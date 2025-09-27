  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fussball Völler kündigt seinen Rücktritt beim DFB per Ende 2028 an

SDA

28.9.2025 - 00:38

Rudi Völler, Sportdirektor des Deutschen Fussball-Bundes, schliesst eine Vertragsverlängerung nach 2028 aus. (Archivbild)
Rudi Völler, Sportdirektor des Deutschen Fussball-Bundes, schliesst eine Vertragsverlängerung nach 2028 aus. (Archivbild)
Keystone

In drei Jahren ist endgültig Schluss für Rudi Völler beim Deutschen Fussball-Bund. Das betont der Weltmeister, frühere Teamchef und jetzige Sportdirektor in einem Interview mit dem Magazin «Stern».

Keystone-SDA

28.09.2025, 00:38

Rudi Völler wird seinen nach der EM 2028 auslaufenden Vertrag als Sportdirektor des Deutschen Fussball-Bundes (DFB9 nicht noch ein weiteres Mal verlängern. «Ich habe schon zweimal verlängert. Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss», sagte der 65-Jährige dem Magazin. Das Amt hatte er Anfang 2023 übernommen.

Er habe keine Sorge, dass ihm der Ruhestand schwerfallen werde, betonte der Weltmeister von 1990, der die DFB-Auswahl als Teamchef bei der WM 2002 bis ins Finale führte. «Ich hatte eine lange Karriere, ich kann loslassen. Fussball wird bei mir zu Hause trotzdem immer eine Rolle spielen», sagte Völler.

Trotz des vierten und letzten Platzes bei der Endrunde der Nations League und des holprigen Starts in die WM-Qualifikation äusserte sich Völler sehr lobend über Bundestrainer Julian Nagelsmann. «Wir können froh sein, dass Julian unser Bundestrainer ist. Ihn für das Amt gewonnen zu haben, ist das Beste, was mir in den letzten Jahren beim DFB gelungen ist», sagte Völler, der es auch als seine Aufgabe sieht, gerade nach Rückschlägen Ruhe zu vermitteln.

Weltmeister-Mannschaft von 1990 trifft sich

Der einstige Torjäger kündigte an, dass sich die Weltmeister-Mannschaft von 1990 bald für einige Tage treffen wird. Nicht mehr dabei sind dann Andreas Brehme, der im Endspiel in Rom einen von Völler herausgeholten Elfmeter zum 1:0-Sieg gegen Argentinien verwandelte, und Frank Mill. Die beiden Ex-Profis sind mittlerweile gestorben. «Auch Angehörige der Verstorbenen werden dabei sein. Wir werden uns an sie erinnern», kündigte Völler an. Auch der damalige Teamchef Franz Beckenbauer lebt nicht mehr.

An diesem Montag feiert die Dokumentation «Rudi Völler – Es gibt nur einen» in Frankfurt Deutschland-Premiere. Sie ist ab dem 3. Oktober dann bei Sky zu sehen.

Meistgelesen

Über 123’000 Franken Spenden für SP – dank SVP-Debatte
«Mit ihm reite ich auf derselben Frequenz durchs Leben»
Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen

Videos aus dem Ressort

Zürich – St.Gallen 3:1

Zürich – St.Gallen 3:1

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

LALIGA | 7. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

Zürich – St.Gallen 3:1

Zürich – St.Gallen 3:1

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Schockierende Nachricht». Ex-Arsenal-Talent (21) kracht während Fussballspiel in Betonmauer und stirbt

«Schockierende Nachricht»Ex-Arsenal-Talent (21) kracht während Fussballspiel in Betonmauer und stirbt

Nach den MLS-Playoffs ist Schluss. Sergio Busquets kündigt Karriereende an

Nach den MLS-Playoffs ist SchlussSergio Busquets kündigt Karriereende an

Elch, Jaguar und Adler. Das sind die drei Maskottchen für die WM 2026

Elch, Jaguar und AdlerDas sind die drei Maskottchen für die WM 2026