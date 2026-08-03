Vladimir Petkovic ist nicht mehr Nationaltrainer Algeriens. Der Fussball-Verband der Nordafrikaner gab am Montagabend die einvernehmliche Trennung vom früheren Schweizer Nationalcoach bekannt.

Petkovic war seit März 2024 Nationalcoach Algeriens. Der 62-jährige schweizerisch-kroatische Doppelbürger qualifizierte das Team für die WM 2026 und weist mit 23 Siegen, 5 Remis und 5 Niederlagen in 33 Länderspielen eine gute Bilanz auf.

Zum Verhängnis wurden Petkovic die Resultate bei den grossen Turnieren: Bei der WM in diesem Sommer scheiterte Algerien im Sechzehntelfinal an der Schweiz (0:2) und beim Afrika-Cup einige Monate zuvor war das Viertelfinal-Out gegen Nigeria eine Enttäuschung gewesen.