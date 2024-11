Der neue – und alte – Mann Stefano Rossini. Screenshot Facebook Piacenza Calcio

Der italienische Verein Piacenza, der derzeit in der Serie D spielt, hat am Dienstag gleich zwei Trainer entlassen.

Zwischen 1993 und 2003 war Piacenza Calcio ein regelmässiger Gast in der Serie A. Beim Klub aus der Emilia-Romagna spielten schon Fussballer wie Giuseppe Signori, die Inzaghi-Brüder oder Alberto Gilardino. Nach dem Abstieg 2003 aus der höchsten Spielklasse ist die Serie B die Heimat. In dieser Periode spielten die Schweizer Alain Nef, Simone Grippo oder Marco Padalino für den Klub. Danach folgte der sportliche Absturz. 2012 war der Klub gar bankrott und musste Insolvenz anmelden. Die Folge: Nur noch Amateurbereich. 2016 gelang immerhin die Rückkehr in den Profifussball.

Heute spielt Piacenza in der Serie D (vierthöchste Liga). Was aber in dieser Woche passierte, war selbst für italienische Verhältnisse aussergewöhnlich.

Am Wochenende stand Carmine Parlato an der Seitenlinie, als Piacenza gegen San Marino mit 0:1 verliert und nur noch auf Rang 11 in der Meisterschaft rangiert. Am Dienstagmorgen wirft Präsident Marco Polenghi den erst am 7. Oktober engagierten Trainer raus. Auch Sportdirektor Alessio Sestu muss gehen.

Als Nachfolger präsentiert der Klub Simone Bentivoglio. Der 39-Jährige leitet auch die erste Trainingseinheit am Dienstag, die aber jäh unterbrochen wird. Piacenza-Anhänger stürmen auf den Platz und fordern seine Entlassung, wie «football-italia» berichtet. Die organisierte Fan-Szene droht auch mit einem Boykott aller Spiele. Der Grund für ihren Protest liegt in der Vergangenheit von Bentivoglio. 2011 war er in einen Glücksspiel-Skandal verwickelt und wurde dafür für 13 Monate gesperrt.

Der Klub sieht keinen anderen Ausweg, als den Vertrag mit ihm wieder – im gegenseitigen Einvernehmen – aufzulösen.

Am Abend präsentierte der Verein Stefano Rossini. Ausgerechnet den Trainer, den man im Oktober – trotz ansprechender Bilanz mit zwei Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage – feuerte, um Platz für Parlato zu machen. Drei verschiedene Trainer am selben Tag, das hat selbst Sion-Boss Christian Constantin nicht geschafft. Und auch bei den ungeduldigen Hoppers hat man mehr Geduld.

Der neue – und alte – Mann Stefano Rossini.

Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion Christian Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Klick dich durch die Galerie. Bild: Keystone #62 Didier Tholot, Juni 2023 – … Bild: Keystone #61 Paolo Tramezzani, Mai 2023 – Juni 2023 Bild: Keystone #60 David Bettoni, März 2023 – Mai 2023 Bild: Keystone #59 Christian Constantin, interimistisch Februar – März 2023 Bild: Keystone #58 Fabio Celestini, November 2022 – Februar 2023 Bild: Keystone #57 Paolo Tramezzani, Oktober 2021 – November 2022 Bild: Keystone #56 Marco Walker, März 2021 – Oktober 2021 Bild: Keystone #55 Christian Constantin, interimistisch März 2021 Bild: Keystone #54 Fabio Grosso, August 2020 – März 2021 Bild: Keystone #53 Paolo Tramezzani, Juni 2020 – August 2020 Bild: Keystone #52 Ricardo Dionisio Pereira, Januar 2020 – Juni 2020 Bild: Keystone #51 Christian ‹Zermatten›, interimistisch November 2019. Bild: Keystone #50 Stéphane Henchoz, Juli 2019 – November 2019. Die GC-Trainer seit 2000 Roy Hodgson: 02.08.1999 bis 30.06.2000 Bild: Keystone Hans-Peter «Bidu» Zaugg: 01.07.2000 bis 31.12.2001 Bild: Keystone Marcel Koller: 09.01.2001 bis 02.10.2003 Bild: Keystone Carlos Bernegger:

