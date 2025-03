Vinicius Junior lässt sich als Torschütze feiern Keystone

Durch einen Last-Minute-Treffer fährt Brasilien in der Qualifikation zur WM 2026 einen Sieg ein. Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen Uruguay und Venezuela gewinnt man gegen Kolumbien 2:1.

Keystone-SDA SDA

Vinicius Junior von Real Madrid markierte in der Nachspielzeit im Stadion Mané Garrincha in der Hauptstadt Brasilia den entscheidenden Treffer. Im ersten Qualifikationsspiel dieses Jahres hatte Brasilien stark begonnen und war bereits nach sechs Minuten durch einen verwandelten Elfmeter von Raphinha in Führung gegangen. Kurz vor der Pause glich Luis Diaz (FC Liverpool) aus. Erst in der 9. Minute der Nachspielzeit sorgte Vinicius mit seinem Treffer aus der Distanz für die Entscheidung.

Durch den Sieg springt Brasilien in der Südamerika-Qualifikation mit 21 Punkten aus 13 Spielen zunächst auf den zweiten Platz. Weltmeister Argentinien steht mit 25 Zählern und einem Spiel weniger an der Spitze. Am Dienstag kommt es dann zum Top-Duell zwischen den beiden Erzrivalen – allerdings ohne Neymar und Messi.