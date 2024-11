Murat Yakin und seine Nati: Spanien vor der Brust, die WM-Quali im Hinterkopf. Keystone

Schon vor dem letzten Nations-League-Spiel in Spanien ist klar, dass die Schweiz den Gang in Liga B antreten muss. Wie geht es im Hinblick auf die WM 2026 für die Nati weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz schliesst ihre Nations-League-Kampagne am Montagabend mit einem Auswärtsspiel gegen Spanien ab.

Der Abstieg in die Liga B steht schon vor dem letzten Spiel fest. Auswirkungen auf die Gruppen-Auslosung der WM-Qualifikation hat der Abstieg zum Glück nicht: Die Schweiz bleibt in Lostopf 1.

Im März startet die Quali für die WM 2026. Die Gruppen werden am Freitag, 13. Dezember ausgelost. Mehr anzeigen

Die Schweiz beendet das Länderspiel-Jahr am Montagabend mit einem Duell gegen Spanien. Die Nati hat vor dem Gastspiel in Teneriffa mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen – nicht mal Trainer Murat Yakin ist fit. Weil der Abstieg in die Liga B der Nations League ohnehin nicht mehr abzuwenden ist, wird der Kick gegen den Europameister zu einem Testspiel im Hinblick auf die Qualifikation für die WM 2026. Wann startet die Quali? Und was bedeutet der Abstieg für die Auslosung?

Um was geht es noch gegen Spanien?

Einerseits um die Ehre. Nach der starken EM im Sommer (Viertelfinal-Aus gegen England) gab es einen Horror-Herbst für die Nati. Nur zwei Punkte aus fünf Spielen in der Nations League sind viel zu wenig – Schiri- und Verletzungspech hin oder her. Mit einem guten Auftritt gegen den Europameister könnte das Jahr doch noch versöhnlich beendet werden.

Andererseits geht es auch darum, den Umbruch voranzutreiben. Neue Spieler können und müssen sich aufdrängen. Die unerfreuliche Situation mit den vielen Absenzen gibt jungen Spielern auch eine Chance, um auf sich aufmerksam zu machen. Yakin kann noch einmal testen, das Resultat wird diesmal zur Nebensache.

Welche finanziellen Folgen hat der Abstieg für die Nati?

Die Antrittsgage in der Liga B der Nations League (1,5 Millionen Euro) ist zwar deutlich kleiner als in der Liga A (2,25 Mio.), die Chancen auf den Gruppensieg in der unteren Liga aber selbstverständlich höher. Beim direkten Wiederaufstieg würden dem SFV weitere 1,5 Millionen Euro winken. Wegen der weniger attraktiven Gegner drohen dem Verband aber auch Einbussen bei den Ticketverkäufen. So oder so hält sich der finanzielle Schaden nach dem Abstieg zumindest kurzfristig in Grenzen.

Wie geht es in der Nations League weiter?

Im März 2025 tragen die Erst- und Zweitplatzierten der Liga A die Viertelfinals aus. Die Endrunde mit den vier Siegern folgt dann im Juni. Ebenfalls im März gehen die Auf- und Abstiegs-Playoffs über die Bühne: Da trifft ein Drittplatzierter einer Liga auf einen Zweitplatzierten der jeweils unteren Liga.

Die nächste Nations-League-Saison startet dann nach der WM 2026. Die Schweiz wird dann erstmals in Liga B vertreten sein und gegen Teams wie Slowenien, Irland, Bosnien-Herzegowina oder Nordmazedonien spielen.

Wann startet die WM-Quali?

Für die bereits sicher auf- oder abgestiegenen Teams der Nations League – also unter anderem die Schweiz – beginnt die Qualifikation für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA schon im März.

In welchem Lostopf ist die Schweiz bei der Quali-Auslosung?

Wenn am 13. Dezember in Zürich die europäischen Nationen in zwölf Gruppen mit vier oder fünf Mannschaften gelost werden, wird die Schweiz definitiv aus Topf 1 gezogen werden. Das Worst-Case-Szenario, dass die Nati noch aus dem Topf der Top-Nationen fällt, kann nicht mehr eintreten.

Damit wird die Schweiz in der WM-Quali den besten Teams aus dem Weg gehen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Endrunde 2026. Die Zweitplatzierten kriegen über ein Playoff-Turnier eine zweite Chance, sich für die WM zu qualifizieren.

Mehr zur Nati

Andreas Böni: «Yakin kann gegen Spanien zum letzten Mal pröbeln» 17.11.2024

Cömert: «Will ein Teil der Mannschaft werden» 17.11.2024