Vor vier Jahren feierte die Welt Lionel Messi und sein Argentinien als grosse WM-Helden. Doch die Stimmung hat sich gedreht. 5 Gründe, warum niemand mehr Argentinien wirklich mag.

Nicht nur wegen Embolo Warum plötzlich alle gegen Argentinien sind

Darum geht’s Argentinien steht erneut im WM-Final. Viele Fans nehmen die Mannschaft aber als unsportlich und bevorzug wahr.

Neben umstrittenen Schiedsrichterentscheiden sorgen harte Fouls, politische Provokationen und Rassismusvorwürfe für Ärger.

Selbst in Lateinamerika unterstützen zahlreiche Fans inzwischen lieber Argentiniens Gegner als Messi und seine Mannschaft. Zusammenfassung erstellt mit

Was war die Freude doch gross, als Lionel Messi 2022 endlich den WM-Pokal in die Höhe stemmte. Der beste Fussballer seiner Generation hatte den letzten fehlenden Titel geholt. Selbst viele neutrale Fans gönnten ihm den Triumph.

Vier Jahre später sieht die Sache ganz anders aus.

Argentinien steht erneut im Final. Doch statt Messi und seinen Mitspielern die Daumen zu drücken, wünschen inzwischen viele Fans nichts sehnlicher als eine Niederlage der Albiceleste. Das US-Magazin «Intelligencer» bezeichnet Argentinien gar als jene Mannschaft, die bei dieser WM «einem Bösewicht am nächsten kommt».

Wie konnte es so weit kommen? Diese fünf Punkte machen Argentinien zum Feindbild des Turniers.

Das ewige Schiri-Glück?

Messi mit Schiedsrichter Kovacs beim Spiel gegen Jordanien. FR172197 AP

Es vergeht mittlerweile kaum ein Argentinien-Spiel, ohne dass danach über den Schiedsrichter gesprochen wird.

Im Achtelfinal gegen Ägypten wurde zunächst ein Treffer der Afrikaner aberkannt. Lionel Messi hatte zuvor auf ein mögliches Foul hingewiesen und eine Überprüfung gefordert. Später blieb ein möglicher Penalty für Ägypten aus. Argentinien gewann 3:2, Ägypten reichte danach offiziell Beschwerde bei der Fifa ein.

Das US-Magazin «Intelligencer» schreibt zugespitzt, der Videoassistent und die Fifa hätten Argentinien «damit regelrecht beim Wandel zum Bösewicht» geholfen. Einen Beweis für eine Verschwörung gibt es nicht.

Auch in der Schweiz war der Ärger nach dem Viertelfinal riesig.Die englische «Sun» schrieb nach dem Spiel: «Argentinien siegte mit zwölf Mann gegen die auf zehn Mann reduzierte Schweiz.»

Vor dem entscheidenden 2:1 gegen England wird jetzt diskutiert, ob Messi seinen Gegenspieler Djed Spence am Fuss getroffen hatte. Geprüft wurde die Szene nicht.

Jede einzelne Entscheidung lässt sich erklären. Zusammen passen sie für viele Fans aber perfekt in ein Bild: Im Zweifel läuft es für Argentinien. Auch wenn es dafür rein objektiv keine Beweise gibt.

Fouls, Fouls und noch mehr Fouls

Romero packt im Achtelfinal gegen Ägypten eine seiner gefürchteten Grätschen aus. EPA

Argentinien spielt nicht nur schönen Fussball. Die Mannschaft beherrscht auch die weniger schönen Seiten des Spiels.

Der «Intelligencer» beschreibt die argentinische Fussballkultur als Mischung aus «Brillanz und Brutalität». Keine andere Mannschaft verbinde Genialität und Rücksichtslosigkeit so konsequent.

Das berühmteste Beispiel lieferte Diego Maradona bereits 1986 gegen England. Zuerst erzielte er mit der Hand ein irreguläres Tor. Nur wenige Minuten später dribbelte er beim sogenannten Jahrhunderttor fast die gesamte englische Mannschaft aus.

Auch das heutige Argentinien bewegt sich gerne an der Grenze. Gegen England unterbrachen die Südamerikaner den Spielfluss mit Fouls, Remplern und späten Treffern.

Für argentinische Fans ist das pure Siegermentalität. Für Gegner wirkt es wie ein Team, das konsequent austestet, was es sich erlauben kann.

Provokationen bis nach dem Schlusspfiff

Selbst nach einem Sieg ist bei Argentinien noch lange nicht Schluss.

Nach dem Halbfinal gegen England jubelte Cristian Romero zunächst direkt vor Jude Bellingham. Bereits nach dem 2:1 hatte er in Richtung des englischen Torhüters Jordan Pickford geschrien. Dann kam die eigentliche Provokation.

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Die argentinischen Spieler präsentierten ein Banner mit der Aufschrift: «Die Malwinen sind argentinisch.» Gemeint sind die Falklandinseln, um die Argentinien und Grossbritannien 1982 Krieg führten. Jetzt beschäftigt sich auch die FIFA mit dem Fall.

Auch vor dem Spiel war die Stimmung bereits vergiftet. Argentinische Fans pfiffen und übersangen die englische Nationalhymne. Die englischen Anhänger revanchierten sich zwar später. Sympathien sammeln sieht trotzdem anders aus.

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Es passt zu einem Muster. Nach dem Triumph bei der Copa América 2024 sangen argentinische Spieler ein Lied, das die afrikanische Herkunft zahlreicher französischer Nationalspieler verspottete. Der französische Fussballverband bezeichnete die Aussagen als «inakzeptabel, rassistisch und diskriminierend». Enzo Fernández entschuldigte sich später dafür.

Auch bei dieser WM laufen Ermittlungen. Während des Spiels gegen Kap Verde soll der schwarze US-Netzstar IShowSpeed von einer argentinischen Anhängerin rassistisch beleidigt worden sein.

Natürlich stehen solche Vorfälle nicht für alle Spieler und Fans. Sie sorgen aber dafür, dass die Kritik längst über den Fussball hinausgeht.

Selbst Lateinamerika will Argentinien verlieren sehen

In Argentinien wird gefeiert – ausserhalb eher weniger. EPA EFE

Eigentlich ist es ein ungeschriebenes Gesetz bei Weltmeisterschaften: Scheidet das eigene Land aus, unterstützt man den letzten verbliebenen Nachbarn.

Bei Argentinien funktioniert das nicht.

Die «New York Times» berichtet von Fans aus Kolumbien, Ecuador und Peru, die inzwischen «jeden Gegner Argentiniens» unterstützen. In sozialen Netzwerken kursieren Witze, wonach Argentinien gar nicht zu Lateinamerika gehöre, sondern eher ein europäisches Land sei.

Besonders gross ist der Ärger in Mexiko. Kein anderes Land hat den Mexikanern bei Weltmeisterschaften häufiger den Traum zerstört als Argentinien.

Die «Los Angeles Times» schreibt von einer Mischung aus Nationalismus, gesellschaftlicher Herkunft und Rassismus, die für den Hass auf Argentinien beitrage.

Ein argentinischer Fernsehmoderator verschärfte die Lage während dieser WM zusätzlich. «Ich verabscheue Mexikaner, ich verabscheue sie aus tiefster Seele», sagte er. Zudem behauptete er, die Mexikaner seien Argentinien nicht nur im Fussball neidisch. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum bezeichnete die Aussagen als «abscheulich».

Ein argentinischer Werber sagt im Gespräch mit der «LA Times»: «Wir wissen, dass wir intensiv und unerträglich sind.»

Messi ist längst nicht mehr der arme Held

Lionel Messi wird weiter gefeiert, sein Team hingegen sorgt für Unmut. AP

2022 war Messi noch der tragische Superstar, dem der wichtigste Titel seiner Karriere fehlte. Heute ist er Weltmeister, Südamerikameister und erneut Finalist. Aus dem Aussenseiter ist der Gesicht des dominierenden Teams geworden.

Ein kolumbianischer Fan sagte der «New York Times», er habe Argentinien 2022 noch unterstützt, weil Messi nie Weltmeister geworden war. Inzwischen hätten sich seine Gefühle gegenüber der Mannschaft und ihren Fans aber deutlich verschlechtert.

Dazu kommt die Nähe der Fifa zum Superstar. So hatte Fifa-Präsident Gianni Infantino Messis Klub Inter Miami zur Klub-Weltmeisterschaft eingeladen, obwohl sich die Mannschaft nicht auf demselben Weg qualifiziert hatte wie die übrigen Teilnehmer. Messi sei zudem die zentrale Figur dieser Weltmeisterschaft.

Auch die England-Stars sorgten für Unmut: Zoff nach Abpfiff England-Star Bellingham schlägt Argentinier gegen den Hinterkopf

Für viele Fans ergibt sich daraus ein unangenehmer Eindruck: Der Verbleib Messis im Turnier ist nicht nur sportlich attraktiv, sondern auch im Interesse der Fifa und ihrer milliardenschweren Veranstaltung.

Gleichzeitig bleibt Messi weltweit enorm beliebt. In den Stadien wird seine wohl letzte Weltmeisterschaft fast wie ein religiöses Ereignis gefeiert. Nach Aussen wirkt es, als würde Messi verehrt, sein Team hingegen immer stärker gehasst.

Geliebt und gehasst zugleich

Natürlich ist nicht die ganze Welt gegen Argentinien.

In Ländern wie Indien oder Bangladesch wird die Mannschaft leidenschaftlich unterstützt. In den Stadien gehören die argentinischen Anhänger zu den lautesten und zahlreichsten Fans des Turniers.

Vielleicht macht gerade diese Mischung Argentinien zum perfekten Bösewicht.