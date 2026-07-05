Spanien
Von Mailand nach Madrid: Real verpflichtet Dumfries
Denzel Dumfries (links) wechselt mit eine Vertrag bis Ende Juni 2030 zu Real Madrid
Keystone
Der niederländische Internationale Denzel Dumfries wechselt zu Real Madrid. Der Aussenverteidiger kommt vom Double-Gewinner Inter Mailand und erhält bei Real einen Vertrag bis 30. Juni 2030.
Real zahlte für Dumfries die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Der 30-Jährige kam bei der WM in allen vier Spielen für die im Sechzehntelfinal an Marokko gescheiterten Niederländer zum Einsatz.