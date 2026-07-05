Der niederländische Internationale Denzel Dumfries wechselt zu Real Madrid. Der Aussenverteidiger kommt vom Double-Gewinner Inter Mailand und erhält bei Real einen Vertrag bis 30. Juni 2030.

Real zahlte für Dumfries die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Der 30-Jährige kam bei der WM in allen vier Spielen für die im Sechzehntelfinal an Marokko gescheiterten Niederländer zum Einsatz.