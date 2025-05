FC Biel-Präsident Faes: «Dieses Mail kann ich direkt in den Spam-Ordner legen» In Biel herrscht nur noch ein Thema, der Cupfinal gegen den FC Basel. Präsident Dietmar Faes freut sich, weiss aber auch, dass die Trauben sehr hoch hängen. 28.05.2025

Als Dietmar Faes den FC Biel vor neun Jahren übernahm, stand der Verein am Abgrund und musste in der 2. Liga regional neu anfangen. Jetzt steht Biel im Cupfinal und träumt vom internationalen Geschäft. Mit blue Sport spricht Faes über die Entwicklung des Klubs und die Vorfreude aufs Finale.

Dietmar Faes muss schmunzeln, als er an seine Anfangszeiten als Präsident des FC Biel zurückdenkt. «Wir hatten keine Trikots, keine Bälle, keine Spieler. Wir hatten keine Glaubwürdigkeit», sagt er. «Es war schwierig.» Der Klub wurde davor von einem übermotivierten Mehrheitsaktionär an die Wand gefahren, ging Konkurs und wurde in die 2. Liga regional zwangsrelegiert.

Im Frühling 2016 war das. Dietmar Faes, damals noch Präsident eines Gönnervereins für den Nachwuchs des FC Biel, sprang in die Bresche. Er holte Arturo Albanese (Sportchef) und Kurt Baumann (Trainer) ins Boot, gemeinsam stellten sie eine gute Mannschaft auf die Beine und starteten den Neuanfang. Fünf Jahre und drei Aufstiege später war Biel im Sommer 2021 wieder in der Promotion League.

«Wir befinden uns auf gutem Weg, der Klub konnte sich stabilisieren. Wir wären jetzt fast in die Challenge League aufgestiegen, das ist unser grosses Ziel», sagt Faes. «Und als Zückerli gibt's jetzt noch den Cupfinal.» Nach den Sensationssiegen gegen Lugano im Viertelfinal und YB im Halbfinal wollen die Bieler im Endspiel nun auch Meister Basel ärgern.

Biel will zurück in den Profifussball

Im Falle des Cupsieges kämen auf einen Schlag 3 Millionen Franken in die Klubkasse. Faes bleibt bescheiden: «Das einzige, was sich ändern würde, ist der Kontostand. Wir wollen das Geld nicht aus dem Fenster werfen, sondern unsere Einnahmen nachhaltig investieren.» Wichtig sei, dass der FC Biel finanziell stabil bleibe. Zeiten wie vor 2016 will in Biel keiner mehr erleben.

«Unser Ziel muss es sein, dass wir in die Challenge League aufsteigen und dass wir ein guter Ausbildungsklub sind. Wir wollen uns in der Challenge League etablieren und dann schauen, ob die Möglichkeit bestehe, den Schritt in die Super League zu machen», sagt der Klub-Präsident.

Und weiter: «Biel ist die drittgrösste Stadt in der Westschweiz, die zehntgrösste Stadt der Schweiz. Wir haben ein tolles Stadion und an den Heimspielen mehr Zuschauer als die meisten Challenge-League-Teams. Wir wären eine Bereicherung für die Swiss Football League.»

Der Traum von Europa

Bestimmt wäre der FC Biel auch eine Bereicherung im Europacup. Klappt es tatsächlich mit dem Cupsieg, hätte der Promotion-League-Klub einen Platz in einer europäischen Ligaphase auf sicher. Biel stände in den Playoffs zur Europa League, bei einer Niederlage würde der Klub in die Conference League einziehen.

«Vor dem Cup-Halbfinal gegen YB habe ich per Mail die Anmeldeformulare von der UEFA für die internationalen Wettbewerbe erhalten. Ich dachte: ‹Wunderbar, aber die kann ich gleich in den Spam-Ordner verschieben›», schmunzelt Faes. «Aber jetzt müssen wir schon alles abklären, wo wir beispielsweise unsere Heimspiele austragen würden. Das ist aufregend und bereitet uns eine Riesenfreude.»

In der Tissot-Arena könnten die Spiele nicht ausgetragen werden, weil der Rasen saniert und ein Kunstrasen eingesetzt wird. «Am einfachsten für uns wäre es, wenn wir in Neuenburg spielen könnten. Wir müssen noch abklären, ob die Maladière alles mitbringt, um internationale Spiele austragen zu können.»

«Wir haben eine Chance»

Faes denkt schon einen Schritt weiter. Er weiss aber, dass für den Traum vom Europacup zunächst eine Herkulesaufgabe erfüllt werden muss. «Unsere Chancen gegen Basel sind nicht sehr realistisch, aber das waren sie auch gegen Lugano und gegen YB nicht», sagt der 62-Jährige. «Wir haben eine Chance. Wenn wir das Gefühl haben, wir gewinnen sowieso nicht, können wir auch zuhause bleiben.»

Als erster Drittligist will Biel den Cupsieg holen. Faes: «Wir freuen uns auf dieses Spiel. Für uns ist es ein Riesenerlebnis. Unsere Spieler und unser Staff werden alles reinwerfen und versuchen, das Unmögliche zu schaffen.»