Weniger Altstars, mehr Talente: Saudi-Arabien will seinen Fussball-Ligen mehr Prestige verschaffen. Dafür setzen die Clubs auf eine neue Strategie.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die saudischen Fussball-Klubs locken weiterhin Top-Spieler in den Wüstenstaat. Demnächst soll Kingsley Coman (29) von Bayern München zu Al-Nassr wechseln.

Nun sind es jedoch nicht mehr hauptsächlich Spieler in ihrem Karriereherbst wie Cristiano Ronaldo (40) oder Karim Benzema (37), die nach Saudi-Arabien wechseln, sondern auch junge Spieler wie Darwin Núñez (26) oder Enzo Millot (23).

Vor zwei Jahren lag der Altersschnitt der «Legionäre» bei 29. Die Liga will diesen Durchschnitt senken, denn die Saudi Pro League soll zu einer der besten 10 Ligen der Welt aufsteigen. Mehr anzeigen

Riad statt München: Dass Kingsley Coman (29) im besten Fussballalter nach Saudi-Arabien wechseln wird, hatten zum Beginn dieses Sommers weder der Spieler noch der FC Bayern erwartet. Der deutsche Rekordmeister plante weiter mit dem Franzosen, der selbst schon seinen Verbleib angekündigt hatte. Dass der Klub Al-Nassr (wo noch Comans Medizincheck aussteht) jedoch mit einem hohen Gehalt lockte, sorgte bei dem 29-Jährigen für ein Umdenken – und ist nicht das einzige Beispiel für die neue Strategie, den die finanziell stark vom Staat unterstützte saudische Liga mittlerweile verfolgt.

Lange hatten vor allem aussortierte Altstars für Aufsehen gesorgt, die sich im Spätherbst ihrer Karrieren einen Geldregen abholten. Ex-Weltfussballer Cristiano Ronaldo etwa wechselte 2023 als 37-Jähriger in den Golfstaat. Auch für den beim FC Bayern aussortierten Sadio Mané oder Brasiliens verletzungsanfälligen Dribbelkünstler Neymar, bei ihren Wechseln damals 31-jährig, gab es in Europa angesichts hoher Gehaltsforderungen kaum noch Abnehmer.

Núñez, Millot und Durán

Zuletzt finden sich unter den Neuzugängen der saudischen Klubs dagegen andere Geburtsjahre wieder. Darwin Núñez wurde in diesem Sommer auch mit dem italienischen Meister SSC Neapel in Verbindung gebracht, der 26-Jährige vom FC Liverpool entschied sich jedoch für den saudischen Erstligisten Al-Hilal. Auch der Wechsel des bisherigen Stuttgarters Enzo Millot, im Alter von 23 Jahren sogar noch weit von den besten Jahren entfernt, zu Al-Ahli überraschte viele Fans.

Dazu kommen immer mehr Talente, die sich noch vor dem grossen Durchbruch aus Europa verabschieden. Das Sturmtalent Jhon Durán war erst 21-jährig, als der Kolumbianer im Januar von Aston Villa zum Ronaldo-Club Al-Nassr wechselte. Der damals 21-jährige Marcos Leonardo wechselte im Sommer 2024 zu Al-Hilal, obwohl er bei Benfica Lissabon in der portugiesischen Liga erst dreimal von Beginn weg gespielt hatte. In Saudi-Arabien trumpft der Brasilianer auf; bei der Klub-WM traf er beim Überraschungssieg gegen Manchester City doppelt.

Liga steuert Transferpolitik der Klubs

Dass es bei den Verpflichtungen einen Strategiewechsel gegeben hat, versteckt die Saudi Pro League (SPL) nicht. Ein 2023 angekündigtes Programm taufte die Liga auf «Player Acquisition Centre of Excellence» (PACE), was sich etwa als Spielerkauf-Zentrum der Extraklasse übersetzen lässt. Den Plänen zufolge wird die Transferpolitik aller 18 Klubs unter dem Dach der Liga organisiert. Damit sollen teure Vertragsauflösungen vermieden – und der Altersdurchschnitt gesenkt werden. Vor zwei Jahren lag der Altersschnitt der «Legionäre» bei 29. Die Liga will diesen Durchschnitt senken, denn die Saudi Pro League soll zu einer der besten 10 Ligen der Welt aufsteigen.

Ein ambitioniertes Ziel, das in der Strategie von Saudi-Arabien aber eine zentrale Rolle spielt. Unter Führung des faktischen Herrschers Mohammed bin Salman treibt das Land seit Jahren eine umfassende Wirtschaftsreform namens «Vision 2030» voran, mit der das Land weniger abhängig vom Öl werden soll. Dazu gehören die Öffnung für Tourismus und Unterhaltung, die in dem streng konservativen Königreich über Jahrzehnte verboten war, aber auch der Fokus auf den Sport.

Sportswashing?

Laut Kritikern geht es der Regierung in Riad neben den wirtschaftlichen Zielen aber auch darum, ihr eigenes Image mit Hilfe von sogenanntem «Sportswashing» aufzubessern. Denn trotz einiger Reformen stellen Menschenrechtler dem Land, das nach der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi international Schlagzeilen machte, immer wieder ein mieses Zeugnis aus. Im letzten Jahr wurden in Saudi-Arabien 345 Menschen hingerichtet – laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty so viele wie seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr. Darunter seien viele ausländische Staatsbürger, die wegen Drogendelikten verurteilt wurden, aber auch regierungskritische Journalisten.

Im Rahmen der teilweisen Öffnung wurden auch Frauen mehr Rechte eingeräumt, die Sport seit 2017 öffentlich ausüben und an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Bei internationalen Wettbewerben sind saudische Frauen schon länger dabei, aber erst durch die jüngsten Reformen im Land wird Frauensport auch in breiteren Teilen der Gesellschaft akzeptiert und ausgeübt. Seit 2022 gibt es auch eine professionelle Fussball-Liga, in der künftig auch Dzsenifer Marozsán spielt. Die langjährige deutsche Nationalspielerin wechselte in diesem Sommer zu Al-Qadsiah.

Trotz der Lockerungen bleiben die Frauenrechte weiterhin so stark beschränkt wie in nur wenigen anderen Ländern. Bei vielen Entscheidungen benötigen Frauen weiterhin die Erlaubnis eines männlichen Vormunds. Frauen müssen ihrem Ehemann laut Gesetz auch «in angemessener Weise gehorchen» – andernfalls riskieren sie das Recht auf finanzielle Unterstützung.

Wenn die Reue kommt

Trotz der kritischen Stimmen macht Saudi-Arabien im Sport munter weiter. Der Wüstenstaat wird 2034 die Fussball-WM ausrichten. Der saudische Staatsfonds PIF hält in der heimischen Liga bei mehreren Clubs die Mehrheit und übernahm 2021 den Premier-League-Club Newcastle United (mit Fabian Schär). Auch im Golf, Tennis, Motor- und Kampfsport investiert der Staat enorme Summen.

Finanziell können sich weder Spieler noch Klubs den verlockenden Summen kaum entziehen. Millot soll bei Al-Ahli rund 10 Millionen Euro im Jahr verdienen – und das ohne Abzüge, da in Saudi-Arabien keine Einkommensteuer erhoben wird. Auch der VfB Stuttgart nimmt mit einer Ablöse von 30 Millionen Euro mehr Geld ein als erwartet. Für 10 Millionen Euro weniger hätte Millot wohl per Ausstiegsklausel wechseln können, die aber nur für Klubs aus den europäischen Top-Ligen gültig war.

Ob Saudi-Arabien sich mit den eigenen Ambitionen langfristig durchsetzt und Spieler wie Enzo Millot im Golfstaat glücklich werden, bleibt abzuwarten. Wie schnell junge Spieler die Entscheidung trotz der Riesengehälter bereuen können, zeigt das Beispiel von Jhon Durán. Nur sechs Monate nach seinem Wechsel (für 77 Millionen Euro) ist der Kolumbianer schon wieder weg von Al-Nassr – und spielt seit diesem Sommer auf Leihbasis bei Fenerbahce.