweiten. Die zunehmend frustrierten Polen beendeten die Partie nach einer Gelb-Roten Karte zu zehnt.

Telegramm:

Legia Warschau – Lugano 1:2 (1:1)

30'000 Zuschauer. – SR Martinez Munuera (ESP). – Tore: 11. Morishita 1:0. 40. Bottani 1:1. 74. Hajdari 1:2.

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Hajdari, Valenzuela; Grgic, Mahmoud (78. Doumbia); Steffen, Bislimi (88. Mai), Mahou (65. Przybylko); Bottani (78. Cimignani).

Legia Warschau: Kobylak; Wszolek, Pankov, Kapuadi, Kun; Kapustka, Celhaka (72. Sergio Barcia), Morishita; Chodyna (82. Pekhart), Gual, Luquinhas.

Bemerkungen: Lugano ohne Aliseda (verletzt). 92. Gelb-Rote Karte gegen Pankov. Verwarnungen: 23. Bislimi. 29. Wszolek. 84. Kapustka. 91. Pankov. 92. Gual. 94. Luquinhas.