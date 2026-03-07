Bedient: Die Spieler von Leicester City stehen vor dem nächsten Abstieg. IMAGO/NurPhoto

Leicester City steht vor dem Absturz in die dritte englische Liga. Zehn Jahre nach dem sensationellen Meistertitel müssen die Foxes um den Verbleib in der Championship bangen. Auch wegen einem groben finanziellen Verstoss.

Aufgrund von Verstössen gegen das Financial Fairplay wurden dem Klub sechs Punkte abgezogen.

Nach dem Abstieg aus der Premier League vergangene Saison wäre es der zweite Abstieg innert zwei Jahren. Mehr anzeigen

Zehn Jahre ist es her, als Leicester City die Fussballwelt verzauberte. Sensationell wurden die als Abstiegskandidaten gehandelten Foxes 2016 englischer Meister und stellten die Premier League komplett auf den Kopf.

Eine Dekade später ist nichts mehr davon übrig. Vergangenes Jahr ist Leicester aus der Premier League in die Championship abgestiegen. Und dort geht der Absturz gnadenlos weiter.

Verstoss gegen Financial Fairplay

Nach 35 von 46 Spielen befindet sich der Klub aus den East Midlands auf dem 22. Tabellenrang und damit auf einem Abstiegsplatz. Auch, weil man Anfang Februar aufgrund von Verstössen gegen die finanziellen Regularien einen Punktabzug von sechs Zählern hinnehmen musste.

Grund für die Strafe: Leicester unterschritt die zulässige Verlustgrenze im Zeitraum von drei Jahren um ganze 21 Millionen Pfund.

Und auch sportlich gehts bergab. Seit dem Punktabzug gewannen die Foxes kein einziges Spiel mehr, in der Liga konnte man zuletzt am 5. Januar einen Sieg einfahren. Folgt nicht demnächst die Wende, gehts für den englischen Meister von 2016 bald in die drittklassige League One.

Auch Vardy ist weg

Man wäre nicht der erste Klub, der von der Premier League sogleich durchgereicht wird. Vergangenes Jahr ereilte auch Luton Town dasselbe Schicksal. Aktuell liegt Luton im Tabellenmittelfeld der League One, die Rückkehr in die zweithöchste Liga gestaltet sich schwerer als gedacht.

Für Leicester stehen nun also die Wochen der Wahrheit an. Dem Team fehlen die Identifikationsfiguren und ein richtiger Leader. Die lebende Legende Jamie Vardy verliess den Verein im vergangenen Sommer in Richtung Italien. Er war der letzte Überbleibende aus der historischen Meistersaison von 2016. Zehn Jahre später steht Leicester vor dem Nichts.

