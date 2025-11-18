Deutschlands Nationalspieler Karim Adeyemi sorgt auch abseits des Platzes für Schlagzeilen. Imago

Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi war illegal im Besitz von Waffen und muss deshalb 450’000 Euro bezahlen. Nun hat sich DFB-Teamchef Rudi Völler zum Vorfall geäussert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karim Adeyemi war im Besitz eines Schlagrings und eines Tasers und muss deshalb 450'000 Euro bezahlen.

Der deutsche Nationalspieler hat die DFB-Verantwortlichen vor den WM-Quali-Spielen nicht über den Vorfall informiert.

DFB-Teamchef Rudi Völler spielt den Vorfall nicht herunter, stärkt Adeyemi aber trotzdem den Rücken. Mehr anzeigen

Karim Adeyemi ist in erster Linie ein herausragender Fussballer, man darf ihn aber auch als Influencer bezeichnen. In den sozialen Medien zeigt sich der 23-Jährige auch gerne mit schnellen Autos, Designer-Klamotten und so weiter. Hauptsache Luxus. Einen Lifestyle, den er mit seiner Ehefrau Loredana teilt. Der Fussballer und die 30-jährige Rapperin aus der Schweiz teilen in den sozialen Medien immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Alltag.

Nun kam allerdings etwas ans Tageslicht, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Der BVB-Star hat vor wenigen Wochen einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erhalten. Bei den Waffen soll es sich um einen Schlagring und einen Taser handeln. Den Strafbefehl über 450’000 Euro (60 Tagessätze à 7500 Euro) habe Adeyemi akzeptiert.

Wie die «Bild» berichtet, hat Adeyemi die DFB-Verantwortlichen vor dem Zusammenzug nicht darüber informiert. Nach dem überragenden 6:0-Sieg gegen die Slowakei sprach Teamchef Rudi Völler über den Vorfall. Am Tag nach dem Spiel in Luxemburg habe er einen Anruf von BVB-Sport-Geschäftsführer Lars Ricken erhalten, der ihm die Geschichte erzählt habe.

«Adeyemi hat gehofft, dass es nicht rauskommt»

Gemeinsam mit Bundestrainer Julian Nagelsmann habe er Adeyemi dann zur Seite genommen. «Wir wollten seine Version hören. Das hat er uns dann auch versucht, einigermassen zu erklären.» Völler spielt den Vorfall nicht herunter, sagt aber auch: «Wir leben auch ein bisschen in einer Zeit der Empörungskultur hier bei uns in Deutschland, das habe ich ja schon bei Toni Rüdiger gemerkt. Jeder hat dann immer schnell was zu meckern – ohne das jetzt schönreden zu wollen. Das ist nicht in Ordnung. Das habe ich ihm auch immer gesagt. Das ist naiv oder dumm, egal, wie man es dann nennt.»

Adeyemi habe beim DFB niemanden informiert, da er «natürlich gehofft hat, dass es nicht rauskommt», erklärt Völler. Und weshalb erhält der 23-Jährige so viel Rückendeckung? «Wir wollten jetzt auch hinter dem Jungen stehen. Das haben wir gemacht. Das ist trotzdem kritisch, klar. Aber wir wollen ihn natürlich auch nicht verdammen. In dem Alter haben wir auch viele Fehler gemacht, natürlich nicht solche», so der 65-Jährige. Es sei auch wichtig, «solche Spieler mal in den Arm zu nehmen». Zudem wollte man vor dem wichtigen WM-Quali-Spiel gegen die Slowakei nicht noch zusätzlich Unruhe ins Team bringen.

Wie kam Adeyemi überhaupt an die Waffen? Laut Medienberichten habe Adeyemi zu Protokoll gegeben, dass sie in einer TikTok-Mysterybox enthalten gewesen seien. Darauf angesprochen, meinte Völler: «Das ist naiv und dumm, irgendwas im Internet zu bestellen, bei man nicht hundertprozentig weiss, was drin ist.» Welche Konsequenzen Adeyemi seitens des DFB erwarten, will Völler nicht verraten: «Ich will gar nicht vorgreifen, das wird noch kommen.»

Das könnte dich auch interessieren

«Die Nati muss noch einmal 90 Minuten lang durchziehen» Mit komfortablem Vorsprung geht die Schweizer Nationalmannschaft ins letzte Spiel der WM-Qualifikation gegen Kosovo. blue Sport Chefredaktor Andy Böni schätzt die Lage vor Ort in Pristina ein. 17.11.2025