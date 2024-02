Vladimir Petkovic ist wieder als Nationaltrainer tätig Keystone

Vladimir Petkovic trainiert wieder ein Nationalteam. Der 60-jährige ehemalige Schweizer Nationalcoach unterschrieb einen Vertrag mit dem algerischen Verband.

Nach lagen und zähen Verhandlungen konnten sich die Nordafrikaner mit ihrem Wunschkandidaten einigen. Sie waren seit der Trennung von Djamel Belmadi nach dem Vorrunden-Out am Afrika-Cup Ende Januar auf der Suche nach einem neuen Nationaltrainer. Das auf dem Feld von Riyad Mahrez angeführte Algerien strebt in den kommenden Monaten die erste WM-Qualifikation seit 2014 an.

Petkovic gab den Posten als Schweizer Nationaltrainer im Sommer 2021 auf – nach sieben Jahren und der mit dem Viertelfinal-Vorstoss erfolgreichen EM 2021. Danach war er ein halbes Jahr lang erfolglos in Frankreichs Ligue 1 bei Girondins Bordeaux tätig. Seit Januar 2022 war er ohne Trainerjob.

#بيان

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

الناخب الوطني الجديد سيحل يوم الأحد المقبل بالجزائر وسينشط ندوة صحفية يوم الاثنين.#Communiqué

La FAF annonce la finalisation de l’accord… pic.twitter.com/c69lgpog1W — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) February 29, 2024

SDA/SB10