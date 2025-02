«Was fragen Sie mich das?!» Zuber bricht SRF-Interview ab 27.02.2025

Steven Zuber schiesst den FC Zürich im Cupspiel gegen YB mit 1:0 in Führung. Er erwischt von Ballmoos mit einem frechen No-Look-Treffer. Auf die SRF-Frage nach der Absicht bricht Zuber das Interview jedoch ab.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Steven Zuber bringt den FC Zürich im Cup-Viertelfinal gegen die Young Boys in der 31. Minute in Führung. Der Winterneuzugang nimmt eine Flanke auf den zweiten Pfosten gekonnt an und steht beinahe auf der Grundlinie. Weil der Passweg in die Mitte zu ist, schiebt Zuber den Ball frech zwischen den Beinen von YB-Goalie von Ballmoos in die Maschen – den Blick hat Zuber dabei weiter gegen die Mitte gerichtet. Ein No-Look-Tor, ein Geniestreich.

Zuber erzielt den Führungstreffer aus spitzem Winkel. Screenshot/SRF

In der Pause erscheint Zuber dann beim SRF-Interview. Natürlich kommt dabei auch sein frecher Treffer zur Sprache. Der Reporter fragt Zuber, ob dieser Absicht war, oder als Zuspiel gedacht. Mit dieser Frage kann Zuber reichlich wenig anfangen und winkt ab: «Was fragen Sie mich das? Komm hey.» Zuber zieht seine Jacke wieder aus und läuft Richtung Kabine.

Das Spiel läuft noch, hier geht es zum Live-Ticker: