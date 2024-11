Böni: «Wäre wünschenswert, wenn Yakin nochmals mit Shaqiri sprechen würde» 25.11.2024

Nach der Europameisterschaft ist Xherdan Shaqiri aus der Nati zurückgetreten. Nun dreht er beim FCB wieder richtig auf. Ist er damit wieder ein Thema für Murat Yakin? Bei blue Sport wird die Thematik heiss diskutiert.

Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach 125 Länderspieler gab Xherdan Shaqiri nach der EM im Sommer seinen Nati-Rücktritt.

Nun ist der 33-Jährige beim FC Basel in absoluter Topform. Ist er damit bald wieder ein Thema für Murat Yakin und die Nati?

In der Sendung Sport kompakt bei blue Sport wird über eine mögliche Shaqiri-Rückkehr diskutiert. Chefredaktor blue Sport Andreas Böni findet: «In dieser Form kannst du einen Shaqiri immer gebrauchen.» Mehr anzeigen

Nach der Europameisterschaft in Deutschland zog Xherdan Shaqiri einen Schlussstrich unter seine beeindruckende Nationalmannschafts-Karriere. Nach 125 Spielen mit 32 Toren und 34 Assist war Schluss für den 33-Jährigen. Nun zeigt sich der Offensiv-Künstler beim FC Basel wieder in alter Stärke. Das liegt für blue Sport Experte Timm Klose auch an seiner Fitness: «Es hat an Basel gelegen, ihn fit zu kriegen, so dass er 90 Minuten durchhalten kann.»

Andreas Böni, Chefredaktor blue Sport ergänzt: «Er war rund um die EM in keinem guten körperlichen Zustand.» Aber der Plan, den man in Basel hatte, sei sehr gut gewesen: «Man hat ihm Spezialisten zur Seite gestellt. Man hat ihn nicht von Anfang an forciert, sondern langsam eingebaut. Wenn man ihn jetzt sieht, ist das eine andere Qualität.» Böni ist so beeindruckt von der aktuellen Leistung von Shaqiri, dass er ergänzt: «In dieser Form von Shaqiri wäre es wünschenswert, wenn ein Murat Yakin mit ihm darüber sprechen würde, dass er wieder für die Schweizer Nati spielen würde. In dieser Form kannst du einen Shaqiri immer gebrauchen.»

Fragezeichen gibt es allerdings, was das Verhältnis von Yakin und Shaqiri betrifft. Böni erklärt: «Die Frage ist halt, was alles zwischen Murat Yakin und Xherdan Shaqiri vorgefallen ist. Wie viel Geschirr wurde menschlich zerschlagen, kann man sich das überhaupt vorstellen?» Böni blickt zurück, dass man ja schon rund um die Basel-Gerüchte rum gesagt habe, dass es für die Nati das Beste wäre, wenn Shaqiri in die Schweiz zurückkomme und Selbstvertrauen sammeln würde: «Genau so wäre es rausgekommen. Genau so würde er jetzt passen. Ob das bis nächstes Jahr oder bis zu einer WM 2026 auch der Fall wäre, ist dann wieder ein anderes Thema», hält Böni fest.

Klose würde auf die Jungen setzen

Etwas verhaltener sieht Timm Klose die Thematik um eine Shaqiri-Rückkehr in die Nati: «Ich verstehe, dass es in der momentanen Phase sehr interessant wäre, aber ich glaube, wir müssen auch ehrlich sein. Es kommen momentan sehr, sehr viele junge Spieler, die ebenfalls ihren Stellenwert noch suchen in der Nati.»

Als Beispiel nennt Klose Fabian Rieder vom VfB Stuttgart. Wenn dieser regelmässig spiele und seine Form finde, könne er ebenfalls so ein Unterschiedsspieler werden. Klose erklärt: «Ich glaube, Shaq hat sich bei dieser Entscheidung schon etwas überlegt. Ich glaube, das muss man jetzt auch mal ad acta legen.»

