Fabian Rieder: «Ich war Opfer des Systems, ich wurde gezwungen»

Fabian Rieder bei seiner Vorstellung in Augsburg. Bild: imago

Fabian Rieder warnt während einer Medienkonferenz vor dem starken Kosovo-Kader, verrät, wie sein Wechsel zu Augsburg ablief und erklärt, wie es zu seiner kuriosen Vorstellung beim Bundesligisten kam.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Rieder spricht während einer Medienkonferenz über die anstehenden WM-Qualifikations-Spiele mit der Schweizer Nati.

Der Mittelfeldspieler wechselt am Deadline-Day noch zum FC Augsburg und verrät, wie der Transfer abgelaufen ist und weshalb er vom Projekt so überzeugt ist.

Bei den Augsburgern wurde Rieder mit einem kuriosen TikTok-Video vorgestellt. Der 23-Jährige erklärt, dass er die Idee witzig fand und deshalb mitgemacht habe. Mehr anzeigen

Fabian Rieder über …

… seinen Wechsel zu Augsburg

Ich bin unglaublich froh, dass es mit Augsburg geklappt. Ein Verein und ein Trainerteam, welches voll auf mich zählt. Wir waren seit Monaten im Austausch. Nach dem Spiel gegen Angers bin ich nach Augsburg geflogen für den Medizincheck. Ich glaube, man sieht mir an, dass ich überglücklich bin.

Ich war schon im Winter im Kontakt mit Marinko Jurendic (damals noch Augsburg Sportchef, d. Red.). Es war hektisch und ich hatte nicht viel Zeit zum Entscheiden. Für mich war es dann die richtige Entscheidung, mich beim VfB durchzubeissen. Am Ende des Tages kam alles gut raus und ich habe jetzt eine Top-Lösung.

… seine kuriose Vorstellung bei Augsburg

(lacht) Ich war Opfer des Systems. Ich wurde gezwungen. Es war eine Idee und ich habe da mitgemacht, es war doch lustig. Aber musikalisch bin ich da eher der Ibiza-House-Typ.

… seine Situation bei Rennes

Die Konstellation war speziell. Rennes hat anfangs auf mich gesetzt. Im ersten Jahr hatte ich gute Gespräche mit Trainer, Sportchef und CEO. Mittlerweile kenne ich niemanden mehr. Aber es sind dort alles super Typen, dennoch habe ich klar kommuniziert, dass ich gerne zurück in die Bundesliga möchte. Nach diesen zwei eher schwierigen Jahren möchte ich jetzt ein Projekt, das für mich langfristig ist. Das zeigt sich auch mit dem 5-Jahresvertrag, den ich unterschreiben habe.

… zu seinem neuen Trainer Sandro Wagner

Er ist ein Top-Trainer, er will immer ans oberste Limit gehen. Er ist sehr direkt, pflegt eine offene Kommunikation und sagt immer, was er denkt. Ich war quasi täglich mit ihm im Austausch. Er konnte mir alles übermitteln, was er spielen möchte, was er mit mir vorhat. Zudem hat er beim Verein Druck gemacht, dass sie mich verpflichten können.

… seine Rolle bei Augsburg

Sandro Wagner sieht mich im Mittelfeld als Verbindung zwischen Defensive und Offensive. Aber die Aufgaben werden sich natürlich von Spiel zu Spiel ändern. Es kann immer eine andere Position sein, aber immer im Mittelfeld.

… das Image des FC Augsburg

Ich habe einen Verein gefunden, der unglaublich gut aufgestellt ist und den nächsten Schritt machen möchte. Wenn du 15 Jahre in der Bundesliga bist und als graue Maus bezeichnet wirst, hört das niemand gerne. Wir arbeiten gemeinsam daran, das zu ändern.

… andere Interessenten

Es waren mehrere Vereine interessiert. Augsburg ist für mich die beste Lösung. Ich freue mich, dort zu arbeiten und hoffentlich Grosses zu erreichen. Es war ein Auf und Ab und eine Luxus-Situation. Ich hätte auch bei Rennes meine Spiele gemacht, weil ich auch meine Qualitäten aufzeigen konnte. Aber ich bin umso glücklicher, dass es mit Augsburg klappte. Das war auch für meine Familie die beste Lösung.

Ich war jetzt bei zwei grossen Vereinen mit grosser Konkurrenz. Es hat nie für einen Stammplatz gereicht, obwohl ich dennoch viel gespielt habe. Ich konnte meine Qualitäten dennoch aufzeigen. Jetzt wollte ich zu einem Verein, mit weniger grossem Kader. Wo ich Platz habe, um mich zu entfalten. Ich bin überzeugt, dass ich das machen werde.

… warum er wieder in die Bundesliga wollte

Die Mentalität von den Leuten in der Bundesliga passt sehr zu mir. Das ganze Drumherum, das Leben, die Leute, die Sprache. Der Fussball passt auch mehr zu mir. Das sind die Argumente, warum ich die Bundesliga am tollsten finde. Auch, weil ich die Liga von klein auf verfolge.

… die Erwartung in der WM-Quali gegen den Kosovo

Sie sind im ganzen Team gut aufgestellt. Sie haben viel Qualität. Sie sind auf jeden Fall kein kleines Land. Ein sehr, sehr guter Gegner, wo wir an unser Limit gehen müssen.

… seine Rolle in der Nati

Murat weiss, dass ich immer zur Verfügung stehe. Egal ob von Beginn an oder ob ich reinkomme. Wir werden sehen, für welche Startelf er sich entscheiden wird. Für uns alle ist das oberste Ziel die WM-Quali. Es ist nicht wichtig, ob du von Anfang an spielst, es geht nur darum, der Nati helfen zu können.

… Anspannung wegen der WM-Quali

Anspannung ist das falsche Wort. Wir haben oft gezeigt, dass wir da sind, wenn es um etwas geht. Das spüre ich. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.

… Breel Embolo, der vor Gericht steht

Das stört uns gar nicht. Wir haben auch gestern mit vollem Fokus trainiert. Allen ist bewusst, was unser Ziel ist. Deswegen sind Nebengeräusche unwichtig, es ist Part of the Game, wir sind alle professionell genug, um damit umzugehen.

Mehr zur Nati