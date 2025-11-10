  1. Privatkunden
Omeragic kommt Vincent Sierro fällt verletzt aus

SDA

10.11.2025 - 20:08

Vincent Sierro ist wieder aus Lausanne abgereist
Vincent Sierro ist wieder aus Lausanne abgereist
sda

Vincent Sierro verpasst die letzten beiden WM-Qualifikationspartien gegen Schweden am 15. November in Genf und Kosovo am 18. November in Pristina.

Keystone-SDA

10.11.2025, 20:08

Der in Saudi-Arabien tätige Mittelfeldspieler leidet an einer Wadenverletzung und hat das Nationalteam bereits verlassen, wie der SFV mitteilte.

Sierro wäre eine Alternative für Stammspieler Remo Freuler gewesen. Der Captain von Bologna hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Neu zur Schweizer Mannschaft gestossen ist Becir Omeragic von Montpellier.

Die beiden Verteidiger Ricardo Rodriguez (Adduktorenbeschwerden) und Luca Jaquez (muskuläre Beschwerden) absolvierten am Montag individuelle Trainingseinheiten und werden im Laufe der Trainingswoche das Teamtraining aufnehmen.

Videos aus dem Ressort

Nagelsmann vor letzten WM-Qualispielen: «Keine weitere Möglichkeit für Ausrutscher»

10.11.2025

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

10.11.2025

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Nagelsmann vor letzten WM-Qualispielen: «Keine weitere Möglichkeit für Ausrutscher»

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

