Vladimir Petkovic könnte Nationaltrainer von Algerien werden. Keystone

Knapp drei Jahre nach seinem Abgang beim SFV könnte Vladimir Petkovic wieder eine Nationalmannschaft übernehmen. Die Rede ist von Algerien. Entschieden ist allerdings noch nichts.

Sieben Jahre lang war Vladimir Petkovic Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Er führte die Nati an zwei Europameisterschaften (2016, 2021) und eine Weltmeisterschaft (2018). Das Highlight: Der Sieg im EM-Achtelfinal gegen Frankreich 2021 und der Einzug ins Viertelfinale.

Danach war für Petkovic die Zeit für ein neues Abenteuer gekommen. Er wollte zurück in den Klubfussball und heuerte bei Girondins Bordeaux an. In Frankreich wurde er nach einem halben Jahr allerdings schon wieder entlassen. Seit Februar 2022 ist der 60-Jährige vereinslos, seither befindet er sich mit Bordeaux im Rechtsstreit. Offenbar hat ihm der Klub seit der Entlassung keinen Lohn mehr ausgezahlt.

Jetzt soll Petkovic aber vor einer neuen Herausforderung stehen. Wie «Foot Mercato» mit Verweis auf algerische Medien berichtet, steht der Ex-Nati-Coach vor der Anstellung beim algerischen Fussballverband. Petkovic bestätigt gegenüber blue Sport das Interesse, entschieden sei allerdings noch nichts: «In den nächsten Tagen wird es eine Entscheidung geben.»

Algerien verpasste die Qualifikation für die letzten beiden WMs. Zuletzt schied der Afrikameister von 2019 beim Afrika-Cup schon in der Gruppenphase mit nur zwei Punkten aus. Trainer Djamel Belmadi wurde daraufhin entlassen. Nun soll ein neuer Coach die Nordafrikaner wieder in die Spur bringen. Ob es Petkovic wird? Bald soll Klarheit herrschen.